Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин

00:20 08.10.2021

НИКОЛАЙ БОБКИН | 07.10.2021 |



Отойти от арены вечных войн – "Большого Ближнего Востока"?



С момента вступления в должность администрация Байдена начала пересмотр внешней политики США. Центральное место здесь занимает желание отойти от "Большого Ближнего Востока", арены вечных войн. Афганистан является наиболее ярким примером этого общего импульса. Оттуда США свои войска уже вывели. По Ираку решение принято: американцы завершат там свою боевую миссию к концу года, но часть из них останется для обучения и консультирования иракских военных.



Пришла пора решать, что делать с военным присутствием в Сирии.



В первые месяцы пребывания у власти администрация Байдена подходила к Дамаску с особой осторожностью, которую эксперты часто называли "пренебрежением". В частности, указывалось, что Вашингтон не назначал посланника по Сирии, отказывался принимать представителей сирийской оппозиции, не реагировал на нарушение антисирийских санкций арабскими государствами. Лишь спустя 10 месяцев президентства Байдена, в конце сентября, его администрация вернулась к сирийской политике.



20 сентября 2021 г. Итан А. Голдрич приступил к работе в качестве заместителя помощника государственного секретаря по делам Ближнего Востока, отвечая за политику в отношении Сирии и Ливана. Сразу были проведены переговоры с делегацией антиасадовской коалиции, которая находится за границей. Сирийцев сопровождали сотрудники американского Института Ближнего Востока.



На переговорах такого формата конкретные решения не принимаются, поэтому оппозиционерам пообещали проводить политику в отношении режима Асада, которая будет определяться "тремя нет": "Никакой нормализации, никакой отмены или сокращения санкций, никаких денег на реконструкцию, пока не будет найдено политическое решение". Оппозиция хотела бы, чтобы президент Байден публично подтвердил эти три "нет", но пока не получилось.



И до переговоров было ясно, что Вашингтон не будет нормализовать отношения с правительством Асада. А вот что касается санкций, то американские заверения расходятся с реальной политикой. Америка, похоже, ослабляет давление на соседей Сирии, а изоляция Дамаска начинает давать трещины.



В последнее время связи арабских стран с правительством Асада стали восстанавливаться. 19 сентября министр обороны Сирии Али Абдулла Аюб впервые с 2011 г. посетил Амман. Иордания вновь открыла свой главный пограничный переход Джабер-Нассиб и объявила о возобновлении коммерческих рейсов между Дамаском и Амманом. Появился повод говорить, что мягкая реакция США на нарушение санкций похожа на негласное одобрение. Или, скорее, опять же на "пренебрежение" к сирийским делам.



Не обошлось и без конфуза, указывающего на неопределенность в сирийской политике США. Сначала в пресс-службе Государственного департамента приветствовали решение о возобновлении рейсов между Сирией и Иорданией, а через несколько часов отказались от приветственного объявления. В итоге решение Иордании о возобновлении полетов между столицами было отменено.



Вместе с тем отменить принятое ранее решение возобновить поставки природного газа из Египта в Ливан по Арабскому газопроводу, который тянется из Египта через Иорданию и Сирию в Ливан, администрация Байдена даже не пыталась. Да, реализация проекта осложняется санкциями США против сирийского правительства, но Вашингтон по просьбе Ливана сделал исключение. План, который, по словам египетского министра, будет реализован в ближайшее время, является частью поддерживаемых Соединенными Штатами усилий по решению проблемы нехватки электроэнергии в Ливане. А американцам этот план еще и помогает сдерживать иранское влияние на Бейрут.



В кризисных условиях поддерживаемая Тегераном ливанская группировка "Хезболла" объявила, что она будет поставлять мазут из Ирана для смягчения в Ливане ситуации с дефицитом электроэнергии. Иранское топливо поступает в Ливан из сирийского порта Банияс, куда перевозится иранскими танкерами. "Хезболла" предлагает нуждающимся учреждениям, школам и детским домам месячный запас топлива бесплатно. Рост популярности "Хезболлы" создает риск нарушения баланса политических сил в Ливане в пользу Ирана. Поэтому Вашингтон и пошел на переговоры с Египтом, Иорданией и Всемирным банком, чтобы помочь найти решение кризиса в Ливане с участием Сирии.



