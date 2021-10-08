Афганские талибы настаивают, что спорт - не богоугодное дело, - "СП"

00:05 09.10.2021 8 октября 2021

Талибы* отобрали у женщин крикетные биты

Афганские талибы настаивают, что спорт - не богоугодное дело

Юрий Енцов



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Владимир Сотников Константин Марков



После того как летом запрещенная в России террористическая организация "Талибан" захватила власть в Афганистане, местные женщины столкнулись с многочисленными запретами. Теперь афганкам, среди прочего, нельзя заниматься спортом. Новая государственная идеология не считает тренировки и соревнования жизненной необходимостью, а значит и богоугодным делом. А ведь раньше афганки любили играть в крикет, и даже достигали в этом успехов.



За двадцать лет, пока в Афганистане следили за порядком американские войска, спорт вернул популярность у афганских женщин. Проводились турниры, создавались национальные команды для участия в международных чемпионатах и Олимпиадах. И вот футболистки, баскетболистки, легкоатлетки - опять не только не могут заниматься, но просто опасаются за свою жизнь, пишет "Лента.ру".



Недавние чемпионки сжигают свою экипировку, удаляют аккаунты в социальных сетях, бегут за границу.



Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников считает, что талибы верны себе, придерживаются норм шариата - как они это понимают: - Возможно, будут какие-то новые запрещения, ограничения. Они выполняют то, что хотели сделать, такой у них подход. Талибы хозяйничают в стране, вводят какие-то ограничения, другого от них ожидать нельзя. Движение и не скрывало то, что они это будут делать, когда они придут к власти.



Единственное, на что можно надеяться, что режим не станет творить такое, как в середине 90-х годов, до 2001 года. Во всяком случае, они так заявляли, а дальше будет видно.



"СП": - Женщине в традиционном исламе ни в коем случае не домашние рабыни или служанки, а хозяйки. Они занимаются воспитанием детей. Как воспитают - такими они и вырастут. Этот момент женского влияния вдолгую, как вы думаете, однажды скажется?



- Они не только воспитывают детей. Даже в самом Афганистане, сейчас, при режиме талибов происходят демонстрации женщин, крайние по направленности. Женщины недавно устроили демонстрацию с лозунгом "Смерть Пакистану". Также протестовали против жестких ограничений. Женщины в исламе не те, которые были когда-то, в середине ХХ века. Есть среди них политизированные, которые не только руководят семьей и воспитывают детей. Другое дело, что талибы хотят их этим ограничить. Вводят запреты, чтобы женщина сидела дома, никуда не выходила. А если выйдет, то только в сопровождении мужа или родственника мужчины.



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Но Афганистан - уже не тот, что был раньше. Даже подавляемые талибами жесткие выступления женщин будут иметь место в будущем.



"СП": - Талибы связаны с Пакистаном. А в этой стране долгое время была лидером женщина, Беназир Бхутто.



- Ну как связаны, афганских талибов не следует полностью отожествлять с Талибаном Пакистана. Официальное пакистанское руководство пока воздерживается от признания новой власти Афганистана. Выжидают реакции мирового сообщества.



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Что касается Беназир Бхутто, Пакистан конечно не Афганистан. Это демократическая страна, не смотря на военный режим, который был ранее, при президенте Мушарапе. Там женщины в последние десятилетия играли большую роль в политике и экономике. А Беназир Бхутто - ярчайший пример того, как женщина из семьи бывшего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто стала руководить страной. Два срока была премьер-министром. Этот образ Пакистана - никак не накладывается на то, что сейчас происходит в Афганистане. Но ранее, при правительстве Гани, до того, как талибы 15 августа пришли к власти, женщины - также были депутатами парламента Афганистана, также участвовали в большой политике, например Шукрия Баракзай. Сейчас талибы все это пытаются свернуть, вернуться к традиционным функциям женщин в исламе.



Опять-таки тут надо понимать ислам - разный. Талибы придерживаются принципов саудовского ваххабизма и индийского деабандизма, который поддерживает крайние толкования Корана и версии исламской религии. Талибы верны себе…



Кандидат исторических наук, востоковед Константин Марков считает, что понятие спорта - сугубо западное:



- Везде, где исламисты в ХХ веке приходили к власти, они крушили стадионы. Мало мусульманских стран участвуют в Олимпийских играх. Все, что не имеет под собой какой-либо цели, богоугодной подоплеки - является с точки зрения ислама "напрасной тратой времени" и "источником искушения". Во всех мусульманских странах существуют определенные виды спорта, которые находятся под запретом.



"СП": - Не кажется ли вам, что талибы в чем-то напоминают наших российских староверов. Они тоже возникли не так уж давно в исторических масштабах, в ХIХ веке. Но набирают силу.



- Да, можно провести параллели. Этих восточных ортодоксов можно сравнить еще и с английскими пресвитерианами, бывшими в оппозиции режиму Карла I. Они колонизовали Америку в ХYII веке. У "отцов пилигримов" похожие установки с талибами.



