Война Судного дня: сражение, которое изменило Израиль

00:27 08.10.2021

За фасадом могущества израильской военной машины кроются проблемы



Артем Кирпиченок



6 октября 1973 года, когда над Израилем запели шофары, призывающие верующих иудеев к посту и покаянию Судного дня, берега Суэцого канала огласил рокот сотен орудий. Египетская армия начала операцию по форсированию Суэцкого канала - "Бард". В атаке приняли участие более ста тысяч египетских солдат, которые за считанные часы взломали позиции израильских укреплений линии "Бар-Лева" и приготовились к броску вглубь Синайского полуострова.



В те же самые часы война пришла и на север земли обетованной. Сирийские коммандос высадились с вертолетов на склонах горы Хермон и захватили расположенную там систему укреплений. Дальнейшее продвижение сирийцев на Голанских высотах ставило под угрозу густонаселенные районы в самом сердце Израиля.



Хотя октябрьская война 1973 года, в конечном итоге, закончилась военной победой ЦАХАЛя, для израильского общества она стала началом времени переоценки ценностей.



Шестидневная война 1967 года создала "Израильскую империю", которая простиралась от границ Африки до Иордана. Был полностью захвачен священный город Иерусалим. Израильтян переполняла гордость и уверенность в своей непобедимости. "Мы, израильтяне, как общество, чувствовали себя всемогущими", - вспоминала офицер разведки Орит Шехем-Губер. Лишь немногие скептики осмеливались выражать сомнения в завтрашнем дне. Так, известный историк Исаак Дойчер сравнил Израиль с "допобеждавшейся до смерти" кайзеровской Германией и предупреждал о невозможности построения жизнеспособного государства на штыках.



Война "Судного дня" вернула в израильское общество сомнение и страх и заставила граждан снова задавать вопросы, многие из которых напоминали дискуссии в советском обществе о Великой отечественной войне. Например, почему израильская армия была застигнута врасплох? Сегодня опубликованные документы показывают, что разведка предоставляла командованию ЦАХАЛя и правительству Голды Меир информацию о военных приготовлениях сирийцев и египтян, но руководство сделало ошибочные выводы о масштабах и сроках грядущего нападения.



Так, за день до начала войны, будучи в Лондоне, Ашраф Марван, советник президента Египта Анвара Садата и тайный агент израильской разведки, передал главе Моссада Цви Замиру информацию о неминуемом начале войны. Любопытно, что в 2007 году Ашраф Марван погиб при невыясненных обстоятельствах, а полиция до сих пор ищет рукопись его воспоминаний "Октябрь 1973 года", где бывший шпион хотел рассказать правду о событиях войны Судного дня.



Не менее фатальной оказалась и недооценка противника. За годы легких побед израильтяне привыкли относится к своим арабским соседям с пренебрежением. Секрет успехов ЦАХАЛя заключался в общей отсталости Египта, Сирии и других стран Ближнего Востока, во многом обремененных феодальными пережитками. Но начиная с 1950-хх годов государства арабского мира стали на путь модернизации, а их военное и политическое руководство искала ответы на вызовы, брошенные Израилем. В 1973 году тактика египтян и сирийцев была построена с учетом сильных сторон ЦАХАЛя, когда отлично подготовленным израильским танкистам и пилотам были противопоставлены сильные средства ПВО и сотни противотанковых ракет.



Формальная военная победа Израиля не привела к новой территориальной экспансии. Напротив, после 1973 года израильтяне стали постепенно отступать с ранее удерживаемых территорий. В 1979 году Синайский полуостров был полностью возвращен Египту.



За тяжелой войной последовали и перемены во внутренний политике Израиля. Жесткая и авторитарная Голда Меир, "единственный мужчина в израильском правительства" совсем не напоминала тот образ "аидише мамэ", который сформировался у многих граждан бывшего СССР. В Израиле она ассоциировалась с подавлением протестов дискриминируемых восточных евреев, коррупцией в правящем блоке МААРХА и сожженным танками на Синае, брошенными в самоубийственные контратаки под египетские РПГ и "Малютки". 11 апреля 1974 года кабинет Голды Меир был вынужден уйти в отставку, а сама "железная леди Израиля" вскоре ушла из политики. Спустя три года премьер-министром Израиля становится лидер современной партии Ликуда Менахем Бегин. Его победа в 1977 года положила конец почти 30 летней гегемонии левых лейбористов в израильской политической жизни.



Другим важным последствием войны Судного дня стало то, что многие израильтяне осознали границы могущества своей страны. ЦАХАЛь не был всесильным. Соседние государства не были беспомощными. Ход боевых действий показал зависимость израильской войной машины от внешней помощи - воздушный мост организованный США обеспечил израильскую армию боеприпасами и необходимым снаряжением. После 1973 года среди израильской военной и академической элиты появились люди призывающие к поиску дипломатических компромиссов как с соседними арабскими странами, так и с палестинским населением проживающим на землях захваченных в 1967 году. Для многих простых израильтян переживших мясорубку боев на Синае и на Голанах, события 1973 года стали тяжелой психологической травмой.



В истории Войны Судного дня есть еще много неизвестных страниц, и каждый год, на страницах израильской прессы появляются новые материалы посвященные драме тех дней. В сентябре 2021 году газета "Исраэль ха-Йом" опубликовала воспоминания бывших израильских пленных, которые по возвращению домой были изолированы и подвергнуты жестким допросам: "Дознания дорогой были как в Египте, только без избиений. Их проводила контрразведка, в задачу которой входила поимка шпионов, предателей и доносчиков. От нас допытывались: Почему вы сдались? Почему не воевали до последнего патрона? … Мы были виноваты в том, что попали в плен… Я скажу вам, что по мнению правительства Голды мы слишком быстро вернулись из пленена. Потому мы был самыми лучшими свидетели того что там творилось. Некомпетентности, трусости командиров… Нас надо был запугать и заставить замолчать".



Но с каждым годом, для большинства израильтян война 1973 года все больше отходит в историю. Молодое поколение знает о ней только из рассказов родителей. В страну приехали сотни тысяч эмигрантов, для которых история Израиля это бесконечная череда военных побед. В последние десятилетия, опираясь на практическую безоговорочную поддержку со стороны США Израиль пользуется полной свободой рук на Ближнем Востоке. Израильская авиация регулярно наносит ракетно-бомбовые удары по Сирии. Специальные подразделения устраивают акты саботажа на иранских военных и экономических объектов. Силы ЦАХАЛя жестко контролируют палестинские территории. Израильское общество последовательно поддерживает сторонников жесткой руки, будучи безгранично уверенно в том, что-то что нельзя достичь при помощи силы, можно достичь при помощи еще большой силы.



Но как и в 1973 году за фасадом могущества израильской военной машины кроются скрытые проблемы. В 2006 году ЦАХАЛЬ не смог нанести поражение шиитской группировке "Хизбалла" в Ливане и после этого фактические отказался от осуществления крупномасштабных наземных операций. В западных и израильских СМИ регулярно появляются отчеты высших офицеров израильской армии о неготовности армии к полномасштабной войне. Продолжает сохраняться и израильская зависимость от американского союзника. Так после войны с "ХАМАС" в мае 2021 года, Иерусалиму пришлось обратиться к Вашингтону с просьбой помочь пополнить ракетные арсеналы комплекса "Железный купол".



Война 1973 года стала настоящим Судным днем для израильского государства и общества, вынудив его перейти к внутренним реформам и более гибкой внешней политике. Остается надеяться, что этот печальный опыт станет для израильтян не только трагическим воспоминанием, но и важным уроком на будущее.