 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Католической Италии приходит конец. Христианство исчезает из общества либеральной демократии, - В.Малышев
00:23 09.10.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 08.10.2021

В Италии разрушается традиционная опора ее общества – католическая церковь. К такому выводу приходит итальянская газета Giоrnale, комментируя массовые манифестации в стране в поддержку так называемого законопроекта Дзана в пользу проведения референдумов за легализацию наркотиков и разрешение эфтаназии.

Обсуждение законопроекта, получившего название по имени его разработчика, депутата от правящей Демократической партии и активиста ЛГБТ Алессандро Дзана, идет в Италии уже больше года. По утверждению сторонников законопроекта, он посвящен борьбе с проявлениями расовой и прочей ненависти и борьбе с дискриминацией по любому признаку. Принятие такого закона закрепит окончательную победу в Италии педерастических "европейских ценностей".

Манифестация в поддержку ЛГБТ в Риме

Манифестация в поддержку ЛГБТ в Риме

Развернувшаяся в стране широкая кампания в поддержку этого закона и в пользу референдумов, проведение которых всего несколько лет назад считалось бы запретным, сегодня получает поддержку индустрии развлечений, моды, шоу-бизнеса, общественных деятелей, влиятельных лиц. Все это, пишет Giornale, ведет к концу католической Италии.

Ощущение конца итальянского католицизма подтверждают и другие данные. Согласно исследованию Community Media Research, с 2000 по 2019 год численность католиков в Италии сократилась с 79,2% до 60,1% от общей численности населения. За тот же период количество атеистов почти удвоилось, составив 33,4% от общей численности населения. Число посетителей воскресных церковных служб сократилось вдвое. На северо-западе Италии католики уже не составляют большинства. Наиболее равнодушна к церкви молодежь. Только 13% итальянцев в возрасте 18-29 лет регулярно посещают воскресные мессы. Лишь 10,5% в возрастной группе 18-29 лет называют себя "убежденными и практикующими верующими".

Сторонники ЛГБТ в Риме

Сторонники ЛГБТ в Риме

"Итальянская католическая церковь, если она не найдет лекарства от растущей секуляризации итальянцев, рискует не выжить в XXI веке", – пишет Giornale. Центральное статистическое управление Ватикана вынуждено подтвердить, что число католиков сокращается во всей Европе, но данные по Италии Ватикан не публикует.

Упадок католицизма в Италии усугубляется моральным падением католицизма. И это всемирное явление. Как сообщили на днях СМИ, во Франции Независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне католической церкви (Ciase) выявила более 3000 священников-педофилов, а численность подвергнутых ими растлению детей составляет около 330 тыс. "Это минимальная оценка", – говорит глава Комиссии Жан-Марк Сове.

Храмы в Италии пустеют

Храмы в Италии пустеют

Педофилия процветает и в Ватикане вокруг папского престола. В 2018 году казначея Ватикана, 77-летнего кардинала Джорджа Пелла суд признал виновным в сексуальном насилии, совершенном по отношению к двум мальчикам, певшим в церковном хоре. В 2014 году папа Франциск в связи с новыми скандалами учредил ватиканскую комиссию по защите несовершеннолетних от педофилии. Только в 2017 году поступило 410 таких "весьма правдоподобных", как говорится в документах комиссии, сигналов. За сексуальные преступления по отношению к малолетним только в 2016 году понтифик лишил сана 127 священников, и все равно авторитет католической церкви продолжает падать.

Поветрие захватывает не только Италию. Недавно в Британии опубликован доклад о преследованиях христиан, подготовленный по инициативе британского министра иностранных дел Джереми Ханта. В докладе говорится, что каждый раз, когда в Британии происходит теракт, либеральная "машина толерантности" убеждает всех в том, что подавляющее большинство британских мусульман – нормальные люди, которые не хотят никого убивать. Это на самом деле так, но в результате безумной иммиграционной политики в Англии, как и в других странах Европы, образовалось отдельное общество, исповедующее нетрадиционную для страны пребывания религию.

"Иммигрантов здесь столько, что они уже не ассимилируются, живут в своем мире, – пишет корреспондент "Комсомольской правды" в Великобритании… – Попробуйте сказать, что Британия – христианская страна. Что англичане, шотландцы, ирландцы и валлийцы – ее хозяева. Либеральная элита моментально обвинит в исламофобии и ксенофобии. Смельчака перестанут приглашать на телевидение, его политической карьере придет конец. Либеральная демократия западного типа уже не способна защитить христиан".

На смену христианству в Европе приходит не только ислам. В бывшей уже католической Италии насчитывается более 8000 сатанинских сект, к которым принадлежат около 600 тысяч человек. Особенно много сатанистов в Ломбардии, Пьямонте, Лацио и на Сицилии, которая получила название "дьявольский рай".

"Лидеры сект используют Интернет для организации церемоний, создают блоги, где с помощью шифров общаются со своими адептами. Эти секты не сильно отличаются от "Коза Ностры" в том, что касается вербовки членов", – говорит профессор Туллио Ди Фьори, изучавший сатанизм на Сицилии. Вместе с этим на Апеннинах процветает примитивная вера в магию, знахарей, гадалок, целителей. 13 миллионов итальянцев в год, 35 тысяч человек в день приходят к "людям со сверхъестественными способностями", чтобы потратить на них за год порядка 6 миллиардов евро.

С утратой традиционной религии европейские общества утрачивают свое национальное лицо, превращаясь во что-то, что уже трудно назвать Европой.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633728180
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