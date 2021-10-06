Парламент Украины возглавил член команды КВН "Три толстяка"

00:05 08.10.2021

Новый спикер Верховной рады Стефанчук ранее играл в КВН

Парламент Украины возглавит член команды "Три толстяка"



После отставки спикера Разумкова депутаты Верховной рады решили дать себе передышку и перенесли голосование за кандидатуру нового председателя парламента на завтра. С 90%-ной уверенностью можно сказать, что главой Верховной рады будет избран Руслан Стефанчук. Ведь именно для него освобождал кресло Разумкова офис президента Зеленского.



Стефанчук - заслуженный деятель науки и техники Украины, является членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины. Долгое время был проректором по научной работе Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины. Но не эти заслуги сыграли свою роль во время формирования Зеленским своего окружения. У шоумена из Кривого Рога и начинающего юриста из Тернополя - общее кавээновское прошлое. В молодости Стефанчук играл в хмельницкой команде "Три толстяка". Наверное поэтому, пройдя в Раду по спискам "Слуги народа", он сразу стал не только вице-спикером, но и представителем президента в парламенте.



До поры до времени Стефанчук в Раде вел себя тихо, не особо выглядывая из-за спины Разумкова. Однако некоторые его законотворческие предложения настораживали. Например, он предлагал рассмотреть возможность легализации эвтаназии и ассистированного самоубийства в Украине. Припоминают ему и явно "кумовское решение" - о награждении званием "заслуженного врача Украины" своей тети Лилии Демчук. Причем она стала единственным медиком из Хмельницкой области, получившим эту награду. Еще одним семейным скандалом, связанным с именем Стефанчука, стал вопрос с арендой квартиры. Как и все иногородние депутаты, он получал компенсацию на аренду жилья. При этом много лет проживал в квартире своей тещи. Когда его спросили, зачем же он получает деньги на аренду (а это 20 тысяч гривен, что равняется 50 тысячам рублей), Стефанчук ответил, что арендует жилье у матери своей жены. Ей деньги и отдает. Были подозрительные махинации у Стефанчука и при обустройстве собственного "гнезда" - дома в престижном Киево-Святошинском районе, который он начал строить, едва попав в Раду. При подаче декларации он указал, что закупил у некой компании материалов на сумму 1,2 млн гривен. При этом вся годовая выручка той компании составили лишь 425 тыс. гривен. То есть нардеп завысил свои расходы, чтобы "отмыть" часть денег.



В общем, у офиса президента, если что, достаточно "крючочков", чтобы зацепить Стефанчука. Но он и без этого слывет человеком послушным и неконфликтным. И главное - готов ради Зеленского закрывать глаза на все нормы регламента и закона.



Елена Гамаюн