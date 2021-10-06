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Паровозная комедия, или Нема дурных. "Единоросы" отказываются от мандатов Думы
00:26 08.10.2021

Паровозная комедия: от мандата депутата Госдумы отказались 5 человек подряд
ЦИК утвердил список депутатов лишь с шестой попытки

Лишь с шестой попытки Центризбиркому удалось назвать поименно всех депутатов Госдумы восьмого созыва, избранных по партийным спискам: несколько десятков человек, вроде бы желавших трудиться в парламенте и светивших нам лицами с предвыборных плакатов, брать мандат передумали! А потом передумали те, кому передали мандат тех, кто передумал первым. А потом передумали и некоторые из тех, кому передали мандат те, кому он достался от тех, кто передумал первым… А потом…

И так несколько раз.

ЦИК утвердил список депутатов лишь с шестой попытки

225 депутатов Думы у нас избираются по партийным спискам, а 225 - по одномандатным округам. Причем закон "О выборах депутатов Госдумы РФ" позволяет избравшимся по партийным спискам в течение пяти дней отказаться от депутатства - в этом случае мандат передается либо кому партия скажет (если речь идет о федеральной, головной части списка), либо следующему по очереди за "отказником" в региональном списке.

Победила на выборах "Единая Россия": почти 50% голосов избирателей обеспечили ей 126 мест в "списочной" половине Думы. Ура-ура, мы молодцы, спасибо народу за доверие, говорили руководители "партии власти". Но за прошедшие после выборов три недели "ЕР" одержала еще одну победу - по числу "отказников": 82!

24 сентября ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму и назвал фамилии тех, кто проходит в парламент по партийным спискам. Через 5 дней выяснилось, что 66 единороссов, трое коммунистов, один ЛДПРовец и двое "новых людей" в Думу идти не хотят и от мандатов отказались - в пользу товарищей по списку.

А 4 октября на заседании ЦИК выяснилось, что 12 единороссов из числа тех, кому передали мандаты "отказников", в Думу идти не хотят тоже. (Кстати, и писатель Захар Прилепин, баллотировавшийся по списку партии "Справедливая Россия - За правду", к этому времени быть депутатом передумал.) "У нас продолжается этот непонятный процесс отказов от полученных мандатов, не хочу комментировать - это избиратели будут давать оценку этому", - заявила тогда глава ЦИК Элла Памфилова.

Проводить пришлось еще целых три заседания, все прошли 6 октября. "Такой алгоритм задают нам сейчас избранные депутаты… Я воздержусь от комментариев, оставлю их для более удобного случая", - сказала г-жа Памфилова, открывая первое из них.

Из 12 единороссов, которым мандаты достались несколько дней назад, взяли их только 9. Мандаты троих передали следующим в региональных группах.

Через час состоялось второе заседание ЦИК. Оказалось, что из этих троих в Думу идут лишь двое. Один отказался. Его мандат передали следующему. "Долгоиграющая пластинка", - заметила г-жа Памфилова.

Еще минут через 20 последний нераспределенный мандат достался Дрожжиной Юлии, руководителю московского штаба общественной организации "Российские студенческие отряды".

Уф-ф-ф-ф. Избранная по спискам половина Думы наконец-то известна пофамильно! "Жирная точка поставлена", - как выразилась глава ЦИК.

Страсти по Госдуме: с новыми депутатами до сих пор нет ясности

Дрожжина - последняя в столичном списке кандидатов-списочников от "ЕР". Мандат ей достался от "отказника" Евгения Богатырева, директора Музея А.С.Пушкина. А ему - от Владимира Машкова, худрука Московского театра Олега Табакова. А тому - от Марии Ревякиной, директора Тетра Наций. А ей - от Марьяны Лысенко, главврача клинической больницы №52…

Между прочим, после парламентских выборов 2016 года "жирную точку" поставили гораздо быстрее, и число "отказников" было в 4 раза меньше.

Что же случилось на сей раз?

