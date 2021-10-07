Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений

07:09 08.10.2021

7 октября 2021,

Багдат АСЫЛБЕК

"Место силы" Алии Назарбаевой. Дочь экс-президента устроила вечер во время карантина



Презентация книги младшей дочери бывшего президента Казахстана в прошлом месяце в Алматы, когда в городе из-за карантина действовал запрет на массовые мероприятия, прошла без нарушений, заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. По его словам, вечер в здании Государственного театра оперы и балета состоялся с соблюдением всех мер предосторожности, в помещение запускали посетителей с "зеленым" статусом (в системе Ashyq).



- Все участники были вакцинированы и имели [отрицательные результаты] ПЦР-тестов, которые действительны в течение 72 часов. Но в целом остальная работа продолжается, - сказал Бекшин.



Корреспондент Азаттыка спросил, соблюдали ли участники мероприятия масочный режим. На фото и видео, которые публиковали участники, в маске никто не замечен, социальная дистанция не соблюдена. Жандарбек Бекшин снова повторил свой ответ про "зеленый" статус и наличие ПЦР-тестов. После того как вопрос о соблюдении масочного режима был задан повторно, Бекшин ответил, что "пока еще не получили доказательную базу, то есть не представлены материалы, объяснительные, материалы, которые должны поступить".



Азаттык поинтересовался у представителя акимата Алматы, присутствовавшего на брифинге, с чем связана медлительность работы мониторинговых групп, когда речь касается выяснения обстоятельств массовых мероприятий, на которых, судя по фото и видео, были известные персоны.



- В городе Алматы нет принципа исключительности. Действия для всех одинаковы. И вы знаете, и звезды есть, и общественные деятели. К ним равенство применяется. Возможно, есть действительно проблемы со сбором доказательной базы и так далее. Мы будем вас информировать об этом, - ответил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.



Презентация книги Алии Назарбаевой "Место силы" прошла 16 сентября в Алматы - городе в "красной зоне" по темпам распространения коронавируса. На вечере, который вел российский артист Максим Галкин, были замечены казахстанские бизнесмены, актеры, прочие селебрити. В СЭС Алматы сообщили тогда, что мониторинговая группа Алмалинского района изучает материалы.



Алия Назарбаева, дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева

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Это не первый за последнее время случай в Казахстане, когда власти не привлекают к ответственности организаторов и участников массовых торжественных мероприятий c участием известных личностей.



В сентябре в социальных сетях появились фотографии торжества, которое посетили депутат Бекболат Тлеухан, бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар и звезды эстрады. 6 октября председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова заявила, что у санэпидемиологов "нет оснований для привлечения к ответственности" организатора торжества "в соответствии с действующим законодательством". Местные СМИ написали, что мероприятие на территории зоны отдыха под Нур-Султаном организовал чиновник администрации президента.