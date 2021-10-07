 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.10.2021
01:36  Американскую субмарину Connecticut, судя по всему, таранила китайская подлодка
00:59  Global Times: КПК учится на ошибках СССР
00:54  Г.Каримову мучают в тюрьме. Даже официальная омбудсменша заметила синяки
00:46  Талибы могут проникнуть и на Кавказ. Что делать Азербайджану? - Ага Гасымов
00:45  Комитет СНГ новой РосГосдДумы возглавит старый бездельник коммунист Калашников
00:38  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:35  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - А.Степанов

00:33  Иран грозит ввергнуть Закавказье в 629 год, - С.Ищенко
00:29  В Казахстане решились полностью запретить собачьи бои
00:28  Почему государство не регулирует цены на уголь в Кыргызстане? - "ВБ"
00:25  Древне-туркменская Гонур-депе конкурировала с Вавилоном, - новости туркм-аркадак-наук
00:24  Америкой управляют два друга - Байден и Альцгеймер? - С.Плотников
00:23  Католической Италии приходит конец. Христианство исчезает из общества либеральной демократии, - В.Малышев
00:17  Праздник национального позора. Украина готовится с размахом отметить юбилей палачей из УПА*, - С.Гомзикова
00:07  Запущена "VR-Turkmenistan" – компьютерная игра в жанре приключений
00:05  Афганские талибы настаивают, что спорт - не богоугодное дело, - "СП"
00:03  ЛУКОЙЛ расширился в Азербайджане. Компания увеличила свою долю в месторождении Шах-Дениз
Пятница, 08.10.2021
20:18  Как Лавров на Смоленской Абдоллахияну хвост оторвал, - Э.Фатуллаев
20:14  В афганском Кундузе взорвали (вместе с прихожанами) шиитскую мечеть - 100 трупов
18:20  Главреду российской дем-шизной "Новой газеты" дали Нобелевскую премию мира
13:28  "Мисс Туркестан-2021" стала очаровательная Султанбиби
13:24  Есть ли настоящая забота о государственном языке в Казахстане? - Н.Нуртазина
07:22  Пока китайской экономике нужна наша нефть, у России есть надежда, - "СП"
07:16  В Туркмении новый министр адалат (юстиции) - Мереттаган Таганов
07:14  Инициативы и позиция Казахстана в новых афганских реалиях, - Олег Васильев
07:09  Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений
07:06  Выпущенный на свободу в Алматы А.Атабек не оставил мысли о "великой Алашской революции"
06:55  Саудовские шейхи прикупили английский ф/к "Ньюкасл"
01:17  Родной земли не отдадим ни пяди, разве что с узбеками поделимся…, - "СП"
01:16  Зачем американцы вооружили талибов? - Валерий Панов
01:07  О чем не говорили в Сочи президенты Путин и Эрдоган
00:55  "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы", - научная конференция в Москве (15/10, анонс)
00:51  "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин
00:50  Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа
00:48  "США ждут, что первый выстрел в этой истории сделает Китай"
00:40  В Казахстане учреждены новые медали - "За безупречную службу" и другие
00:39  В Таиланде есть все, кроме туристов, - Ане Хебайзен
00:38  "Нас просто застрелят". Талибы запретили женский спорт
00:35  "Я поседела": история побега Гул Афруз от талибов на автобусе
00:27  Война Судного дня: сражение, которое изменило Израиль
00:26  Паровозная комедия, или Нема дурных. "Единоросы" отказываются от мандатов Думы
00:20  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:19  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - "НГ"
00:16  Новые правители Афганистана ищут покровительства Пекина, - В.Скосырев
00:13  Кладбище кораблей в Мангистау - опубликовано видео с высоты
00:09  Зеленский на руках Путина: Спи спокойно, сытый крошка, баюшки-баю…
00:06  Градоначальник Бишкека: у мэрии имеются долги на 1,3 миллиарда сомов
00:05  Парламент Украины возглавил член команды КВН "Три толстяка"
00:04  Обыкновенный черный расизм: никаких белых! - Пол Робертс
Четверг, 07.10.2021
23:09  Атомную подлодку США Connecticut кто-то/что-то таранило в Индийском океане
21:32  Лучший друг бандерлогов. Путин на свою "днюху" раздает газовые пряники Украине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ЛУКОЙЛ расширился в Азербайджане. Компания увеличила свою долю в месторождении Шах-Дениз
00:03 09.10.2021

