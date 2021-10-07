 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые правители Афганистана ищут покровительства Пекина, - В.Скосырев
00:16 08.10.2021

Для талибов Китай теперь "добрый друг"
Владимир Скосырев

Представители китайской корпорации МСС в сентябре посетили шахту по добыче меди, надеясь возобновить ее работу.
Победа "Талибана" (запрещен в России) не только воодушевила джихадистов во всем мире, но и вынудила соседей Афганистана принять меры по стабилизации Центральной Азии. Россия и Китай договорились координировать борьбу с терроризмом. Пекин добился тут первого успеха. Кабул вывез уйгурских боевиков, которые ратуют за отделение Синьцзяна от КНР, из граничащего с ней района. Таким образом, талибы частично выполнили требование главы МИД Китая Ван И, чтобы они разорвали связи с сепаратистами. Неизвестно, готов ли Кабул их выдать Китаю, но Афганистан отчаянно нуждается в экономической помощи, а его средства в американских банках заморожены. Поэтому талибы апеллируют к Пекину и обещают предоставить ему свободу разрабатывать минеральные ресурсы в стране.

Судя по сообщению корреспондентов западной прессы, которые ссылаются на пограничников в Таджикистане, уйгурские экстремисты, переброшенные во внутренние районы Афганистана, принадлежат к запрещенной в России Исламской партии Туркестана (они именуют Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР Восточным Туркестаном). "Талибан" позволял уйгурским группировкам находиться и действовать в Афганистане во время их первого правления страной в 1990-х годах. Наблюдатели полагают, что он до сих пор сохраняет с мятежниками контакты. В то же время новое правительство Кабула стремится развеять опасения Пекина по поводу возможности проникновения этих бойцов в Синьцзян.

Полагают, что в Афганистане живет примерно 2 тыс. уйгуров. Многие там и родились. Но часть, переселившаяся не так давно, имеет идентификационные карточки беженцев или уйгуров.

Пекин стремится поддерживать рабочие отношения с талибами. В сентябре Китай объявил, что предоставит Афганистану помощь на 31 млн долл. в виде продовольствия, теплой одежды, лекарств. Будет передано также 3 млн доз вакцины. Этому заявлению предшествовала встреча Ван И в Тяньцзине с лидерами талибов. Ван назвал их важной военной и политической силой, а гости в ответ на этот комплимент охарактеризовали Китай как "доброго друга" и обещали никогда не допустить, чтобы кто-либо использовал территорию Афганистана против Китая.

Естественно, Москва, связанная тесными военными узами с бывшими советскими союзными республиками в Центральной Азии, желает, чтобы такие гарантии были предоставлены и ее союзникам. И здесь Пекин Москву полностью поддерживает. Как передало AFP, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшегося в сентябре в Душанбе, Москва и Пекин договорились совместно противостоять угрозам безопасности, которые возникают в результате беспорядочного ухода американцев из Афганистана.

Но, как пишет Financial Times, между Россией и Китаем – с одной стороны и западными правительствами – с другой увеличиваются разногласия по поводу того, как реагировать на возвращение воинственной исламистской группировки к власти. Пекин призвал снять экономические санкции с Афганистана и дать талибам доступ приблизительно к 9 млрд долл. резервов иностранной валюты, хранящейся в американских банках. Но администрация президента США Джозефа Байдена их заморозила. В результате средний класс в городах впал в нищету, многие семьи могут позволить себе поесть всего раз в день. Над страной нависла угроза голода.

Неудивительно, что новые власти апеллируют прежде всего к Китаю как к самой мощной региональной державе и обещают предоставить ему неограниченные возможности разрабатывать минеральные ресурсы страны. Кое-что в этом направлении было сделано. Например, государственная корпорация China Metallurgical Group Corporation (MCC) в 2007 году подписала соглашение об аренде на 30 лет шахты по добыче меди на 2,8 млрд долл. в районе Мес Айнак. Но проект пришлось приостановить из-за войны и коррупции среди чиновников. Так что пока, как утверждают Мэтью Фьюнэйол, старший научный сотрудник консалтинга China Power Project, и Брайан Харт, научный сотрудник проекта, Китай не собирается вкладываться в Афганистан. "Талибан" сможет побудить китайцев открыть свои чековые книжки только в том случае, если он установит хотя бы подобие стабильности и искоренит сохраняющиеся очаги террористической опасности.

07.10.2021

Источник - ng.ru
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