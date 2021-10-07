 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саудовские шейхи прикупили английский ф/к "Ньюкасл"
06:55 08.10.2021

Саудовская Аравия включилась в игру
Новым владельцем футбольного клуба "Ньюкасл" стал саудовский Общественный инвестиционный фонд

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Новым владельцем клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл" стал саудовский Общественный инвестиционный фонд (PIF). Сам по себе факт приобретения команды АПЛ иностранцами малопримечателен. Большинство клубов лиги уже и так им принадлежит. Но учитывая финансовые возможности PIF, подконтрольного саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Сальману и управляющего активами на $320 млрд, речь может идти как минимум о появлении еще одного суперклуба. Отметим, что с момента подписания контракта на продажу клуба до его утверждения лигой прошло полтора года. Ради закрытия сделки Саудовской Аравии пришлось снять санкции с катарского телеканала beIN Sports и снова разрешить ему работать в стране.

В четверг АПЛ сообщила, что утвердила смену владельца "Ньюкасла". Клуб купил консорциум предпринимателей во главе с саудовским Общественным инвестиционным фондом. "АПЛ и "Ньюкасл" уладили спор по поводу приобретения футбольного клуба. Решение вступает в силу немедленно",- отметили в АПЛ. По условиям сделки, прежний владелец "Ньюкасла" Майк Эшли продал 100% бумаг клуба за £305 млн. Покупателями, помимо PIF, выступили компании PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Первой руководит финансист Аманда Стейвли, которая и вела сделку. Вторая подконтрольна братьям Дэвиду и Саймону Рубенам. PCP Capital Partners и RB Sports & Media получат по 10% акций. 80% бумаг перейдут к PIF.

Смена владельца "Ньюкасла" должна была состояться еще в апреле прошлого года. Именно тогда Аманда Стейвли согласовала все условия сделки, сторонам оставалось лишь получить согласие АПЛ на смену хозяев клуба. Регламент лиги предусматривает некую проверку благонадежности потенциальных приобретателей английских команд, но обычно это не более чем формальность. В случае с "Ньюкаслом", однако, все пошло не так.

АПЛ, получив полный пакет необходимых документов, просто не отвечала на обращения покупателей, при этом не выдвигая никаких официальных претензий (в июне 2020-го консорциум даже объявил, что уже не хочет ничего покупать). Неофициальные же сводились к тому, что против сделки выступают правозащитные организации, которые не устраивает положение дел с правами человека в Саудовской Аравии. Плюс категорически против сделки выступал катарский телеканал beIN Sports. Это один из крупнейших партнеров АПЛ, сотрудничество с которым за цикл 2018–2022 годов принесет лиге около £500 млн. Так что просто так от него было не отмахнуться. Проблема была в том, что на фоне обострения отношений между Саудовской Аравией и Катаром еще в 2017 году саудовские власти запретили beIN Sports вещать на территории страны.

Как оказалось, именно претензии beIN Sports, а не забота о соблюдении прав человека в Саудовской Аравии, удерживали АПЛ от выдачи разрешения на сделку.

Стоило Саудовской Аравии санкции с beIN Sports снять, а также пообещать пресекать распространение пиратских спортивных трансляций в своем сегменте интернета, как АПЛ разрешение выдала.

Кого называли еще одним претендентом на покупку "Ньюкасла"
Для "Ньюкасла", основанного 128 лет назад, 7 октября 2021 года может стать вторым днем рождения. Последние относительные успехи к "Ньюкаслу" приходили еще в середине 90-х годов прошлого века - тогда команда дважды становилась второй в национальном первенстве. С тех пор клуб все больше страдал. Майк Эшли, который в 2007 году купил "Ньюкасл" за £139 млн, неоднократно пытался его продать, но покупателей не находилось. При этом он никогда не мог вложить в клуб достаточно средств, чтобы тот мог конкурировать с топ-командами. По подсчетам Sky Sports, при Майке Эшли на покупку футболистов "Ньюкасл" потратил £486 млн, а получил от их продажи £356 млн. Чистые расходы составили всего £130 млн, или по £9,2 млн в год. Не тот уровень, с которым можно рассчитывать на что-то серьезное. Но теперь, когда у "Ньюкасла" есть хозяева, для которых не составит проблем тратить на футболистов любые суммы, можно ждать трансформации "Ньюкасла" из невзрачного середняка в один из суперклубов.

Арнольд Кабанов

Источник - kommersant.ru
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