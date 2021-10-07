 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главреду российской дем-шизной "Новой газеты" дали Нобелевскую премию мира
18:20 08.10.2021

Получивший Нобелевскую премию мира главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов "привержен своим идеалам", талантлив и смел, заявил Дмитрий Песков. Сам Муратов сообщил, что направит часть премии на поддержку журналистики и лечение детей со спинальной мышечной атрофией
В Кремле поздравляют главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем", - сказал Песков.

Муратов и журналист-расследователь Мария Ресса получили Нобелевскую премию за защиту свободы слова. На сайте премии отмечается, что "Новая газета" - "самая независимая газета в России на сегодняшний день", которая публиковала "статьи критического характера на такие темы, как коррупция, полицейское насилие, незаконные аресты, мошенничество на выборах и "фабрики троллей".

Сам Муратов заявил интернет-изданию "Подъем", что не ожидал такого решения Нобелевского комитета. "Мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать", - отметил он. В разговоре с "Интерфаксом" главред "Новой газеты" заявил, что направит часть премии на поддержку журналистики и лечение детей со спинальной мышечной атрофией. В беседе с "РИА Новости" он сообщил, что часть денег пойдет детям с орфанными заболеваниями в фонд "Круг добра".

Источник - Forbes
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633706400
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