"Паровозов" в партийном списке "ЕР" оказалось намного больше (в других парламентских партиях и "паровозы", и "отказники" тоже были, но в пределах, не поражающих воображение). В 2016 году "партия власти" шла на выборы 36 региональными списками, 17 из них возглавляли губернаторы. А в 2021 году региональных списков у "ЕР" было 57, губернаторов в них - 49, два списка вели на выборы полпреды президента. Но все знают, что губернаторы, возглавляя списки, в Думу никогда не идут, во главе региональных списков они нужны главным образом для того, чтобы все местное чиновничество и элита работали не за страх, а за совесть (или бессовестно - как где). Дума как вариант трудоустройства годится для губернаторов лишь после отставки.

Плюс разные "селебрити": врачи и главврачи - в духе времени, деятели искусства и культуры. Всерьез в Думу многие из этих профессионалов, ценных на своих рабочих местах, очевидно, и не собирались.

Плюс разыгрываемые партийным руководством "многоходовочки", призванные обеспечить мандат нужным людям, оказавшимся на "непроходных" местах. Так, например, стал депутатом и станет главой думского Комитета по промышленности и торговле единоросс Владимир Гутенев, которого на Охотном Ряду называют "представителем Ростеха": ради этого пришлось отказаться от мандата Регине Васильковой, замминистра Самарской области. А будущий вице-спикер от ЛДПР Борис Пайкин получил свой мандат от "отказника" Дмитрия Правдина… Хотели ли "отказники" в этих случаях на самом деле таковыми стать - тайна, покрытая мраком. Если и лились ими слезы - невидимыми миру они остались.

Главное, все законно! Но со стороны выглядит как игра в салочки, где важно добежать до близстоящего тюхи, тронуть его рукой с криком "Чур меня!" - и в сторону. А тот уж пусть думает, как "передать мандат" другому зазевавшемуся простаку… Ну почему они все вдруг резко передумали, думает избиратель? Что, Госдума и в самом деле "отстой", "не катит", "ниже плинтуса", если отказываются от мандатов даже депутаты областных законодательных собраний и замминистры неключевых региональных министерств?

Но беспокоиться о том, что думает избиратель, партии будут потом. Когда начнется очередная избирательная кампания.

Паровозная комедия: от мандата депутата Госдумы отказались 5 человек подряд
ЦИК утвердил список депутатов лишь с шестой попытки

Лишь с шестой попытки Центризбиркому удалось назвать поименно всех депутатов Госдумы восьмого созыва, избранных по партийным спискам: несколько десятков человек, вроде бы желавших трудиться в парламенте и светивших нам лицами с предвыборных плакатов, брать мандат передумали! А потом передумали те, кому передали мандат тех, кто передумал первым. А потом передумали и некоторые из тех, кому передали мандат те, кому он достался от тех, кто передумал первым… А потом…

И так несколько раз.

ЦИК утвердил список депутатов лишь с шестой попытки

225 депутатов Думы у нас избираются по партийным спискам, а 225 - по одномандатным округам. Причем закон "О выборах депутатов Госдумы РФ" позволяет избравшимся по партийным спискам в течение пяти дней отказаться от депутатства - в этом случае мандат передается либо кому партия скажет (если речь идет о федеральной, головной части списка), либо следующему по очереди за "отказником" в региональном списке.

Победила на выборах "Единая Россия": почти 50% голосов избирателей обеспечили ей 126 мест в "списочной" половине Думы. Ура-ура, мы молодцы, спасибо народу за доверие, говорили руководители "партии власти". Но за прошедшие после выборов три недели "ЕР" одержала еще одну победу - по числу "отказников": 82!

24 сентября ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму и назвал фамилии тех, кто проходит в парламент по партийным спискам. Через 5 дней выяснилось, что 66 единороссов, трое коммунистов, один ЛДПРовец и двое "новых людей" в Думу идти не хотят и от мандатов отказались - в пользу товарищей по списку.

А 4 октября на заседании ЦИК выяснилось, что 12 единороссов из числа тех, кому передали мандаты "отказников", в Думу идти не хотят тоже. (Кстати, и писатель Захар Прилепин, баллотировавшийся по списку партии "Справедливая Россия - За правду", к этому времени быть депутатом передумал.) "У нас продолжается этот непонятный процесс отказов от полученных мандатов, не хочу комментировать - это избиратели будут давать оценку этому", - заявила тогда глава ЦИК Элла Памфилова.