ЛУКОЙЛ продолжает активную экспансию в Азербайджане. Почти сразу после покупки у BP доли в проекте на шельфе страны российская компания нарастила до 25% размер участия в газовом консорциуме по месторождению Шах-Дениз. Эксперты уверены, что ЛУКОЙЛ хорошо оценил риски, а прибавка на балансе запасов газа станет плюсом с точки зрения инвесторов.

ЛУКОЙЛ договорился с малазийской Petronas о покупке у нее 15,5-процентной доли участия в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря. Сумма сделки составит $2,25 млрд. Закрыть ее стороны планируют после выполнения отлагательных условий, в том числе согласования национальной госкомпании SOCAR. По итогам сделки доля ЛУКОЙЛа в проекте вырастет с 10% до 25,5%. Остальными участниками останутся британская BP (28,8%), турецкая ТРАО (19%), азербайджанские SOCAR (10%) и SGC (6,7%) и иранская NICO (10%).

Как отметил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, увеличение доли участия компании в проекте Шах-Дениз "открывает новые возможности синергии в перспективных отраслях национальных экономик".

Соглашение о разработке Шах-Дениз было подписано в 1996 году на условиях СРП, промышленная добыча началась десять лет спустя. В 2020 году добыча газа в рамках стадии-1 составила 18,1 млрд кубометров, газового конденсата - 3,6 млн тонн. В 2013 году участники консорциума подписали окончательное инвестиционное решение по стадии-2 разработки месторождения стоимостью около $28 млрд. Годовой объем добычи на пике должен составить 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров пойдут по Транс-Адриатическому газопроводу в Европу, 6 млрд - в Турцию.

При этом пока соглашения о поставках в Турцию нет и газ туда с Шах-Дениз не поставляется. Действовавший с 1996 года контракт, в рамках которого страна получала до 6,6 млрд кубометров газа в год (почти 14% потребления) истек в апреле, и Турция не стала его продлевать. Хотя его возобновление до сих пор обсуждается с учетом, что потребление газа на этом рынке растет очень активно и, по прогнозам, в 2021 году превысит 60 млрд кубометров.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов о сделке ОПЕК+, энергопереходе и налогах
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов о сделке ОПЕК+, энергопереходе и налогах
Доля в Шах-Дениз стала уже второй крупной покупкой ЛУКОЙЛа в Азербайджане за последние две недели. В конце сентября компания подписала соглашение о покупке у BP 25% в геологоразведочном проекте Shallow Water Absheron Peninsula в азербайджанском секторе Каспийского моря. Проект находится в начальной стадии развития, в августе там началось строительство первой разведочной скважины на перспективном участке Северный Хали.

Эксперты считают расширение участия ЛУКОЙЛа в азербайджанских проектах логичным. Как отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch, российская компания давно участвует в проекте Шах-Дениз, так что хорошо понимает все риски. "У ЛУКОЙЛа большой опыт работы в российской части Каспийского моря, а возможностей для роста в России немного - поэтому экспансия в Азербайджане кажется логичной",- отмечает аналитик. По его мнению, это позволит компании увеличить долю природного газа в портфеле - инвесторы обращают на это все больше внимания, поскольку газ является более экологичным видом топлива, чем нефть.

Ольга Мордюшенко

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633726980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года №669
- Сенаторы ратифицировали Соглашение о гуманитарном разминировании в СНГ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2021 года №701
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2021 года №702
- О вредных и глупых затеях
- Государственный секретарь провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Акимат Алматы слабо контролирует ситуацию с застройкой
- В Мажилисе обсудили законопроект по вопросам противодействия коррупции
- Ремонт длиною в бесконечность…
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  