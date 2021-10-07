Как Лавров на Смоленской Абдоллахияну хвост оторвал, - Э.Фатуллаев

20:18 08.10.2021

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Эйнулла Фатуллаев 7 октября 2021,



Апофеозом неожиданного визита новоиспеченного главы иранской дипломатии, отпетого ястреба тегеранской стратегии Хосейна Амира Абдоллахияна в Москву стала совместная пресс-конференция с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как правило, такого рода переговоры окутываются завесой тайны, тем более если речь идет о задушевной беседе глав дипломатии двух региональных держав.



Однако на сей раз Абдоллахиян, то ли намеренно, то ли сорвавшись после длительного психологического давления на фоне развернутой Тегераном гонки вооружений на Кавказе, раскрыл карты буквально у трапа самолета, приземлившегося во Внуково. Потеряв присущую многовековой персидской дипломатии уравновешенность, выдержку и коварство, Абдоллахиян бросился с обвинениями на Азербайджан. Без дипломатического искусства, в духе пропагандистских ярлыков, выходящих из-под пера тегеранских графоманов с перекошенными и неинтеллигентными лицами. Террористы, сионисты, коллаборационисты… Весьма непривычно для хладнокровной иранской дипломатии, которая, как правило, за две тысячи лет не давала волю эмоциям и не теряла здравость ума даже за круглым столом в присутствии невымышленных сионистов в Багдаде и даже террористов в Йемене. А здесь что-то пошло не так.



Жалкое зрелище. Последний жалостливый взгляд Абдоллахияна на мэтра российской дипломатии

Длинный язык Абдоллахияна довел его из Москвы до Южного Кавказа, и откровенничал он больше и пуще всего о своих вымыслах о происходящем на северных границах Ирана. Самое парадоксальное в словах иранского министра – проявление его воспаленной психики в отношении какой-то перекройки границ на Южном Кавказе. Министр говорит туманно, запутанно и без конкретики. О какой перекройке границ и каких государств постоянно в Москве рассуждал Абдоллахиян, приходится нам, сидя в Баку, глубоко задуматься. Если нам память не изменяет, то за последний год на Южном Кавказе произошло одно значимое событие, связанное с границами – Азербайджан выдворил из оккупационной зоны армянские войска и вышел к своим международно признанным границам. Но ведь и Иран, пусть даже на словах, поддержал восстановление целостности Азербайджана, не так ли?



Поразительно, но на пресс-конференции с Лавровым посланник Тегерана больше говорил об Азербайджане, чем о наболевших международных проблемах Ирана. Сирия, Палестина, Йемен и даже отношения с вечным противником – династическим домом саудитов отошли на второй план. Российский журналист спросил иранского министра о последнем раунде переговоров с Эр-Риядом. Ограничившись маловразумительной репликой об иллюзорном мире на призрачном Востоке, Абдоллахиян вновь вернулся к кровоточащей ране – Азербайджану. Оказывается, совместные военные учения Азербайджана с Турцией и Пакистаном носили провокационный характер. Получается, что Иран под сионистами и террористами подразумевает эти две региональные державы, с которыми Кремль пытается выстроить почти союзнические отношения и новый региональный порядок? Тегеранский странник смутил самого мастера дипломатии. Лавров тут же парирует удар: а вот Азербайджан обеспокоен военными учениями Ирана у своих границ. Апперкот! И рухнули жалкие аргументы Абдоллахияна. Железная логика Лаврова обезоружила вероломную иранскую дипломатию. В переводе с дипломатического на человеческий реплика Сергея Викторовича звучит примерно так: если военные учения – это провокация, то и Иран – подстрекатель, ибо и вы провели учения.



А назойливые иранские крючкотворцы-журналисты с домашней заготовкой на руках возвращают министров к кавказской реальности. "А еще, Сергей Викторович, он назвал вас земляным червячком!", сказал иранский журналист с лицом, покрытым редкими оспинами. Иранец спросил Лаврова о совместных учениях военно-морских сил Азербайджана и Турции на Каспийском море. Чем же ответил на это Лавров? Нече на зеркало пенять, коль рожа крива! Вопрос иранца возмутил мэтра российской дипломатии, ибо по вине Ирана, который по сей день не ратифицировал Астраханскую конвенцию по правовому статусу Каспия, во внутренних водах России могут появиться не только корабли Турции, но и НАТО. Именно Иран на протяжении трех лет саботирует вступление в силу Конвенции о правовом статусе. Спросили о позиции России? Получайте! Виноват Иран!



Азербайджан и Армения приняли этот формат. Третий лишний

Но иранский министр спешно попытался сгладить острые углы. Естественная реакция Лаврова показалась в некоторой степени неожиданной для Абдоллахияна, как и позиция Кремля по СВПД, который указал место Ирану за венским столом переговоров. Абдоллахиян с омерзительной улыбкой на лице с ханжеским выражением процедил сквозь зубы в оправдание своей страны, что военные учения Ирана – это послание мира. С каких это пор на военных учениях запускают синих голубей мира?! Но Абдоллахиян продолжил нести какую-то ахинею про жизненные интересы Ирана. Спрашивается – какие жизненные интересы Ирана могут находиться на границе Азербайджана с Арменией? Еще один громкий стук, Лавров загнал иранца в угол: российский министр аккуратно напомнил южной лисице, что гарантом поствоенного статус-кво в регионе является Россия. Лавров мог бы произнести и название второй страны-гаранта, но еще одно публичное унижение на глазах всего мира нарушило бы неписанные законы русского гостеприимства. Абдоллахиян заискивающе улыбнулся в ответ, и не посмел возразить старшему брату. Есть такая замечательная русская пословица – где двое, там третий лишний. А в мониторинговом центре в Агдаме, отвечающем за послевоенный порядок в Карабахе разместились представители двух региональных держав – России и Турции. О чем намедни тонко заметил у самого устья реки Аракс президент Ильхам Алиев, указавший всем третьим, что сложившийся после второй карабахской войны формат мирного урегулирования "2+2" - единственный и безальтернативный путь к строительству архитектуры будущего мира…



Абдоллахиян осторожными шагами с поникшей головой направился к выходу. Дверь уже была открыта. Есть такая замечательная русская поговорка: скатертью дорожка! Что означает пожелание уйти и больше не возвращаться. В данном случае – не возвращаться к поиску мифических сионистов и террористов, заплывших к Араксу. Абдоллахияну ничего объяснять не нужно, он же опытный дипломат, сам все понял.



Вернувшись домой у трапа самолета, приземлившегося в аэропорту имени имама Хомейни, Абдоллахиян не вспомнил ни о сионистах, ни о террористах. Иранский министр выразил большое желание поскорее посетить Баку. "С мудростью и разумом, вместе с нашими ближайшими соседями – Азербайджаном и Арменией, разработать хорошее решение всех проблем". Вот это уже другое дело, Абдоллахиян делает успехи на ходу. Остается добавить – в воздухе. Только в Баку в его разработках никто не нуждается. Пусть оставит свои советы Еревану. Там они пригодятся строптивым политикам-реваншистам, которые все еще лелеют мечту об изменении границ.