Проводить пришлось еще целых три заседания, все прошли 6 октября. "Такой алгоритм задают нам сейчас избранные депутаты… Я воздержусь от комментариев, оставлю их для более удобного случая", - сказала г-жа Памфилова, открывая первое из них.

Из 12 единороссов, которым мандаты достались несколько дней назад, взяли их только 9. Мандаты троих передали следующим в региональных группах.

Через час состоялось второе заседание ЦИК. Оказалось, что из этих троих в Думу идут лишь двое. Один отказался. Его мандат передали следующему. "Долгоиграющая пластинка", - заметила г-жа Памфилова.

Еще минут через 20 последний нераспределенный мандат достался Дрожжиной Юлии, руководителю московского штаба общественной организации "Российские студенческие отряды".

Уф-ф-ф-ф. Избранная по спискам половина Думы наконец-то известна пофамильно! "Жирная точка поставлена", - как выразилась глава ЦИК.

Страсти по Госдуме: с новыми депутатами до сих пор нет ясности

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Дрожжина - последняя в столичном списке кандидатов-списочников от "ЕР". Мандат ей достался от "отказника" Евгения Богатырева, директора Музея А.С.Пушкина. А ему - от Владимира Машкова, худрука Московского театра Олега Табакова. А тому - от Марии Ревякиной, директора Тетра Наций. А ей - от Марьяны Лысенко, главврача клинической больницы №52…

Между прочим, после парламентских выборов 2016 года "жирную точку" поставили гораздо быстрее, и число "отказников" было в 4 раза меньше.

Что же случилось на сей раз?

"Паровозов" в партийном списке "ЕР" оказалось намного больше (в других парламентских партиях и "паровозы", и "отказники" тоже были, но в пределах, не поражающих воображение). В 2016 году "партия власти" шла на выборы 36 региональными списками, 17 из них возглавляли губернаторы. А в 2021 году региональных списков у "ЕР" было 57, губернаторов в них - 49, два списка вели на выборы полпреды президента. Но все знают, что губернаторы, возглавляя списки, в Думу никогда не идут, во главе региональных списков они нужны главным образом для того, чтобы все местное чиновничество и элита работали не за страх, а за совесть (или бессовестно - как где). Дума как вариант трудоустройства годится для губернаторов лишь после отставки.

Плюс разные "селебрити": врачи и главврачи - в духе времени, деятели искусства и культуры. Всерьез в Думу многие из этих профессионалов, ценных на своих рабочих местах, очевидно, и не собирались.

Плюс разыгрываемые партийным руководством "многоходовочки", призванные обеспечить мандат нужным людям, оказавшимся на "непроходных" местах. Так, например, стал депутатом и станет главой думского Комитета по промышленности и торговле единоросс Владимир Гутенев, которого на Охотном Ряду называют "представителем Ростеха": ради этого пришлось отказаться от мандата Регине Васильковой, замминистра Самарской области. А будущий вице-спикер от ЛДПР Борис Пайкин получил свой мандат от "отказника" Дмитрия Правдина… Хотели ли "отказники" в этих случаях на самом деле таковыми стать - тайна, покрытая мраком. Если и лились ими слезы - невидимыми миру они остались.

Главное, все законно! Но со стороны выглядит как игра в салочки, где важно добежать до близстоящего тюхи, тронуть его рукой с криком "Чур меня!" - и в сторону. А тот уж пусть думает, как "передать мандат" другому зазевавшемуся простаку… Ну почему они все вдруг резко передумали, думает избиратель? Что, Госдума и в самом деле "отстой", "не катит", "ниже плинтуса", если отказываются от мандатов даже депутаты областных законодательных собраний и замминистры неключевых региональных министерств?

Но беспокоиться о том, что думает избиратель, партии будут потом. Когда начнется очередная избирательная кампания.

Марина Озерова

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633641960
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