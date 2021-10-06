Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа

00:50 08.10.2021 Только дополнительные доходы бюджета могут составить до $6 млрд за квартал



Дмитрий Мигунов



Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, установившись 5 октября выше отметки в $1350 за тысячу кубометров, - в 15 раз больше, чем год с небольшим назад, когда цены находились в своей нижней точке. Для производителей по крайней мере на данный момент это хорошие новости. Крупнейшим поставщиком газа в Европу и довольно значимым в Азию являются российские компании, в первую очередь "Газпром" и "Новатэк". Смогут ли они увеличить свои доходы и поступления в российский бюджет, разбирались опрошенные "Известиями" эксперты.



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Россия в 2021 была (как, впрочем, и в предыдущие годы) крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз. По данным S&P, в текущем году газовые компании нашей страны направляли в Европу 328 млн кубометров газа в день. Для сравнения: европейский экспорт Норвегии - третьего по значимости поставщика газа на мировой рынок - составляли в этом году около 290 млн кубометров в сутки. Что касается всех поставок СПГ в Западную Европу, то ожидается, что в IV квартале они достигнут 224 млн кубометров в день, что на 20 млн кубометров выше, чем в аналогичный период прошлого года.



Ожидается, что и Норвегия с октября начнет повышать объем поставок, правда всего на 2%. Начал заполняться "Северный поток – 2", что позволяет ожидать увеличения экспорта по этому направлению. Однако даже всего этого может оказаться недостаточно. Все дело в росте спроса на газ: заполненность хранилищ накануне зимы не превышает 80% (в норме в этот же период года она составляла 95–97%). Электроэнергию из других источников, например, гидроэлектростанций, получить не удастся из-за сухой осени, которая снизила уровни воды в водохранилищах по всей Европе, особенно в Скандинавии. Что касается угля, то цены на него также бьют рекорды из-за бешеного спроса в Восточной Азии.



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Параллельно стоимость выбросов достигла в Европе €65 за тонну CO2 впервые в истории. Энергетический уголь, обеспечивающий наибольший объем выбросов, в этой ситуации может оказаться буквально золотым топливом. Переход на мазут может быть локальным решением, но и подорожание нефти до максимумов за семь лет, особенно в условиях, когда ОПЕК+ не торопится наращивать добычу, возводят определенные препятствия. Таким образом, весьма вероятно, что цены на газ как минимум до конца года останутся высокими, хотя и могут отступить от рекордных показателей, тем более если начало зимы окажется теплее ожиданий.



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Смогут ли поставщики воспользоваться ситуацией и заработать на высокой конъюнктуре? Некоторые аналитики считают, что большая часть сверхдоходов может остаться вне пределов России. Ценообразование и система контрактов на газ являются довольно сложными вещами. Частично цены привязаны к стоимости нефти, а частично - к спотовому рынку газа. Тем не менее приблизительные оценки все же дать можно.



Как формируются цены на российский газ для Европы



По словам старшего консультанта VYGON Consulting Екатерины Колбиковой, в долгосрочных контрактах "Газпрома" сегодня доля нефтяной индексации составляет всего 13%, остальное - по формулам с привязкой к ценам газовых хабов.



- При этом типов применяемых торговых инструментов, временных и географических базисов значительное число. Так, около 56% - спотовые котировки на день и месяц вперед, 31% - фьючерсные кривые на квартал, сезон или год вперед. С российским СПГ, как и с большинством зарубежных заводов, ситуация обратная - более 80% сжиженного газа реализуется по долгосрочным контрактам, в основном с нефтяной привязкой.



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Она отметила, что в целом в Европе на данный момент самая высокая доля спотовой индексации в газовом ценообразовании - в 2020 году она составила 80%: около 430 млрд кубометров газа было продано в Европе с привязкой к спотовым ценам.



- Что касается Азии, тот тут ситуация обратная: более 60%, или 300 млрд кубометров, спроса покрывается контрактами с нефтяной привязкой, еще 100 млрд кубометров торгуется на спотовом рынке. Впрочем, в основном это касается внутренней добычи газа в Индии и части импортных поставок СПГ.



