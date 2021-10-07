Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - "НГ"

00:19 08.10.2021 Об авторе: Александр Юрьевич Степанов – эксперт по военному и военно-техническому сотрудничеству, Институт Латинской Америки РАН.



В середине 1990-х благоприятные рыночные

условия позволили Пекину модернизировать

свои судостроительные мощности и начать

строительство океанского флота.



В контексте геополитической обстановки в Юго-Восточной Азии, набирающих обороты территориальных споров и наращивания американского присутствия в АТР Пекин активно развивает потенциал своих ВМС, разрабатывая и внедряя новые технологии.

Китай имеет более 3 млн кв. км водной территории, около 1400 портов и 210 тыс. грузовых судов. По данным Министерства земельных и природных ресурсов КНР, морская промышленность постепенно станет одной из опор экономики Китая.



Динамика развития



Успех судостроительной отрасли основан на решениях, принятых в начале 1980-х. Прежде всего они касались акционирования судостроительного сектора, открытия отрасли для импорта иностранных технологий и конкуренции на мировом рынке.



Промышленная база двойного назначения стала важнейшим компонентом стратегических планов Китая в области высоких технологий. Судостроение добилось особого прогресса в модернизации конструкторских и производственных мощностей и в переносе практики коммерческого судостроения в военно-морское строительство.



В середине 1990-х благоприятные рыночные условия и создание совместных с Японией и Южной Кореей предприятий позволили Китаю модернизировать свои судостроительные мощности и технологическую базу. По данным Минобороны США, возросшее количество верфей "увеличило судостроительный потенциал Китая и возможности для всех типов военных проектов, включая подводные лодки, надводные корабли, военно-морскую авиацию и средства морской логистики".



Одновременно увеличился потенциал КНР в сфере коммерческого судостроения. Объем производства вырос с 1 млн брутто-тонн в 1996 году до 39 млн брутто-тонн в 2011-м. И более чем вдвое превысил показатели одного из региональных лидеров – Японии.



Указанные морские транспортные возможности имеют значительный мобилизационный потенциал. Проводя параллели, США могут столкнуться с проблемами морской логистики во время крупного конфликта, учитывая сокращение размера своего торгового флота. Китай, напротив, может в этом случае использовать большее количество гражданских судов и крупнейшую в мире морскую рабочую силу.



Основное подразделение морского снабжения ВМС КНР – China Ocean Shipping Company (COSCO SHIPPING). В период военной угрозы именно эта структура будет привлечена к обеспечению НОАК. Сейчас компания обеспечивает материально-техническую поддержку операций сопровождения национальных ВМС в Аденском заливе и иных маневров в зарубежных акваториях.



Глобальная морская держава



В 2012 году на 18-м съезде Компартии Китая председатель Ху Цзиньтао призвал Поднебесную стать "морской державой", способной защищать свои суверенные права и интересы. Китайская инициатива "Один пояс, один путь", объявленная в 2013-м, расширила доступ к рынкам и обеспечила новые плацдармы для китайских судоходных компаний за рубежом. Под руководством государственных операторов COSCO SHIPPING и China Merchant Group китайские компании с 2010 по 2019 год вложили около 11 млрд долл. в зарубежные порты, включая 25 проектов в 18 странах.



В мае 2018 года китайская оборонная компания China Electronics Technology Group Corporation (CETC) и Китайская судостроительная промышленная корпорация (CSIC) приняли концепцию "умного производства", обеспечивающую наращивание индустриального потенциала. Эта инициатива реализуется в рамках программы "Made in China 2025", направленной на позиционирование Китая как мирового промышленного лидера.



По итогам 2018 года Китай обогнал Южную Корею и вышел на первое место в мире по объемам заказов в судостроении, охватив 43,9% глобального рынка. Китайская промышленность по смежным отраслевым показателям также доминирует: производит 96% от общемирового уровня морских контейнеров, более чем 80% судовых кранов и владеет семью из десяти самых загруженных портов мира (включая Гонконг).



Согласно анализу CSIS, совокупная государственная поддержка китайских компаний в сфере судоходства и судостроения с 2010 по 2018 год составила около 132 млрд долл. Эта сумма включает финансирование от государственных банков (127 млрд долл.) и прямые субсидии (5 млрд долл.).



