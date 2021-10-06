 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане учреждены новые медали - За безупречную службу и другиеВ Казахстане учреждены новые медали - "За безупречную службу" и другие
00:40 08.10.2021

Новыми медалями будут награждать казахстанцев

Подготовлен проект указа Президента РК, которым вносятся дополнения в указ от 30 сентября 2011 года "О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований", сообщает zakon.kz.

В частности, в перечне ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований добавлены награды Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Речь идет о следующих новых наградах:

Медаль "Мінсіз қызметі үшін" ("За безупречную службу") I, II, III степеней;

Медаль "Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" ("За вклад в обеспечение экономической безопасности")."

Также у сотрудников агентства появится нагрудный знак: "Қаржылық мониторинг органдарының үздігі" ("Отличник органов по финансовому мониторингу").

Медалью "Мінсіз қызметі үшін" награждаются военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сотрудники и военнослужащие специальных государственных органов Республики Казахстан, судьи, работники Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан и его территориальных подразделений, сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционной службы, гражданской защиты, сотрудники и работники органов по финансовому мониторингу, положительно характеризуемые по службе и образцово выполняющие свой служебный долг.

Медалью "Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" награждаются сотрудники и работники органов по финансовому мониторингу, положительно характеризуемые по службе, образцово выполняющие свой служебный долг по обеспечению законности и экономической безопасности, а также другие лица за активное участие в обеспечении экономической безопасности.

Нагрудным знаком "Қаржылық мониторинг органдарының үздігі" награждаются сотрудники и работники органов по финансовому мониторингу, имеющие стаж государственной службы не менее 10 лет, в течение 1 года перед награждением не привлекавшиеся к дисциплинарной ответственности, образцово выполняющие свои служебные обязанности, за высокие показатели в служебной деятельности и безупречную службу.

Как отмечается, новые награды утверждаются для поддержания высокого морально-психологического состояния и мотивации сотрудников и работников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 октября.
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11976492

Источник - zakon.kz
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