 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.10.2021
01:17  Родной земли не отдадим ни пяди, разве что с узбеками поделимся…, - "СП"
01:16  Зачем американцы вооружили талибов? - Валерий Панов
01:07  О чем не говорили в Сочи президенты Путин и Эрдоган
00:55  "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы", - научная конференция в Москве (15/10, анонс)
00:51  "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин
00:50  Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа
00:48  "США ждут, что первый выстрел в этой истории сделает Китай"

00:40  В Казахстане учреждены новые медали - "За безупречную службу" и другие
00:39  В Таиланде есть все, кроме туристов, - Ане Хебайзен
00:38  "Нас просто застрелят". Талибы запретили женский спорт
00:35  "Я поседела": история побега Гул Афруз от талибов на автобусе
00:27  Война Судного дня: сражение, которое изменило Израиль
00:26  Паровозная комедия, или Нема дурных. "Единоросы" отказываются от мандатов Думы
00:20  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:19  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - "НГ"
00:16  Новые правители Афганистана ищут покровительства Пекина, - В.Скосырев
00:13  Кладбище кораблей в Мангистау - опубликовано видео с высоты
00:09  Зеленский на руках Путина: Спи спокойно, сытый крошка, баюшки-баю…
00:06  Градоначальник Бишкека: у мэрии имеются долги на 1,3 миллиарда сомов
00:05  Парламент Украины возглавил член команды КВН "Три толстяка"
00:04  Обыкновенный черный расизм: никаких белых! - Пол Робертс
Четверг, 07.10.2021
23:09  Атомную подлодку США Connecticut кто-то/что-то таранило в Индийском океане
21:32  Лучший друг бандерлогов. Путин на свою "днюху" раздает газовые пряники Украине
21:30  Президент Таджикистана наградил казахстанского пограничника
20:04  Экстремальные высоты: эксперты не исключили цену газа в ЕС выше $2500
20:02  Авторитаризм и изоляция: куда Зеленский заведет незалежную
19:23  Остановить глумление! Не хочешь вводить свою цензуру, будешь терпеть чужую, - И.Шишкин
19:13  Американские ядерщики наказали себя назло Китаю, - В.Скосырев
18:25  Волейболистки казахстанского "Алтая" впервые стали чемпионками Азии
16:56  "Нобелевку" по литературе дали негро-арабу Гурна, за романы про страдания мигрантов и муки пост-колониализма
16:49  Рабство есть капитализм плюс цифровизация всей страны
15:02  КырБунт. Какие уроки должны вынести власти из октябрьских событий, - "ВБ"
14:44  "Тарифный геноцид". Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией
14:18  Синьцзянские казахи требуют от Елбасы освободить их родню из китайских тюрем
14:15  Наследный принц Дубая приехал поохотиться на дроф-красоток в Узбекистан
12:15  Производство рос-вакцины "Спутник V" запустили в Узбекистане
11:04  "Елбасы. Летопись Независимости". Вышла 7 серия (из 15-ти) каз-кино-шедевра
10:59  "Эра света". Писательские бредни Алии Назарбаевой
10:56  УкрСвара. Отставка спикера Разумкова. Ничего личного - чистая политтехнология
10:27  Жителей Туркменистана обязали покупать очередную книгу президента - "Независимость - наше счастье"
10:02  Лохмачи. Талибы бьют и сажают в тюрьму за бритую бороду
09:52  Узбекистан намерен арендовать в России до 1 млн га земель
09:08  В Афганистане начнут продавать активы экс-чиновников для оплаты долга за электроэнергию
08:56  Ненависть Хаменеи: "Иранского ядерщика Фахризаде убили из азербайджанской базы Ситалчай"
08:53  Еда! В Киргизии перебили и съели популяцию краснокнижного серого варана
08:46  Хищения в "Астана LRT": дело вернули в прокуратуру
08:40  Путину - 69. "Особой самоизоляции нет"
08:25  Китай строит новые отношения с Казахстаном: Нур-Султану выдвинуты условия
00:00  Киргизия погружается во тьму. В команде президента Жапарова назревает измена, - В.Панфилова
Среда, 06.10.2021
23:27  Умер от КОВИ российский сенатор генерал фСБ Олег Селезнев
22:58  Ливийцы желают видеть своим лидером сына Каддафи, - Р.Мустафин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа
00:50 08.10.2021

Только дополнительные доходы бюджета могут составить до $6 млрд за квартал

Дмитрий Мигунов

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, установившись 5 октября выше отметки в $1350 за тысячу кубометров, - в 15 раз больше, чем год с небольшим назад, когда цены находились в своей нижней точке. Для производителей по крайней мере на данный момент это хорошие новости. Крупнейшим поставщиком газа в Европу и довольно значимым в Азию являются российские компании, в первую очередь "Газпром" и "Новатэк". Смогут ли они увеличить свои доходы и поступления в российский бюджет, разбирались опрошенные "Известиями" эксперты.