Крупнейшие судоходные кредиторы Китая – государственные банки. Китайский экспортно-импортный банк (China Exim) и Bank of China стали первым и четвертым по величине судоходными кредиторами в мире в 2018 году с портфелями на общую сумму 33,5 млрд долл. Среди их заявленных целей – поддержка внешней торговли и инвестиций Китая и помощь в "реализации китайской мечты о национальном возрождении" (программный лозунг Си Цзиньпина).



Распространение COVID-19 негативно отразилось на судостроительном секторе КНР, сместив страну в феврале 2020 года на четвертое место в мире по основным показателям в отрасли. Тем не менее Китай сохранил мировое лидерство по незавершенным заказам – на их долю на февраль 2020 года приходилось 35% от общего объема рынка.



Курс на доминирование



Военно-морская составляющая также имеет беспрецедентные темпы развития, что прежде всего обусловлено военно-политической линией Пекина, нацеленной на глобальное доминирование в морском пространстве. В апреле 2018 года президент Си Цзиньпин актуализировал оборонный вектор развития судостроения, заявив, что "задача создания мощного ВМФ никогда не была такой насущной, как сегодня".



ВМС НОАК в составе Флота Северного моря, Флота Восточного моря и Флота Южного моря насчитывают 235 тыс. военнослужащих. В ведомстве каждого флота находятся палубная авиация, базы, подразделения, зоны морской охраны, авиационные дивизии и бригады морского десанта.



В оборонной доктрине 2019 года закрепляется линия на доминирование в морском пространстве. И подчеркивается необходимость "создания сильных и модернизированных ВМС", способных выполнять "миссии в дальних морях". Проведенные RAND исследования динамики развития ВМС КНР демонстрируют стремительный рост их общего тоннажа и огневой мощи за последние несколько десятилетий.



В 1996 году надводный флот Китая состоял из 57 эсминцев и фрегатов. Но только три из них были оснащены ЗРК малой дальности, что делало ВМС КНР практически беззащитными против современных противокорабельных крылатых ракет. Три четверти из примерно 80 ударных подводных лодок того периода принадлежали к советскому классу "Ромео", который поступил на вооружение в 1950-х.



Морской компонент ядерных сил КНР ныне включает два типа АПЛ: класса "Ся" – ПЛАРБ пр. 092 с 12 моноблочными БРПЛ "Цзюйлан-1" (строительство их прекращено в 1992 году) и класса "Цзинь" пр. 094 с 12 моноблочными ракетами "Цзюйлан-2".



По характеристикам ракета "Цзюйлан-2" (американское обозначение CSS-N-4) сравнима с американской БРПЛ "Трайдент" С-4 образца 1979 года. При патрулировании в районах северо-восточнее Курильских островов ракетные удары с борта "Дацынгуй" могут накрыть цели на 75% континентальной территории США.



В сравнении с США



По состоянию на 2019 год ВМС Китая состояли из 335 кораблей, что превышало 296 кораблей ВМС США. Размеры флотов других ведущих стран значительно скромнее (Британский королевский флот – 75 кораблей, Королевский австралийский флот – 45 кораблей).



В развитии судостроительного комплекса Китай делает ставку прежде всего на надводный флот – многоцелевые корабли океанского класса, способные формировать авианосные ударные соединения. Флагманами выступают введенный в строй в 2012 году авианесущий крейсер "Ляонин" и первый построенный на китайских мощностях авианосец "Шаньдун", поставленный на вооружение в 2019-м.



По опубликованным в 2019 году данным CSIS в Вашингтоне, Китай заложил новый авианосец пр. 003 водоизмещением 80 тыс. т, оснащенный неатомной энергоустановкой и электромагнитной катапультой. Ввод в строй этого флагмана запланирован на 2023 год.



Можно сделать вывод о наличии на данном этапе существенного преимущества американской стороны, флот которой насчитывает 11 авианосцев, по эксплуатационным и боевым характеристикам превосходящих китайские. При этом два перспективных авианосца ВМС США находятся на этапе строительства.



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По количественному составу китайские

Военно-морские силы стали одними

из самых больших в мире. Фото ReutersВ рамках нового плана военно-морского развития американцы намерены сократить число атомных авианосцев (до восьми единиц), компенсировав ударный потенциал за счет выпуска шести легких авианосцев, в основу проекта которых планируется заложить модель универсальных десантных кораблей типа "Америка". Новый вектор нацелен на оптимизацию расходов бюджетных средств и разбавление суперавианосцев мобильными соединениями высокотехнологичных крейсеров, способных выполнять аналогичные задачи.

