 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 08.10.2021
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"Мисс Туркестан-2021" стала очаровательная Султанбиби
13:28 08.10.2021

Выбрана "Мисс Туркестан - 2021"

Титул "Мисс Туркестан" национальное жюри присудило 18-летней Султанбиби Шахаповой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Впервые региональные конкурсы проходят в онлайн-формате. Звездное жюри просмотрело анкеты 10 финалисток, увидело их фото и видеовизитки, а также провело с девушками собеседование на Zoom-конференции. Впервые у зрителей появилась уникальная возможность увидеть заседание жюри и личные собеседования участниц.

Вершат судьбы участниц: актер Тауекел Мусилим, певица Мадина Садвакасова, "Мисс Казахстан - 2013" и телеведущая Айдай Исаева, основатель KFW, дизайнер, стилист AlexChzhen.



После собеседования почти единогласным решением была выбрана Султанбиби Шахапова. Девушка учится в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясауи. В будущем планирует стать дизайнером интерьера.

Султанбиби любит рисовать, путешествовать и фотографировать. Свободно говорит на трех языках: казахском, русском и турецком.

"Нас в семье семь человек. Мама, папа и мои 4 сестренки. Я самая старшая. Мой папа по образованию связан с туризмом, работает в другой сфере, мама – переводчик арабского языка, но работает в гостиничном бизнесе. У нас очень творческая и позитивная семья. С детства на мне была ответственность смотреть за сестренками, поэтому я быстро повзрослела. В школу я пошла рано, была самой младшей в классе, но при этом всегда активно принимала участие во всех мероприятиях. Я очень люблю свой город. Для казахстанцев Туркестан особенный город, и я приглашаю всех в гости к нам", - сказала Султанбиби.

Она стала первой победительницей регионального онлайн-отбора на национальный конкурс "Мисс Казахстан", который пройдет в ноябре 2021 года. Ежедневно эксклюзивно на портале Tengrinews.kz будут публиковаться результаты выбора жюри.

Источник - Tengrinews.kz
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