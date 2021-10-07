Праздник национального позора. Украина готовится с размахом отметить юбилей палачей из УПА*, - С.Гомзикова

00:17 09.10.2021 Праздник национального позора

Украина готовится с размахом отметить юбилей палачей из УПА*



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Игорь Шишкин

Юрий Кот



Следующий, 2022 год, на территории Львовской области Украины станет "годом УПА*". Годом той самой Украинской повстанческой армии - боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН), которая в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничала с гитлеровцами и отметилась массовыми убийствами мирного населения.



Инициатива широко отметить 80-летие со дня создания этого военизированного формирования головорезов, на руках которых кровь сотен тысяч людей разных национальностей - русских, украинцев, белорусов, поляков, евреев, цыган и т. д. - принадлежит местным депутатам. Причем чествовать пособников нацистов собираются с размахом не только на региональном уровне.



Председатель комиссии по вопросам культура и информационной политики облсовета Святослав Шеремет призвал отмечать "юбилей" "надлежащим образом" в масштабе всей страны. Более того, по его словам, нужно сделать все для того, чтобы не только на Украине, но даже "за рубежом получили полную информацию о деятельности УПА и ее роли в борьбе за украинскую независимость".



Только информация эта давно задокументирована. И ничего героического там нет. Есть лишь множественные свидетельства о страшных зверствах, творимых молодчиками из так называемой "повстанческой армии" на территории Западной Украины и белорусского Полесья. Ведь они не просто убивали тех, кого считали не вполне украинцами или уличали в сочувствии советской власти, они делали это с особой жестокостью, изуверски.



Волынская резня, Хатынь (и тысячи других белорусских сел) сожженная вместе с жителями, расстрелы в Бабьем Яру под Киевом - это все дело рук украинских националистов из УПА.



Но власти Украины об этом не расскажут. Потому что нелюди эти сегодня там "герои" на официальном уровне. Гитлеровские халуи и убийцы на уровне закона признаны "борцами за независимость Украины в XX веке".



Поэтому, можно даже сказать, что в решении львовских депутатов по нынешним временам нет ничего удивительного. Оно вполне вписывается в тот исторический контекст, которым Украина сегодня так гордится.



Но особый цинизм как раз заключается в том, что, роняя скупую слезу на траурных мероприятиях в Бабьем Яру перед приглашенными из-за рубежа гостями (в этом году скорбная годовщина этой трагедии - 80 лет), президент Зеленский при этом совершенно спокойно относится к проспекту Бандеры в Киеве. Не смущает его и стадион в Тернополе, носящий имя гауптмана СС Шухевича. И современные нацисты - потомки гитлеровских пособников, открыто марширующие по улицам украинских городов, тоже мало заботят.



Что, действительно, переживать? Он же подписал закон о противодействии антисемитизму, который "будет способствовать укреплению толерантности в украинском обществе". Какие могут быть к нему претензии? А возрождение и реабилитацию нацизма в "незалежной" Запад просто старается упорно не замечать…



Чего стоит такое самоопределение и чем это все может аукнуться Украине?



- Ничего удивительно в решении львовских депутатов нет, - считает замдиректора Института стран СНГ, историк Игорь Шишкин. - Оно вполне закономерно. Все развитие событий идет именно в этом направлении. И то, что сейчас отмечалось 80-летие трагедии Бабьего Яра, ни в кой мере этому не противоречит.



Да, мы все знаем, что исполнителями этого преступления были те самые бандеровцы, которых собираются чествовать в следующем году. Но это все вполне укладывается в новую реальность, в новую этику. Можно ведь, как было сейчас, заявить что Бабий Яр - это место, где фашисты уничтожали борцов за украинскую незалежность, подразумевая, естественно, не партизан, а этих самых бандеровцев. И сказать, что это трагедия еврейского народа и трагедия бандеровцев.



А дальше, что идет? Что за Холокост отвечает Третий рейх и Советский Союз - на пару. В связи с 80-летием событий в Бабьем Яру таких публикаций масса появилась. На полном серьезе.



Разве Зеленский год назад не заявил официально, что Советский Союз отвечает за Холокост в полной мере с гитлеровской Германией? Заявлял.



Это их новая история, в которой все прекрасно уживается. Те, кто осуществлял Холокост, будут обвинять в нем Советский Союз. А послезавтра еще объявят о том, что УПА, как сила, якобы сражавшаяся с СССР и Третьим рейхом, оказывается, еще и спасала евреев от истребления - либо гестаповцами, либо, если они вырвутся из лап гестапо, страшными энкеведешниками.



Это уже фактически говорится и никого не смущает.



"СП": - Но, почему не смущает? И ведь не только на Украине…



- Не только. В той же Литве президенты каждый раз выходят и поливают грязью Пакт Молотова-Риббентропа, ничуть не краснея при этом, хотя по этому Пакту они получили город Вильнюс, из которого, собственно, они поливают этот Пакт грязью.



Повторяю, это новая этика. Новая история, которая нам будет навязываться. И, несмотря на то, что у них там логические нестыковки, относиться к этому следует крайне серьезно.



