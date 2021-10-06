 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.10.2021
01:17  Родной земли не отдадим ни пяди, разве что с узбеками поделимся…, - "СП"
01:16  Зачем американцы вооружили талибов? - Валерий Панов
01:07  О чем не говорили в Сочи президенты Путин и Эрдоган
00:55  "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы", - научная конференция в Москве (15/10, анонс)
00:51  "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин
00:50  Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа
00:48  "США ждут, что первый выстрел в этой истории сделает Китай"

00:40  В Казахстане учреждены новые медали - "За безупречную службу" и другие
00:39  В Таиланде есть все, кроме туристов, - Ане Хебайзен
00:38  "Нас просто застрелят". Талибы запретили женский спорт
00:35  "Я поседела": история побега Гул Афруз от талибов на автобусе
00:27  Война Судного дня: сражение, которое изменило Израиль
00:26  Паровозная комедия, или Нема дурных. "Единоросы" отказываются от мандатов Думы
00:20  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:19  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - "НГ"
00:16  Новые правители Афганистана ищут покровительства Пекина, - В.Скосырев
00:13  Кладбище кораблей в Мангистау - опубликовано видео с высоты
00:09  Зеленский на руках Путина: Спи спокойно, сытый крошка, баюшки-баю…
00:06  Градоначальник Бишкека: у мэрии имеются долги на 1,3 миллиарда сомов
00:05  Парламент Украины возглавил член команды КВН "Три толстяка"
00:04  Обыкновенный черный расизм: никаких белых! - Пол Робертс
Четверг, 07.10.2021
23:09  Атомную подлодку США Connecticut кто-то/что-то таранило в Индийском океане
21:32  Лучший друг бандерлогов. Путин на свою "днюху" раздает газовые пряники Украине
21:30  Президент Таджикистана наградил казахстанского пограничника
20:04  Экстремальные высоты: эксперты не исключили цену газа в ЕС выше $2500
20:02  Авторитаризм и изоляция: куда Зеленский заведет незалежную
19:23  Остановить глумление! Не хочешь вводить свою цензуру, будешь терпеть чужую, - И.Шишкин
19:13  Американские ядерщики наказали себя назло Китаю, - В.Скосырев
18:25  Волейболистки казахстанского "Алтая" впервые стали чемпионками Азии
16:56  "Нобелевку" по литературе дали негро-арабу Гурна, за романы про страдания мигрантов и муки пост-колониализма
16:49  Рабство есть капитализм плюс цифровизация всей страны
15:02  КырБунт. Какие уроки должны вынести власти из октябрьских событий, - "ВБ"
14:44  "Тарифный геноцид". Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией
14:18  Синьцзянские казахи требуют от Елбасы освободить их родню из китайских тюрем
14:15  Наследный принц Дубая приехал поохотиться на дроф-красоток в Узбекистан
12:15  Производство рос-вакцины "Спутник V" запустили в Узбекистане
11:04  "Елбасы. Летопись Независимости". Вышла 7 серия (из 15-ти) каз-кино-шедевра
10:59  "Эра света". Писательские бредни Алии Назарбаевой
10:56  УкрСвара. Отставка спикера Разумкова. Ничего личного - чистая политтехнология
10:27  Жителей Туркменистана обязали покупать очередную книгу президента - "Независимость - наше счастье"
10:02  Лохмачи. Талибы бьют и сажают в тюрьму за бритую бороду
09:52  Узбекистан намерен арендовать в России до 1 млн га земель
09:08  В Афганистане начнут продавать активы экс-чиновников для оплаты долга за электроэнергию
08:56  Ненависть Хаменеи: "Иранского ядерщика Фахризаде убили из азербайджанской базы Ситалчай"
08:53  Еда! В Киргизии перебили и съели популяцию краснокнижного серого варана
08:46  Хищения в "Астана LRT": дело вернули в прокуратуру
08:40  Путину - 69. "Особой самоизоляции нет"
08:25  Китай строит новые отношения с Казахстаном: Нур-Султану выдвинуты условия
00:00  Киргизия погружается во тьму. В команде президента Жапарова назревает измена, - В.Панфилова
Среда, 06.10.2021
23:27  Умер от КОВИ российский сенатор генерал фСБ Олег Селезнев
22:58  Ливийцы желают видеть своим лидером сына Каддафи, - Р.Мустафин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
О чем не говорили в Сочи президенты Путин и Эрдоган
01:07 08.10.2021

Ариф Асалыоглу

Не стремится ли Североатлантический альянс вовлечь в афганские проблемы страны региона, такие как Россия, Китай, Индия и Иран, поддерживая "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на определенном уровне через турецко-катарскую миссию? Поскольку прогнозы относительно того, чему будет служить турецкая миссия, расплывчаты. Также возникают вопросы относительно использования Турцией во внешней политике исламистских ополченцев, как например, частная военная компания SADAT.

До встречи в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что планирует поговорить о ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе, и двусторонних отношениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что стороны обсудят и другие региональные конфликты, однако не конкретизировал - какие. Bloomberg со ссылкой на турецкие источники писал, что Эрдоган планирует попросить у Путина помощи в борьбе с силами самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией.

По итогам было сообщено, что лидеры двух стран обсудили повестку в сфере экономики, международных отношений. В частности, Путин отметил успешное взаимодействие двух стран по ситуации в Сирии и Ливии. Он отдельно остановился и на работе центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. По оценке российского президента, это сотрудничество является "серьезной гарантией стабильности" в регионе. Однако что-то нам подсказывает, чтобы были темы, о которых вслух не говорится.

