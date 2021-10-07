Запущена "VR-Turkmenistan" – компьютерная игра в жанре приключений

00:07 09.10.2021

07.10.2021



"VR-Turkmenistan" – компьютерная игра в жанре приключений

Совершить мини тур по историческим достопримечательностям Туркменистана теперь можно в мире виртуальной реальности.



Благодаря новой компьютерной игре "VR-Turkmenistan", разработанной Отделом рекламы Государственного комитета по телевидению, радио и кинематографии Туркменистана, специально к 30-летию независимости нашей страны, все любители путешествий смогут совершить захватывающую и полную приключений экскурсию по самым древним и заповедным местам нашей Родины.



Маршрут виртуальной прогулки пролегает по уникальным местам Туркменистана. Это и горы Копетдаг, древняя Ниса и многое другое. Оценить компьютерную игру туркменских разработчиков уже смогли посетители Всемирной выставки "ЭКСПО 2020", которая в эти дни проходит в Дубае.



Для компьютерной игры виртуальной реальности требуется высокая функциональность игрового устройства – это поддержка Windows 7 SP1; свободный слот PCl-e; Intel Core i5-4590/AMD FX 8350; NVIDEA GeForce GTX 1060; AMD Radeon R9 480; 4 GB RAM; Steam VR app version 1533664367.



Светлана Чирцова