В афганском Кундузе взорвали (вместе с прихожанами) шиитскую мечеть - 100 трупов

20:14 08.10.2021

В шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана во время пятничной молитвы произошел взрыв. По данным портала Aamaj News, погибли около 100 человек. Агентство AFP со ссылкой на источник в больнице сообщает, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, пострадали 140.



"Сегодня днем произошел взрыв в шиитской мечети […> в городе Кундуз, в результате которого многие наши соотечественники погибли и были ранены. Войска спецназа прибыли на место случившегося и ведут расследование",- написал в Twitter заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.



В воскресенье, 3 октября, мощный взрыв прогремел в районе кабульской мечети Идгах. По данным телеканала "Аль-Джазира", погибли не менее 12 человек, а 32 получили ранения. Позже ответственность за взрыв вязла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).