Афганистан и НАТО

Из Афганистана выведены все военные силы западных стран во главе с США. После завершения вывода войск талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонники долго стреляли в воздух, чтобы отпраздновать это событие, а в Кабуле долго звучало эхо выстрелов. В то время, как западные державы размышляют, как они могут повлиять на новую исламистскую администрацию страны, очевидно, что две страны - Катар и Турция - могут сыграть критически важную роль посредников в этом вопросе. Анкара и Доха полагаются на свой недавний диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и анализируют возможности. Но в то же время они обе показывают такие запросы, которые могут разжечь прежнее соперничество на Ближнем Востоке. Катар, богатая нефтью и газом монархия Персидского залива, стал спасательным кругом для западных стран во время процесса вывода их войск.

Миссия Эрдогана

Президент Турции давно готов пожать руку талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). То, на что он соглашается, напоминает миссию, выходящую за рамки работы с созданным афганским правительством в интересах государства. Возможно, эта миссия обновляется в зависимости от обстоятельств. Турция - это словно готовая сила в резерве США. Важным фактором является то, что с января 2002 года (также год прихода к власти правительства Эрдогана), когда впервые в регион прибыли турецкие военные, они не испытали на себе враждебности со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), важна их схожесть с точки зрения религии и культуры. Потребность Эрдогана в установлении хороших отношений с президентом США Джо Байденом предоставила Анкаре возможность с точки зрения времени.

Эрдоган неустанно подчеркивает, что он на связи с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, он заявил: "Кто бы ни был во главе страны, быть на стороне Афганистана является требованием как нашей верности, так и нашего братства". И добавил: "Мы с радостью отнеслись к сдержанным и умеренным заявлениям руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". А затем он озвучил свое сообщение, направленное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ): "Военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции новой администрации на международной арене, а также облегчит ее работу". Он также дал понять, что готов лично встретиться с лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отношения в зависимости от приоритетов США

Заявления министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что "мы будем действовать вместе с международным сообществом по вопросу признания создаваемого правительства", следует рассматривать как гегемонистскую волю, упорядоченную в соответствии с приоритетами США, именуемую ими с 2002 года как "международное сообщество". Разве партнерство во время вторжений в Ирак, Сирию и Ливию не развивалось под предлогом "международного сообщества"? История с Афганистаном, внезапно приукрашенная "братством", ничем не отличается. Кабульская миссия, о которой Эрдоган заявлял, что "я предложил ее Байдену", с самого начала была задачей США, которую они хотели взвалить на Турцию. О чем торговался Эрдоган во время двусторонней встречи в Брюсселе 14 июня, когда он вместо переводчика из министерства иностранных дел привел кого-то из близких ему людей, мы сможем узнать, только если американцы рассекретят свои записи.

В сообщении BBC со ссылкой на зарубежные источники отмечается, что "Соединенные Штаты несколько месяцев назад предложили идею использования Турции в качестве боевой силы, исходя из желания Анкары оставаться в Афганистане в долгосрочной перспективе. Турция одобрила это предложение при условии, что структура разведки и безопасности, которую США наймут для защиты посольства, будет интегрирована с аэропортом. Когда был достигнут компромисс, на этот раз США предложили Анкаре провести на ее территории переговоры между афганским правительством и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не согласился ни приехать в Стамбул, ни оставить у себя турецких военных".

Солидарность Турции и Катара в стиле НАТО

После потрясения от терактов 11 сентября Киргизия и Узбекистан не отказали США в их требовании по размещению авиабазы. Американцы использовали узбекскую авиабазу Карши-Ханабад до 2005 года, а авиабазу Манас в Киргизии - до 2014 года. В то время Россия и Иран были на стороне США, выступавших против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда Тегеран был причислен к "Оси зла", а также с началом вмешательств в соседние с Россией страны посредством "цветных" революций в 2003-2004 годах, Москва изменила свою политику. В то время как Россия несколько раз принимала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве в рамках межафганского диалога, Иран также использовал более гибкий подход, делающий упор на его собственную безопасность.

По логике на ум сразу приходит следующая мысль: не стремится ли Североатлантический альянс вовлечь в афганские проблемы страны региона, такие как Россия, Китай, Индия и Иран, поддерживая "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на определенном уровне через турецко-катарскую миссию? Поскольку прогнозы относительно того, чему будет служить турецкая миссия, расплывчаты. Также возникают вопросы относительно использования Турцией во внешней политике исламистских ополченцев, как например, частная военная компания SADAT. Уравновешивает ли Катар финансовую составляющую, которая сейчас очень важна?

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633644420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Казахстане прошло заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О промышленной политике"
- А. Мамин провел встречу с главой Всемирной таможенной организации К. Микурия
- Депутатский запрос фракции Ак жол о ситуации с дефицитом дизтоплива
- Инфляция в Республике Казахстан
- "Они счастливы!"
- Спецпредставитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан принял участите в Гражданском форуме ЕС – Центральная Азия
- Выступление А.Перуашева в ходе обсуждения законопроекта "О промышленной политике" на пленарном заседании Мажилиса
- Руслан Бекетаев: "Цифровизация дала импульс к развитию финансовых инноваций в ЕАЭС"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  