Данная линия подвергается критике со стороны некоторых американских экспертов, вероятно, лоббирующих интересы крупных судостроителей США. Так, по мнению одного из военных обозревателей Forbes Лорен Томпсон, малые авианосцы не способны решать задач глобального проецирования силы США. Их мощь не сравнима с потенциалом больших атомных крейсеров, а почти пятикратное сокращение палубной авиации на борту существенно снижает ударный потенциал и зону применения истребителей, а также эффективность комплексов радиоэлектронной разведки.



Тактика применения авианосной ударной группы (АУГ) требует обязательного сопровождения десятка боевых кораблей разных классов, отвечающих за обеспечение безопасности флагмана, ведение разведки и нанесение ракетно-артиллерийских ударов по береговым целям. Традиционно походный ордер и группа охранения включают одну-две атомные субмарины, пару крейсеров, четыре-шесть эсминцев и фрегатов, а также суда обеспечения.



В составе ВМФ НОАК имеется шесть многоцелевых АПЛ и 130 надводных боевых кораблей основных классов, в том числе 32 эсминца и 49 фрегатов – более чем достаточно для формирования пары АУГ. Для поддержки корабельных соединений в дальних походах строятся суда "быстрой боевой поддержки" пр. 901 водоизмещением 48 тыс. т, специально спроектированные для снабжения АУГ.



Восполняя пробелы



Единственным слабым местом китайских ВМС до недавнего времени было полное отсутствие крейсеров. Восполнить пробел призвано строительство серии кораблей по пр. 055. Закладка головного состоялась в 2014 году на судостроительном заводе "Цзяннань-Чансин". Спуск на воду – 28 июня 2017 года. А следующим летом "Наньчан" приступил к морским испытаниям. Они длились два года с перерывом на участие в военно-морском параде в честь 70-й годовщины ВМС НОАК.



При этом динамика производства и спуска на воду в Китае современных образцов морских военных кораблей, десантных судов, вертолетоносцев и вспомогательного оборудования с 2014 по 2018 год превышает общее количество кораблей, стоящих в совокупности на вооружении в ВМС Германии, Индии, Испании и Великобритании. Только в 2016 году Китай ввел в эксплуатацию 18 кораблей, а в 2017 году – еще 14. Для сравнения: ВМС США за аналогичный период получили пять и восемь кораблей соответственно. В случае сохранения набранной военно-промышленной динамики к 2030 году флот КНР достигнет 425 боевых единиц.



Согласно докладу Минобороны США от 16 августа 2018 года, в НОАК особое внимание уделяется "модернизации и расширению прибрежных боевых возможностей, особенно в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях". Следуя данному вектору, Китай увеличил производство корветов класса Jiangdao (тип 056): с 2013 до февраля 2020 года на вооружение поставлено около 50 единиц.



Китайская военно-морская промышленность производит и более крупные корабли, способные нести современное вооружение и бортовые системы. Первый крейсер типа 055 поступил на вооружение в 2019-м, он оснащен крылатыми ракетами и предназначен прежде всего для борьбы с авианосцами.



Основные производители, обеспечивающие три четверти объема судостроительной продукции – CSIC и CSSC, – в ноябре 2019 года объединились в холдинг China Shipbuilding Group Corporation, на долю которого приходится пятая часть мирового судостроительного рынка. Этот конгломерат состоит из 58 предприятий, занимающихся судостроением, судоремонтом, производством судового оборудования, морским проектированием и исследованиями. Персонал из 95 тыс. человек находится в Восточном Китае, Южном Китае и провинции Цзянси. Основные предприятия включают судостроительные верфи Цзяннань, Худун, Гуанчжоу и Китайскую судостроительную торговую компанию (CSTC).



Данный государственный торговый посредник охватывает экспорт коммерческих и военно-морских кораблей, импорт материалов и оборудования для судостроения. Филиалы его распределены в Шанхае, Даляне, Тяньцзине, Гуанчжоу, Сиане, Куньмине, Ухане, Цзюцзяне и Чунцине. А торговые и представительские офисы открыты в Гонконге, Гамбурге, Лос-Анджелесе, Бангкоке, Исламабаде, Москве, Лондоне и Афинах.



