В Туркмении новый министр адалат (юстиции) - Мереттаган Таганов

07:16 08.10.2021

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сменил министра адалат (юстиции). Экс-министр Бегмурат Мухамедов переведен на другую работу в Министерстве иностранных дел, передает госинформагентство TDH .



На этой должности Мухамедов, назначенный в феврале 2017 года, проработал более пяти лет.



Новым министром юстиции назначен Мереттаган Таганов. В апреле этого года Таганова, который на тот момент занимал пост заместителя министра юстиции, избрали председателем Комитета по защите прав и свобод человека.



Заместителем министра назначен Батыр Мырадов, ранее занимавший пост зампрокурора Балканского велаята.



О причинах перестановок не сообщается, но, как уточняет TDH, все назначения были одобрены Халк Маслахаты (верхняя палата) национального парламента (Милли Генгеша). Портал напоминает читателям, что палату возглавляет сам президент Бердымухамедов.