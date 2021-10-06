Зеленский на руках Путина: Спи спокойно, сытый крошка, баюшки-баю…

00:09 08.10.2021

Президент России полон решимости поддержать украинского коллегу, как поддерживал его предшественника



Юрий Нерсесов



Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" вызвало бурю восторга у кремлевских пропагандистов. Дорогим россиянам в очередной раз сообщали (уже который раз за последние семь лет), что клятые бандеровцы, наконец, замерзнут! Или по крайней мере останутся с пустыми карманами, лишившись российского газового транзита. Однако, хозяин державного агитпропа обломал все надежды, выступая 6 октября 2021 года на кремлевском совещании по вопросам развития энергетики:



"Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 миллиардов кубических метров газа в год. За девять месяцев текущего года „Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку, точнее, через транспортную систему Украины более чем на восемь процентов [согласно показателям оператора „ГТС Украины" с 30,46 до 33,15 млрд кубометров или на 8,83% - Ю.Н.]. И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины… Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выброс в атмосферу СО2, дешевле все получается - под три миллиарда долларов по году. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту прокачки нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к надежному, абсолютно надежному партнеру во всех отношениях".



Президентский тезис о подрыве доверия звучит странно, поскольку при сокращении объема транзита Украина ничего не теряет, как не потеряла после перевода российских газовых поставок Венгрии в обход своей территории. Российско-украинское газовое соглашение от 20 декабря 2019 года оказалось чрезвычайно выгодно Киеву. Взамен на отказ от дальнейших исков в Стокгольмский арбитраж, Украина получала $ 2,9 млрд, списание долга еще на $ 2,1 млрд и гарантию сохранения транзита через свою территорию как минимум в течение пяти лет. В 2020 году Москва обязывалась заплатить за прокачку 65 млрд кубометров газа, а в последующие годы по 40. Если прокачано окажется меньше, заплатить следует все равно за оговоренный объем - всего свыше 7 млрд долларов за пятилетие. Если больше, то за превышение - дополнительные деньги.



То есть в "трудное положение" киевский режим ставит не нарушение Газпромом контракта, а его точное соблюдение с отказом от транзита сверх оговоренного объема. Хотя даже сейчас, до ввода в строй "Северного потока-2", Россия, по словам самого президента, легко может свести украинский транзит к минимуму, она наоборот платит больше, теряя 3 млрд долларов в год. И не первый раз.



По состоянию на март 2014 года российский газ обходился Украине в 268,5 доллара за тысячу кубометров, но только в случае своевременной оплаты текущих поставок и выплаты существовавшей задолженности. Украина продолжала недоплачивать, а сверх того, с присоединением Крыма отпала необходимость делать скидку за базирование на полуострове нашего Черноморского флота. Газпром в апреле поднял цену до 485 американских рублей, еще не укрепившемуся у власти майдановскому режиму грозил крах и тут вмешался добрый Владимир Владимирович:



"Это точно соответствует контракту, но вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой находится Украина, и незавершенность нашего переговорного процесса с Евросоюзом, я просил бы правительство и Газпром воздержаться от применения этих возможностей […> вплоть до проведения дополнительных консультаций, если, конечно, наши партнеры на эти консультации согласятся".



Партнеры согласились, цену им снизили до 365 долларов, но российский президент продолжал беспокоиться. О чем и заявил на Валдайском форуме:



"Мне пришлось надавить на Газпром, я прошу прощения у акционеров, и попросить Газпром не настаивать на этих деньгах ($ 5,3 млрд из расчета $ 485 за тысячу кубометров - „Интерфакс"). Пускай заплатят хотя бы $ 3,5 млрд - а дальше будете разбираться".



Украина заплатила $ 3,1 млрд и получала газ по сниженной Путиным цене, а кое-где и бесплатно, как согласно его распоряжению зимой 2016-го в Геническе. Разбирательство в Стокгольме, завершилось и списанием оставшегося долга, и компенсацией почти всего выплаченного.



Однако одним газом сыт не будешь. Карательная операция в Донбассе требовала топлива для танков и артиллерийских тягачей, а потому солярка на юго-запад отправлялась бесперебойно. Как через Белоруссию, так и напрямую, причем основным поставщиком оказалась Роснефть с контрольным пакетом у государства, во главе с ближайшим соратником президента Игорем Сечиным.



Волновали главу российского государства и финансовое состояние соседей. Не прошло и года после победы майдана и начала карательной операции в Донбассе, как президент строго требовал у главы контролируемого государством банка ВТБ Андрея Костина не сворачивать деятельность на Украине.



"Работу, безусловно, надо продолжать. Прежде всего потому, что в банковском секторе Украины российские финансовые учреждения занимают более 30%, и если мы приостановим свою работу, это будет дополнительным большим, очень серьезным ударом по украинской экономике. А мы в этом не заинтересованы".



Видимо, Кремль был заинтересован в успешном размещении облигаций украинского военного займа, в чем поучаствовали "дочки" и ВТБ, и принадлежащего государству Сбербанка. И в поставках запчастей для военной техники украинской армии, о которых поведали украинское издание "Бигус-инфо", депутат партии "Слуга народа" Анна Коваленко и много кто еще…



Владимир Путин всегда поддержит украинского коллегу Владимира Зеленского, как поддерживал его предшественника Петра Порошенко. Посему пропагандистов, вещающих о скором замерзании и развале Украины с последующим въездом российских танков в ликующий Киев, слушать не стоит. А вот министр иностранных дел Сергей Лавров, настаивающий, что за вычетом Крыма Россия продолжает "уважать территориальную целостность Украины", говорит чистую правду. И его верная пресс-секретарь Мария Захарова, напомнившая, что Кремль признал легитимность Порошенко, чтобы помочь ему "каким-то образом сформировать институты государственности и власти", тоже совершенно права. И когда под очередным гетманом в Киеве разверзнется земля, российский царь-батюшка всегда перенесет его через провал на руках. Обеспечивая целостность территории для размещения баз НАТО.