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Пока китайской экономике нужна наша нефть, у России есть надежда, - "СП"
07:22 08.10.2021

Пока китайской экономике нужна наша нефть, у России есть надежда
КНР развивает технологии, промышленность, а мы продолжаем торговать сырьем
Константин Ольшанский

Крупнейшие успешные инвестпроекты Китая в России были связаны с углеводородным сырьем. Причем география таких проектов очень широка - от Удмуртии и Тобольска до Карского моря. Партнерами китайского бизнеса в России готов быть и олигархи из списка Forbes, и государство.

Китайцы обеспечили себя арктическим газом России

Объем накопленных китайских инвестиций в российскую экономику превысил $ 50 млрд, подсчитали в пекинской юридической фирме Xindali, которая занимается сопровождением крупных инвестпроектов.

Самым крупным и значимым среди них является "Ямал СПГ", который реализуется в Арктической зоне. Оператор углеводородного проекта, компания "Новатэк" (крупнейший независимый производитель природного газа в России) продал национальному China Silk Road Fund почти 10% ямальского проекта. Кроме того, фонд, который был создан по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина для содействия реализации инициативе "Один пояс, один путь", выделил "Ямал СПГ" многолетний заем в эквиваленте € 750.

Двумя другими крупными акционерами ямальского проекта являются "Китайская национальная нефтяная корпорация" (PetroChina) и французская Total, каждому из которых принадлежит по 20% акций. Таким образом, доля Китая в ямальском проекте составляет чуть менее 30%.

Общий объем инвестиций в проект "Ямал СПГ" достиг $ 30 миллиардов. Это не только проектное финансирование, но также разведка и разработка месторождений, строительство заводов по производству СПГ, строительство специальных судов, сжижение, хранение и транспортировка природного газа, а также сбыт.

После присоединения Крыма на "Новатэк" были наложены санкции со стороны западных стран, и участникам проекта пришлось отказаться от привлечения долларовых кредитов. И именно китайские банки (в том числе China Development Bank) стали основным источником финансирования.

Китай участвовал и в строительстве: субподрядчиками и поставщиками оборудования были PetroChina, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), CNPC Offshore Engineering и металлургический гигант Baosteel.

Углеводороды, вырабатываемые в рамках "Ямал СПГ", в основном нацелены на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Для транспортировки активно используется Северный морской путь, что позволяет сократить расходы и тем самым снизить себестоимость топлива. Именно благодаря использованию Сверного морского пути "Ямал СПГ" имеет высокую конкурентоспособность продукции по сравнению с другими проектами СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китайцы вложились в сибирскую нефтехимию

Инвестиции Китая в Россию связаны и с компанией "Сибур", основной фигурой в которой, как и в "Новатэке" является Леонид Михельсон. Это крупнейшая нефтехимическая корпорация России, реализовавшая ряд крупных инвестиционных проектов в сфере переработки углеводородов. Еще в 2015 году China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) приобрела пакет акций российской компании более чем за $ 1,3 млрд.

Год спустя после сделки China Silk Road Fund (тот самый, который участвует в проекте "Ямал СПГ") также приобрел 8,5%-ный пакет акций российского нефтехимического гиганта за $ 1,5 млрд.

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Необходимость сделки была продиктована реализацией масштабного инвестиционного проекта "Запсибнефтехим" в Тобольске, требующего огромные вложения. Китайские совладельцы компании сумели привлечь привлекли финансирование ряда китайских банков на общую сумму $ 9,5 млрд.

Sinopec также участвовала в других проектах "Сибура". Например, в 2013 году был приобретен блокирующий пакет Красноярского завода синтетического каучука, большая часть продукции которого в настоящее время продается именно на китайском рынке.

Китайцы задают стандарты делового симбиоза

Перспективным для Китая является проект нефтехимического комплекса "Восточный" на Дальнем Востоке, который реализует на сей раз не частный, а государственный гигант, - "Роснефть".

Китайская национальная химическая корпорация (ChemChina) еще в 2017 году договорились о запуске проекта, инвестиции в который составили порядка $ 10 миллиардов. Мощность переработки завода превысит 12 миллионов тонн нефти, а выход продукции (в том числе полиэтилена и полипропилена) составит 3,4 миллиона тонн. Продукция, естественно, будет ориентирована на стремительно растущий китайский рынок.

Примером нестандартного подхода Sinopec к российскому рынку стала сделка по приобретению еще в 2006 году 99,4% компании "Удмуртнефть" у консорциума "ТНК-ВР" за $ 3,5 миллиарда. После завершения сделки контрольный пакет акций китайская корпорация продала "Роснефти".

Удмуртская компания ежегодно добывает 6,3 млн тонн нефти, на балансе у нее находится более трех десятков месторождений. Недавно крупнейший в Удмуртии производитель сырой нефти отметил 15-летие под совместным управлением российского и китайского государственного бизнеса. Это, кстати, не единственный подобный пример в России: "Роснефть" совместно с китайской стороной с середины "нулевых" годов работает над освоением Северо-Венинского, Средне-Ботуобинского и Ванкорского месторождений.

Источник - svpressa.ru
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