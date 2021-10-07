ЛУКОЙЛ расширился в Азербайджане. Компания увеличила свою долю в месторождении Шах-Дениз

00:03 09.10.2021

ЛУКОЙЛ продолжает активную экспансию в Азербайджане. Почти сразу после покупки у BP доли в проекте на шельфе страны российская компания нарастила до 25% размер участия в газовом консорциуме по месторождению Шах-Дениз. Эксперты уверены, что ЛУКОЙЛ хорошо оценил риски, а прибавка на балансе запасов газа станет плюсом с точки зрения инвесторов.



ЛУКОЙЛ договорился с малазийской Petronas о покупке у нее 15,5-процентной доли участия в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря. Сумма сделки составит $2,25 млрд. Закрыть ее стороны планируют после выполнения отлагательных условий, в том числе согласования национальной госкомпании SOCAR. По итогам сделки доля ЛУКОЙЛа в проекте вырастет с 10% до 25,5%. Остальными участниками останутся британская BP (28,8%), турецкая ТРАО (19%), азербайджанские SOCAR (10%) и SGC (6,7%) и иранская NICO (10%).



Как отметил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, увеличение доли участия компании в проекте Шах-Дениз "открывает новые возможности синергии в перспективных отраслях национальных экономик".



Соглашение о разработке Шах-Дениз было подписано в 1996 году на условиях СРП, промышленная добыча началась десять лет спустя. В 2020 году добыча газа в рамках стадии-1 составила 18,1 млрд кубометров, газового конденсата - 3,6 млн тонн. В 2013 году участники консорциума подписали окончательное инвестиционное решение по стадии-2 разработки месторождения стоимостью около $28 млрд. Годовой объем добычи на пике должен составить 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров пойдут по Транс-Адриатическому газопроводу в Европу, 6 млрд - в Турцию.



При этом пока соглашения о поставках в Турцию нет и газ туда с Шах-Дениз не поставляется. Действовавший с 1996 года контракт, в рамках которого страна получала до 6,6 млрд кубометров газа в год (почти 14% потребления) истек в апреле, и Турция не стала его продлевать. Хотя его возобновление до сих пор обсуждается с учетом, что потребление газа на этом рынке растет очень активно и, по прогнозам, в 2021 году превысит 60 млрд кубометров.



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Доля в Шах-Дениз стала уже второй крупной покупкой ЛУКОЙЛа в Азербайджане за последние две недели. В конце сентября компания подписала соглашение о покупке у BP 25% в геологоразведочном проекте Shallow Water Absheron Peninsula в азербайджанском секторе Каспийского моря. Проект находится в начальной стадии развития, в августе там началось строительство первой разведочной скважины на перспективном участке Северный Хали.



Эксперты считают расширение участия ЛУКОЙЛа в азербайджанских проектах логичным. Как отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch, российская компания давно участвует в проекте Шах-Дениз, так что хорошо понимает все риски. "У ЛУКОЙЛа большой опыт работы в российской части Каспийского моря, а возможностей для роста в России немного - поэтому экспансия в Азербайджане кажется логичной",- отмечает аналитик. По его мнению, это позволит компании увеличить долю природного газа в портфеле - инвесторы обращают на это все больше внимания, поскольку газ является более экологичным видом топлива, чем нефть.



Ольга Мордюшенко