Ритуальный реверс: что может укрепить транзит через Украину
И как контракты России и Венгрии влияют на энергетическую политику Киева

Россия в 2021 была (как, впрочем, и в предыдущие годы) крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз. По данным S&P, в текущем году газовые компании нашей страны направляли в Европу 328 млн кубометров газа в день. Для сравнения: европейский экспорт Норвегии - третьего по значимости поставщика газа на мировой рынок - составляли в этом году около 290 млн кубометров в сутки. Что касается всех поставок СПГ в Западную Европу, то ожидается, что в IV квартале они достигнут 224 млн кубометров в день, что на 20 млн кубометров выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ожидается, что и Норвегия с октября начнет повышать объем поставок, правда всего на 2%. Начал заполняться "Северный поток – 2", что позволяет ожидать увеличения экспорта по этому направлению. Однако даже всего этого может оказаться недостаточно. Все дело в росте спроса на газ: заполненность хранилищ накануне зимы не превышает 80% (в норме в этот же период года она составляла 95–97%). Электроэнергию из других источников, например, гидроэлектростанций, получить не удастся из-за сухой осени, которая снизила уровни воды в водохранилищах по всей Европе, особенно в Скандинавии. Что касается угля, то цены на него также бьют рекорды из-за бешеного спроса в Восточной Азии.

Специалисты фотографируются после сварки последней трубы подводного газопровода "Северный поток – 2" на барже "Фортуна"

Параллельно стоимость выбросов достигла в Европе €65 за тонну CO2 впервые в истории. Энергетический уголь, обеспечивающий наибольший объем выбросов, в этой ситуации может оказаться буквально золотым топливом. Переход на мазут может быть локальным решением, но и подорожание нефти до максимумов за семь лет, особенно в условиях, когда ОПЕК+ не торопится наращивать добычу, возводят определенные препятствия. Таким образом, весьма вероятно, что цены на газ как минимум до конца года останутся высокими, хотя и могут отступить от рекордных показателей, тем более если начало зимы окажется теплее ожиданий.

Тысячу за тысячу: энергетический кризис охватывает все больше отраслей
Дефицита нефти и бензина пока ожидать не стоит, но цены будут расти, а ОПЕК+ помогать не станет

Смогут ли поставщики воспользоваться ситуацией и заработать на высокой конъюнктуре? Некоторые аналитики считают, что большая часть сверхдоходов может остаться вне пределов России. Ценообразование и система контрактов на газ являются довольно сложными вещами. Частично цены привязаны к стоимости нефти, а частично - к спотовому рынку газа. Тем не менее приблизительные оценки все же дать можно.

Как формируются цены на российский газ для Европы

По словам старшего консультанта VYGON Consulting Екатерины Колбиковой, в долгосрочных контрактах "Газпрома" сегодня доля нефтяной индексации составляет всего 13%, остальное - по формулам с привязкой к ценам газовых хабов.

- При этом типов применяемых торговых инструментов, временных и географических базисов значительное число. Так, около 56% - спотовые котировки на день и месяц вперед, 31% - фьючерсные кривые на квартал, сезон или год вперед. С российским СПГ, как и с большинством зарубежных заводов, ситуация обратная - более 80% сжиженного газа реализуется по долгосрочным контрактам, в основном с нефтяной привязкой.

Последнее жевание: дорогой газ рискует оставить Европу без еды
Британия уже испытывает дефицит продуктов питания

Она отметила, что в целом в Европе на данный момент самая высокая доля спотовой индексации в газовом ценообразовании - в 2020 году она составила 80%: около 430 млрд кубометров газа было продано в Европе с привязкой к спотовым ценам.

- Что касается Азии, тот тут ситуация обратная: более 60%, или 300 млрд кубометров, спроса покрывается контрактами с нефтяной привязкой, еще 100 млрд кубометров торгуется на спотовом рынке. Впрочем, в основном это касается внутренней добычи газа в Индии и части импортных поставок СПГ.

- В настоящее время цены, по которым "Газпром" поставляет газ в Европу, привязаны к ценам на хабах, - объяснил президент института энергетики и финансов Марсель Салихов. - Правда в большей степени они ориентированы не на текущие спотовые цены, а на цены month-ahead (поставка через месяц) и форварды (поставка на следующий квартал, сезон или год).

Салихов добавил, что поставки в страны ближнего зарубежья осуществляются по ценам ниже европейских и не зависят напрямую от них.