- В настоящее время цены, по которым "Газпром" поставляет газ в Европу, привязаны к ценам на хабах, - объяснил президент института энергетики и финансов Марсель Салихов. - Правда в большей степени они ориентированы не на текущие спотовые цены, а на цены month-ahead (поставка через месяц) и форварды (поставка на следующий квартал, сезон или год).



Салихов добавил, что поставки в страны ближнего зарубежья осуществляются по ценам ниже европейских и не зависят напрямую от них.



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- Поэтому эффективные цены экспорта трубопроводного газа ниже цен TTF. К примеру, по данным ФТС, в июле 2021 года (последние доступные данные в настоящее время) эффективная цена экспорта трубопроводного газа составляла $245 за тысячу при спотовой цене на TTF за тот же период времени $466 за тысячу. В августе-сентябре цены экспорта существенно вырастут, но они будут составлять $1000 за тысячу кубометров.



Как увеличивается выручка российских экспортеров при повышении цен на $100 за тысячу "кубов"



- Если спотовая цена вырастает на $100 за тысячу "кубов", а все остальные цены остаются без изменения (цена на корзину нефтепродуктов и фьючерсная кривая цен на газ на TTF), то с задержкой в 3–9 месяцев цена реализуемого газа вырастет на $40 за тысячу кубометров, - пояснил "Известиям" исполнительный директор управления анализа фондового рынка Газпромбанка Александр Корнеев.



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- При таком росте цен выручка от экспорта трубопроводного газа увеличивается на $1,7–1,8 млрд в месяц, еще около на $300–350 млн в месяц увеличится стоимость экспорта СПГ, - добавил Марсель Салихов. - Можно ожидать также, что одновременно будет происходить увеличение цен на химическую продукцию и удобрения, что также скажется на выручке этих секторов. Таким образом, выручка российских экспортеров будет увеличиваться как минимум на $2 млрд в месяц.



Сколько составят доходы газовиков при сохранении текущих цен до конца года



По словам Колбиковой, контракты российских экспортеров газа содержат различные временные базисы привязки к спотовым и нефтяным индексам. Поэтому цены по контрактам "Газпрома" не достигнут уровня текущих спотовых цен европейских площадок. Средняя цена трубопроводного газа РФ уже по итогам семи месяцев составила 193 долл./тыс. м3, превысив почти на 15% текущую ожидаемую цену, закладываемую в бюджет компании на 2021 года.



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- С учетом сложных формул и структуры контрактов предсказывать, насколько вырастут доходы от экспорта газа, сложно. Но по меньшей мере можно ожидать, что они превзойдут даже результаты относительно удачного 2019 года на 50–75%. Для СПГ этот год окажется не столь удачным в отличие от трубопроводного газа, что связано с существенным лагом в привязке к нефтяным ценам, все еще отражающим их низкий уровень в 2020 году.



- Мы полагаем, что если текущие цены на газ сохраняются в течение IV квартала 2021 года, то средняя эффективная цена экспорта трубопроводного газа составит $490 тыс. по сравнению со $183 за тысячу кубометров в IV квартале 2020 года, - подсчитал Салихов. - Повышение цен вместе с увеличением физических объемов экспорта приведет к получению $18–20 млрд дополнительной выручки



Какие дополнительные доходы в этом случае получит бюджет



По словам Марселя Салихова, бюджет напрямую получает 30% от стоимости экспорта трубопроводного газа за счет действия экспортной пошлины.



- Таким образом, только за счет этого налога бюджет получает дополнительно $5,5–6,0 млрд дополнительного дохода в IV квартале 2021 года. Дополнительные поступления будут связаны с получением дополнительного налога на прибыль из-за роста прибыли "Газпрома". Мы полагаем, что чистая прибыль "Газпрома" в этом году превысит 2 трлн рублей (за первое полугодие чистая прибыль компании составила 529 млрд рублей). Если "Газпром" направит на дивиденды половину прибыли, то выплаты могут составить около 1 трлн рублей. Государство контролирует половину капитала компании, поэтому может рассчитывать на получение примерно 500 млрд рублей. Источник - Известия

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