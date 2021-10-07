 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выпущенный на свободу в Алматы А.Атабек не оставил мысли о "великой Алашской революции"
07:06 08.10.2021

"Мой долг - сражаться до конца". Арон Атабек - о выходе из тюрьмы и своих планах
7 октября 2021,

Азаттык встретился с Ароном Атабеком через несколько дней после его выхода из-под стражи и прибытия в Алматы. Как себя чувствует диссидент после 15-летнего заключения и почему он называет свое освобождение "обманом"?

"Это начиналось как мистика, а закончилось как большой ментовской обман" - так о своем выходе из тюрьмы говорит Арон Атабек. Политического заключенного, который провел за решеткой больше 15 лет, выпустили из-под стражи в конце прошлой недели. Это произошло после того, как суд в Павлодаре заменил ему оставшийся срок (больше двух с половиной лет) на год ограничения свободы - в связи с неизлечимой болезнью позвоночника. В тот же день Атабека посадили на самолет в Алматы и привезли домой к сестре, адрес которой указан в документах тюремной администрации как место проживания на время пробационного контроля.

Азаттык встретился с Ароном Атабеком в этом доме на окраине Алматы. Полтора десятилетия в тюремных застенках лишили его физических сил. В 2006-м, когда Атабек в числе защитников Шанырака отстаивал их право на жилище, - власти собирались снести дома в этом поселке как незаконно построенные, жители оказали ожесточенное сопротивление - это был здоровый 53-летний мужчина. Сейчас диссиденту тяжело дается едва ли не каждое движение. Проблемы со здоровьем усугубились в конце сентября, когда он находился в учреждении АП-162/1.

- 21 сентября вечером, ближе к отбою, я неожиданно упал. Наклонился, голова закружилась. Упал не в первый раз. Пять-шесть раз [до этого] падал. До этого, бог видел, не разбивал голову. Вот разбил. Кровь пошла. Лежу, на ноги встать не могу. У них там в дежурной монитор, они меня и так видят, но не идут. Через полчаса пришел сотрудник и врач. Они меня подняли и посадили. Врач посмотрел и сказал: "У тебя на голове трещина. Крови много вышло, надо зашивать. Если не зашить, то мозги вылезут наружу. Так что надо ехать в больницу". Пришлось поехать, хоть я и принципиальный противник больницы, потому что думаю, что меня там могут убить при случае. Старый больной человек, все будет шито-крыто, - рассказывает Атабек.

Он говорит с трудом, делая небольшие передышки. У Арона Атабека дыхательная недостаточность. 5 октября его увозили на скорой с поражением легких. После того как он отказался лечь в больницу, его подключили к кислороду на дому. Его соратник Муратбек Есенгазы сообщил Азаттыку, что врачи диагностировали у Атабека пневмонию с 38-процентным поражением легких и рекомендовали лечиться в условиях стационара, но диссидент категорически против госпитализации. Причина - в недоверии к системе.

10 дней до выхода на волю Атабек провел в клинической больнице Павлодара. Он говорит, что лежал там в наручниках, практически неподвижно.

- Меня обрили, голову. Рану чуть-чуть зашили, обработали. Перевязали крест-накрест, как у фронтовика. И за эти 10 дней мне сделали полное медобследование. Грубо говоря, написали повторение того, что было. Меня положили в постель и приковали наручниками к стене. Вы можете себе представить, чтобы больного человека приковали наручниками к стене? Я 10 дней так лежал. Поставили катетер, чуть с ума не сошел. Оказывается, очень больно через катетер [справлять нужду]. За эти 10 дней я почти не вставал. Ноги атрофировались, из-за этого общая слабость, - объясняет Атабек.

Арон Атабек: "Я казахский самурай"
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Арон Атабек: "Я казахский самурай"
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Приобретенные в тюрьме болячки он связывает с пытками и избиениями за решеткой. В последние годы ему стало тяжело удерживать в руках даже ложку или ручку. Издевательства над подследственными и заключенными в Казахстане - рутинная практика, отмечают правозащитники, отмечая безнаказанность тех, кто занимается пытками. Уголовные дела об избиениях в тюрьмах крайне редко доходят до судов, еще реже по ним выносятся обвинительные приговоры.

- Левую руку мне сломали в Алматы в 2006 году в ДВД, когда пытали. Пальцы раздробили на обеих руках. Я был молодой, здоровый, быстро зажило, и особых проблем не было. Потом в 2014 году, когда этапировали в Павлодар в СИЗО, мне сломали левую ногу, уже во второй раз, в первый раз сломали, когда я выходил на защиту [Шанырака], - говорит он.