Америка - была очень религиозная страна, особенно "фундаменталистский пояс". Там даже теория Дарвина была под запретом, который совсем недавно отменили. Там тоже ограничивалось участие женщин в общественной жизни. Во время Салемского процесса ведьм в 1692 -93 годах казнили несколько десятков человек.



"СП": - Люди есть люди, они везде действуют похоже.



- Есть еще одна любопытная черточка, объединяющая английских пресвитериан, наших староверов и талибов - особый упор на бизнес, на торговлю. Торговля везде - богоугодное занятие. Вспомните династии русских купцов староверов. Эта идея торговли, наживания капитала - присуща и исламским ортодоксам. Почему так - нужно разбираться, но факт остается фактом. Так что талибы - будут вести торговлю, в широком смысле слова, начиная от продажи наркотического сырья и заканчивая участием в коммуникационных проектах.



А эмансипация женщин - под запретом среди фундаменталистов всех мастей. А уж среди исламских - в особенности.



"СП": - Сейчас говорят, что талибы руководствуются не столько "шариатом", сколько "адатами" - древними доисламскими обычаями?



- А вот здесь я не согласен. Дело в том, что в Афганистане до сих пор не сложилось традиционного государства. Женщина в полукочевом обществе играла значительную роль. В ранний период распространения ислама Афганистан был периферией исламского халифата. Женщины тогда голову не закрывали. Эти обычаи появились намного позднее.



Есть еще одна интересная черточка - в пуштунском фольклоре - очень много мужеподобных женщин воительниц, владеющих мечем. Эти легенды зародились в те времена, когда ислама там не было.



Вообще исламская религия Афганистана - это очень интересная тема. Эта страна находилась на периферии с одной стороны зороастрийского, с другой стороны буддийского влияния и частично индуистских культов. Все смешивалось в одно целое.



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Мы об этом очень мало знаем. Государства не было, у пуштунов долгое время не существовало письменности. Язык пушту - беден на литературу. Только талибы продвигают пушту в качестве главного языка, на протяжении тысячелетней афганской истории только один язык был письменным - литературный фарси.



Династия Дуррани, первой поднявшая Афганистан как игрока на Среднем Востоке в ХYIII веке, была персоязычной. Пуштуны являлись людьми второго сорта. И вот теперь пушту начинает вытеснять дари - афганский вариант персидского языка. Прежде общество было неразвитым, без литературной традиции, без жестких государственных институтов, но - с родоплеменной демократией и достаточной эмансипацией женщин.



"СП": - Говорят, что есть виды спорта, которые поощряются Кораном: бег, конный и верблюжий спорт, плавание, стрельба из лука?



- Есть. А есть те, что не поощряются. Например, фигурное катание. Так же не поощряется борьба. Хотя и в Турции и в Персии и в Афганистане издавна были очень популярны мастера боевых искусств, пахлаваны - знаменитые борцы, которые выступали за деньги на рынках. Они могли сразиться с любым желающим. В Иране в свое время это попало под запрет. И вот только сейчас традиция постепенно возвращается.



Борьба, по мнению богословов, вызывает нездоровый азарт - ненависть к единоверцу. В светском Египте во времена египетского социализма Насера так же обсуждался вопрос об участии египтян, и в частности женщин, в спортивных соревнованиях. Тогда вопрос был решен положительно. Однако с 80-х годов и там возобладал консерватизм. Египтяне лишились этой возможности, хотя из всех мусульманских стран - эта самая модернизированная, продвинутая, не считая Туниса.



"СП": - Может быть, и в Афганистане традиции, в том числе спортивные - прорастут сквозь чуждые запреты?



- Это будет происходить медленно. Афганистан сохраняет консервативные традиции. Они блокируют любую попытку модернизации. Для того чтобы выбить из под талибов социальную базу, нужно менять уклад жизни, тогда измениться менталитет. А уклад - не измениться - нет экономических предпосылок.



Все навязываемое сверху сметается. В первой четверти ХХ века там был реформатор Аманула Эмир, он дал рывок Афганистану. Свергли! Второй рывок произошел при короле Захир Шахе в середине прошлого века. Свергли! Еще один рывок - произошел благодаря СССР - все заканчивалось крахом. А все потому, что остается ортодоксальная база.



Можно использовать такую метафору: Афганистан похож на табуретку. Ее можно сломать и тут же легко собрать заново. Получится такая же табуретка. А вот, например, Иран - ушел далеко вперед, это уже не табуретка, а хорошая, красивая мебель со вставками и украшениями. Если сломать, то собрать заново будет трудно…



Впрочем, мы можем увидеть афганских спортсменок выступающих за команды беженцев. Уехали из страны многие, и они вскоре могут получить разрешение на выступление в соревнованиях Международного олимпийского комитета. Но местным талибам от этого - ни жарко, ни холодно, они ведь телевизора не смотрят, и болеть не собираются. По крайней мере, открыто.



* Движение "Талибан", талибы - решением Верховного Суда РФ признано экстремистской и/или террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена. Источник - svpressa.ru

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