Без вариантов: газ останется будущим Европы даже при нынешних ценах
Атомная энергетика и ВИЭ не могут стать реальной альтернативой

- Поэтому эффективные цены экспорта трубопроводного газа ниже цен TTF. К примеру, по данным ФТС, в июле 2021 года (последние доступные данные в настоящее время) эффективная цена экспорта трубопроводного газа составляла $245 за тысячу при спотовой цене на TTF за тот же период времени $466 за тысячу. В августе-сентябре цены экспорта существенно вырастут, но они будут составлять $1000 за тысячу кубометров.

Как увеличивается выручка российских экспортеров при повышении цен на $100 за тысячу "кубов"

- Если спотовая цена вырастает на $100 за тысячу "кубов", а все остальные цены остаются без изменения (цена на корзину нефтепродуктов и фьючерсная кривая цен на газ на TTF), то с задержкой в 3–9 месяцев цена реализуемого газа вырастет на $40 за тысячу кубометров, - пояснил "Известиям" исполнительный директор управления анализа фондового рынка Газпромбанка Александр Корнеев.

Делайте ваши поставки: чем обернется ссора Украины и Венгрии из-за газа
И как на этот конфликт реагируют в России и в Евросоюзе

- При таком росте цен выручка от экспорта трубопроводного газа увеличивается на $1,7–1,8 млрд в месяц, еще около на $300–350 млн в месяц увеличится стоимость экспорта СПГ, - добавил Марсель Салихов. - Можно ожидать также, что одновременно будет происходить увеличение цен на химическую продукцию и удобрения, что также скажется на выручке этих секторов. Таким образом, выручка российских экспортеров будет увеличиваться как минимум на $2 млрд в месяц.

Сколько составят доходы газовиков при сохранении текущих цен до конца года

По словам Колбиковой, контракты российских экспортеров газа содержат различные временные базисы привязки к спотовым и нефтяным индексам. Поэтому цены по контрактам "Газпрома" не достигнут уровня текущих спотовых цен европейских площадок. Средняя цена трубопроводного газа РФ уже по итогам семи месяцев составила 193 долл./тыс. м3, превысив почти на 15% текущую ожидаемую цену, закладываемую в бюджет компании на 2021 года.

Цены в кубе: бизнес ФРГ уверен в снижении стоимости газа благодаря СП-2
Поможет ли проект Евросозу в переходе на зеленую энергетику

- С учетом сложных формул и структуры контрактов предсказывать, насколько вырастут доходы от экспорта газа, сложно. Но по меньшей мере можно ожидать, что они превзойдут даже результаты относительно удачного 2019 года на 50–75%. Для СПГ этот год окажется не столь удачным в отличие от трубопроводного газа, что связано с существенным лагом в привязке к нефтяным ценам, все еще отражающим их низкий уровень в 2020 году.

- Мы полагаем, что если текущие цены на газ сохраняются в течение IV квартала 2021 года, то средняя эффективная цена экспорта трубопроводного газа составит $490 тыс. по сравнению со $183 за тысячу кубометров в IV квартале 2020 года, - подсчитал Салихов. - Повышение цен вместе с увеличением физических объемов экспорта приведет к получению $18–20 млрд дополнительной выручки

Какие дополнительные доходы в этом случае получит бюджет

По словам Марселя Салихова, бюджет напрямую получает 30% от стоимости экспорта трубопроводного газа за счет действия экспортной пошлины.

- Таким образом, только за счет этого налога бюджет получает дополнительно $5,5–6,0 млрд дополнительного дохода в IV квартале 2021 года. Дополнительные поступления будут связаны с получением дополнительного налога на прибыль из-за роста прибыли "Газпрома". Мы полагаем, что чистая прибыль "Газпрома" в этом году превысит 2 трлн рублей (за первое полугодие чистая прибыль компании составила 529 млрд рублей). Если "Газпром" направит на дивиденды половину прибыли, то выплаты могут составить около 1 трлн рублей. Государство контролирует половину капитала компании, поэтому может рассчитывать на получение примерно 500 млрд рублей.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633643400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Казахстане прошло заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О промышленной политике"
- А. Мамин провел встречу с главой Всемирной таможенной организации К. Микурия
- Депутатский запрос фракции Ак жол о ситуации с дефицитом дизтоплива
- Инфляция в Республике Казахстан
- "Они счастливы!"
- Спецпредставитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан принял участите в Гражданском форуме ЕС – Центральная Азия
- Выступление А.Перуашева в ходе обсуждения законопроекта "О промышленной политике" на пленарном заседании Мажилиса
- Руслан Бекетаев: "Цифровизация дала импульс к развитию финансовых инноваций в ЕАЭС"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  