О проблемах политзаключенного со здоровьем общественность говорила на протяжении многих лет. Но призывы казахстанских активистов, правозащитников, писателей, международных организаций и стран Запада освободить поэта оставались неуслышанными. Когда состояние Атабека ухудшилось, тюремная администрация сама внесла представление в суд об освобождении из-за "дегенеративно-демиелинизирующего заболевания спинного мозга" и других недугов.

- Майор Оразалинов, мой куратор из СИЗО, приехал в больницу и сказал: "Шал, мы тебя переводим в другую больницу", - пересказывает события 1 октября Атабек. - Подняли, одели, в коляску посадили, на лифте спустили, на руках вынесли и посадили в иномарку [Оразалинова]. Везут, везут- уже город кончается. Я говорю: "Ребята, куда меня везете?" Не говорят. Мы въехали на черную неосвещенную площадку и там встали. Через полтора часа подвезли медсестру Кымбат. Она села в машину. Потом смотрю, какой-то гул мотора, я подумал, что за машина такая. Наклонился и вижу: на нашу машину прет самолет. Я спрашиваю, что такое? Кымбат говорит: "Вы что, не знаете? Мы в аэропорту". - Зачем в аэропорту? Она говорит: "Повезем вас домой в Алматы, я вас сопровождаю как медсестра и передам из рук в руки вашим родственникам". М-да-а, думаю, первый нокдаун. С чего это мы в аэропорту? Они говорят: "Мы тебя отправляем в Алматы, потому что в обед вышло решение суда и тебя отпустили на волю. Хоть наказание и не закончено, но тебя отпускаем". Завели в самолет, он взлетел. Через два часа были в Алматы. Все это большой-пребольшой обман.

Атабек, который отказывался просить о досрочном освобождении или смягчении наказания, не согласен с освобождением по болезни. Он говорит, что готов был "отсидеть от звонка до звонка". Диссидент хочет апеллировать к международным инстанциям, чтобы отменить приговор, добиться реабилитации.

Арон Атабек считает, что власти освободили его, опасаясь, что диссидент умрет в стенах тюрьмы. Только это, по его словам, является причиной его немедленного освобождения из тюрьмы спустя 15 лет.

С 2014 года Атабек содержался в одиночной камере. По его признанию, даже там он писал стихи. Говорит, что чувствовал поддержку общества.

– Мне регулярно сообщали новости два человека. Это Байгали Мейрамгалиев из Павлодара и Алия Абулхаирова из Уральска. Они присылали мне, кто что обо мне писал. Я читал эти письма и чувствовал поддержку народа. Приходили письма от родных и близких. Были времена, когда мне запрещали им отвечать, когда не доходили письма мне, – вспоминает поэт.

Несмотря на физическое состояние, Арон Атабек не сломлен. После лечения, говорит он, хочет вернуться в политику.

- У японских самураев есть такое выражение: долг самурая - сражаться честно и до конца. Я казахский самурай, мой долг - сражаться до конца. Поправлю здоровье немного и буду дальше вести оппозиционную политику, готовить народ к великой алашской революции, - делится он своими планами.

Семья Атабека после его освобождения выступила с заявлением, в котором говорится, что он нуждается в экстренном дорогостоящем лечении. Активисты объявили сбор средств на карту его сестры.

Близкие диссидента заявили, что Атабеку нужно полное оправдание по "Делу Шанырака", поскольку "обвинения в его адрес были сфабрикованы". "Арон не просил ни условно-досрочного освобождения, ни "помилования", ни так называемой "реабилитации"", - говорится в обращении родственников диссидента.

Арон Атабек отвергает обвинения в "организации массовых беспорядков" - в результате столкновений 14 июля 2006 года в поселке Шанырак погиб полицейский - и считает исход событий следствием "провокации", организованной властями.

Следователь Асет Бейсенов, которого во время столкновения полицейских с протестующими неизвестные облили бензином и подожгли, умер в больнице через несколько дней. В начале месяца родители погибшего направили письмо в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой не отпускать Арона Атабека на свободу, обвинив его в смерти сына.

После неудавшегося штурма Шанырака акимат узаконил там постройки, подвел инфраструктуру к поселку, включил населенный пункт в состав нового, Алатауского района. Сегодня в Шаныраке немногие помнят о столкновениях 15-летней давности.

Арон Атабек во время Шаныракских событий 14 июля 2006 года. В октябре 2007 года его приговорили к 18 годам тюрьмы
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Арон Атабек был приговорен к самому длительному сроку по делу о Шаныракских событиях, в рамках которого обвинения были предъявлены более чем двум десяткам человек. Атабек подчеркивает, что и до и после приговора говорил, что ему нужны "полное восстановление честного имени и полная материальная компенсация".

Источник - Радио АЗАТТЫК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633665960
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