Сейчас уже практически все общественное мнение Запада, как само собой разумеющееся, повторяют, что нацизм и сталинизм, это две однотипные системы. Двадцать лет назад всем еще было понятно, что коммунизм и нацизм прямо противоположны и взаимоисключающие.



Сейчас практически каждый школьник в Европе уверен, что Советский Союз в равной мере с Германией ответственен за развязывание Второй мировой войны. Потому что во всех официальных документах так записано.



Бред с точки зрения истории? Бред. Но теперь это становится общим местом.



И это у них не шизофрения, не раздвоение сознания. Они знают, что делают. И делают, к сожалению, очень эффективно. А мы их недооцениваем.



Гарантирую, что пройдет еще лет пять, и все будут считать, что Холокост устроил Советский Союз, а "герои" из УПА евреев спасали.



"СП": - Надеюсь, что свою историческую память мы все-таки сможем защитить…



- Надеется нужно. Но нацизм и сталинизм, как "близнецы-братья" фактически в наших учебниках уже есть. А на нашем телевидении - суперпатриотическом - НКВД и гестапо - близнецы-братья. Включите любой фильм, посвященный теме Великой Отечественной войны, и там увидите кровавого энкеведешника, который только тем и занимается, что расстреливает героев.



Чем это может грозить России, как правопреемнице СССР, догадаться нетрудно, когда ее уже официально обвинили в развязывании Второй мировой войны. А теперь еще объявят виновницей Холокоста, со всеми вытекающими последствиями. Самое малое - нас потребуют лишить членства в Совбезе ООН.



Германия сколько лет каялась и платила? Так вот, в это положение хотят поставить Россию.



Думаете, что у нас нет сил, которые в этом не заинтересованы? Недооценивать мощь этих сил я бы тоже не стал. Я не говорю, что их победа предрешена. Но это вызов серьезный.



Декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот, в свою очередь, напомнил, что идея украинства, по сути своей, русофобская:



- Поэтому нет ничего удивительного в том, что членов УПА украинские власти пытаются преподнести, как "светлых" националистов, которые боролись за Украину. И якобы не имели отношения ко всем этим ужасным, общеизвестным фактам человеконенавистнических действий, от которых, даже у гитлеровцев волосы вставали дыбом (некоторые из них в своих мемуарах об этом писали).



Идея украинства в свое время была придумана поляками для того, чтобы переформатировать сознание русских людей Малороссии. А потом как бы и Австро-Венгрию использовали. Можно вспомнить Талергоф и Терезин - первые в истории человечества концлагеря, в которых русских людей уничтожали. Около 20 тысяч было уничтожено, в том числе женщин и детей, только за то, что они отказывались принимать украинство, отказывались не быть русскими, не быть православными.



Потом то же самое пытались сделать гитлеровцы. А сегодня мы видим уже окончательное формирование идеи украинства, как такового. Которое идентифицирует себя исключительно на русофобии.



"СП": - Разве для всей Украины это характерно?



- Пока нет. Но в любом случае центром этого украинства должен быть кто-то, кто имеет определенный исторический бэкграунд. И, конечно же, в этом смысле западные регионы могут дать фору всем остальным. Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области - это рассадник той самой "титульной нации". И на них Запад делает ставку. Потому что они уже не единожды в русской истории доказывали свое ненависть к русским.



И, конечно, Запад будет закрывать глаза на все, только для того, чтобы максимальное количество людей осознали себя русофобами, назвались украинцами и были готовы к самому главному - войне с русскими.



Мы понимаем, что Запад пытается использовать идеологическую машину, чтобы вырастить на русской территории, коей является Украина, и из русского народа, коим являются украинцы, манкуртов. Которые рано или поздно должны создать, якобы самостоятельно, легионы и пойти войной на русских. Возвращать якобы свои территории, которых у них никогда не было.



И этот "год УПА", который они объявили, он тоже вкладывается в эту канву. Пока ситуация не меняется у них стоит задача - медленно, тихой сапой, шаг за шагом переваривать сознание людей. И трансформировать его в это нацистское нутро.



Для этого проводятся факельные шествия и героизируются украинские пособники нацистов, коими были члены повстанческой армии.



Этот год нужно рассматривать только как атаку на русскую идентичность, которая возведена уже в формат государственной политики. И надеяться на то, что на это будет как-то реагировать Запад, не стоит.



"СП": - Почему?



- Потому что Запад причастен к этому. Он приложил к этому руку.



Украине поставлена задача - сформироваться в идеологическую русофобскую машину, целью которой является война с русскими. На уничтожение всего русского - сначала внутри себя, затем на своей территории, которая сегодня называется Украина, а потом можно будет выходить и за границу Украины.



Главная задача у Запада - втянуть любыми способами Россию в кровопролитную войну, в которой вчерашние русские, возомнившие себя сверхчеловеками под названием "украинцы", будут воевать с реальными русскими, которые никогда в жизни не откажутся от своей идентичности.



*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность "Украинской повстанческой армии", "Правого сектора", УНА-УНСО и "Тризуба им. Степана Бандеры", организации "Братство". Их деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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