Складывается мнение, что этот сдвиг в политике США является отражением понимания администрацией Байдена сложившейся ситуации в Сирии. Не признавая правительство Асада, Вашингтон не может не учитывать, что при поддержке России и Ирана Дамаск успешно противостоит восстанию уже десяток лет. Пока правительство Асада не контролирует всю страну, но оппозиция стала намного слабее. По мере продолжения боевых действий у противников Асада шансов выиграть эту войну все меньше.



Военная помощь России сосредоточена на обучении и оснащении сирийских вооруженных сил, обеспечении поддержки с воздуха и проведении специальных операций. Со стороны РФ у Сирии есть дипломатическая защита в ООН и других международных организациях. После начала гражданской войны в 2011 г. Россия наложила вето на 16 резолюций СБ, связанных с Сирией. По многим из этих голосований Москва была поддержана Китаем, который наложил вето на 10 резолюций Совбеза. Трудно отрицать, что Москва предотвратила крах государства в Сирии.



Теперь Башар Асад обеспечил себе четвертый семилетний президентский срок, одержав победу на выборах 26 мая. Режим Асада закрепился у власти, и Вашингтон дает понять, что не будет предпринимать действий для его свержения. При этом администрация Байдена рассматривает варианты продолжения поддержки своих местных партнеров на северо-востоке страны и увеличения помощи на стабилизацию в Сирии в целом.



В первые месяцы президентства Байдена США выделили 50 млн. долларов в виде помощи. США обещают еще почти 600 млн. долларов помощи Сирии, но настаивают в СБ ООН на восстановлении всех трансграничных маршрутов. Соглашение 2014 г. допускало четыре трансграничных перехода, но это количество сократилось до одного. При обсуждениях данного вопроса в Совете Безопасности у России и Китая имеются возражения. Позиция Москвы заключается в том, что ООН должна доставлять помощь только через Дамаск при полном уважении суверенитета и территориальной целостности страны во взаимодействии с центральными властями.



Что касается военной операции Америки в Сирии, то она не претерпела изменений, и, видимо, тысячи американских военнослужащих останутся в стране на обозримое будущее.



После семи лет американского военного присутствия в Сирии и двух попыток Трампа вывести американские войска в Пентагоне утверждают, что администрация Байдена не планирует вносить какие-либо изменения в численность американского военного контингента. Подтверждение этому появилось после того, как Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими объявили об окончании военной миссии американцев в Ираке, но согласились оставить в стране войска США.



Эксперты указывают на прямую связь такого решения Байдена с желанием Вашингтона сохранить 9000 американских военнослужащих в Сирии. Объясняется это тем, что основной маршрут доступа к американским силам на северо-востоке Сирии пролегает через границу с Ираком. В Пентагоне говорят, что вывод войск из Ирака может негативно повлиять на сирийскую военную миссию США, забывая, что конгресс никогда не санкционировал отправку американских войск в Сирию, не говоря уже о поддержке курдских сепаратистов. Тем не менее курды стали важнейшими союзниками США, получающими военную поддержку Вашингтона. Фонд защиты демократий похвастался, что Джо Байден будет самым "прокурдским" президентом США за всю историю.



Поддержка Байденом сирийских курдов чревата серьезными издержками для США. Проблема касается не только Сирии. Давнее стремление к независимой курдской родине вдохновляет курдов в Ираке, Иране, Турции; правительства этих стран полны решимости помешать курдской независимости.



Что касается Дамаска, то присутствие американских войск не позволяет сирийскому правительству получить доступ к нефтяным месторождениям и сельскохозяйственным ресурсам северо-востока Сирии. Для Тегерана военная миссия США в Сирии препятствует достижению цели создания географического коридора, соединяющего Иран с Ливаном и Средиземным морем.



Подход к прекращению сирийского конфликта, осуществляемый Соединенными Штатами в последние десять лет, оказался провальным на всех уровнях. В настоящее время около 6,7 млн. сирийцев покинули свои дома, 13 млн. нуждаются в гуманитарной помощи, а 80% населения живет в бедности.



Однако США имеют в Сирии не столь уж ограниченные интересы. Используя влияние, которое американцы оказывают на курдские силы, администрация Байдена рассчитывает сдержать рост влияния России и Ирана и продолжать давить на Дамаск, поддерживая сепаратистские устремления курдов.