Перспективные разработки



Ключевым аспектом технологического развития отрасли является внедрение современных энергетических установок. В 2019 году корпорация CSIC разработала мощную паротурбогенераторную установку нового поколения, прежде всего предназначенную для обеспечения электроэнергией электромагнитных катапульт на перспективных авианосцах и рельсотронов в будущих эсминцах. После прохождения технической аттестации 20-мегаваттного парогенератора специалисты приступили к испытательным работам и адаптации технологии под военные нужды.



Активно ведутся разработки в сфере морской ядерной энергетики. Комиссия по развитию и реформе провинции Хубэй одобрила разработку демонстрационной атомной энергетической платформы. Это своеобразная компактная АЭС водного базирования, оснащенная ядерным реактором с высоким коэффициентом безопасности и нулевым уровнем выбросов. CSIC планирует построить 20 морских платформ с ядерной установкой, призванных обеспечить энергоснабжение ВМС, в том числе в условиях дальних походов.



Также в 2019 году 712-й исследовательский институт CSIC разработал систему водородных топливных элементов мощностью 500 кВт, отличающуюся высокой эффективностью преобразования энергии, низкой вибрацией и шумом, экологической безопасностью. Система состоит из модуля выработки энергии, устройства контроля и оборудования для производства жидкого водорода. Разработка будет использоваться при создании надводных кораблей и подводных лодок, с учетом обеспечения безопасных условий хранения водородного топлива.



В контексте развития морской компоненты ядерной энергетики CSIC планирует ускорить реализацию строительства атомных авианосцев. Новый такой корабль Проектируемый третий авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой и газовой турбиной GT-25000, будет аналогичен американскому авианесущему крейсеру "KittyHawk" и поступит на вооружение ВВС НОАК в 2025 году.



В сектор военно-морского строительства активно внедряются беспилотные технологии. В 2020 году CSIC начал морские испытания беспилотного надводного судна JARI-USV. Официальная презентация его состоялась в августе 2019 года, а прототип беспилотника был впервые продемонстрирован во время военной выставки AAD-2018 в ЮАР.



JARI-USV имеет длину около 15 м и водоизмещение 20 т. Способен выполнять задачи ПВО и осуществлять противокорабельные и противолодочные атаки. Оборудован соответсвующими ракетными системами и торпедами с вертикальным запуском.



В 2019 году CSIC объявила о разработке амфибийного гусеничного боевого робота Marine Lizard. Новый аппарат прошел приемочные испытания и передан для проверок военным, в том числе в спецоперациях морской пехоты. По замыслу разработчиков, при морском десантировании на побережье в первой волне смогут идти амфибийные роботы, нанося удары по позициям противника. Кроме того, из группы Marine Lizard можно будет сформировать береговую систему ПВО малого радиуса действия или линию береговой обороны. Робот оснащен оптико-электронной системой наблюдения и наведения, РЛС, двумя пулеметами и вертикальной пусковой установкой противокорабельных и зенитных ракет.



Заключение



Достижения военно-морского судостроения КНР изменили баланс региональных сил и выводят китайский флот на лидерские позиции. Они позволяют установить фактически тотальный контроль над зоной национальных интересов в близлежащей акватории, одновременно проецируя силу в отдаленных регионах.



В июне 2019 года Вашингтонский аналитический "Центр новой американской безопасности" (CNAS) заявил, что промышленные и технологические возможности Китая могут помочь ему "победить американцев в их собственной игре" и получить преимущество в новой гонке вооружений.



Пекин сделал ВМС краеугольным камнем своей промышленной модернизации. Китаю легче увеличить свой флот, поскольку он является крупнейшим судостроителем в мире, обладающим огромной мощностью верфей. Которых не хватает США, чье коммерческое судостроение в последние десятилетия пришло в упадок.



Темпы развития атомной промышленности, разработка и ввод в эксплуатацию кораблей и подводных лодок с ядерными энергетическими установками, интеграция роботизированных и беспилотных систем, позволяют спрогнозировать перспективное доминирование ВМС Китая в мировом морском пространстве, обеспечивающее качественное и количественное превосходство над лидерами сферы – РФ и США



7.10.21 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633641540

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