Америкой управляют два друга - Байден и Альцгеймер? - С.Плотников

00:24 09.10.2021

Америкой управляют два друга - Байден и Альцгеймер?

После того, как президент призвал поднять планку госдолга США, общественность заинтересовалась его умственным здоровьем



Сергей Плотников



Рейсовый автобус, прежде чем выйти на маршрут, должен пройти обязательный техосмотр. Почему президент Соединенных Штатов куролесит по политическому маршруту без медицинского осмотра? - задалось вопросом американское издание "The American Thinker".



Вооружившись справочником по болезни Альцгеймера, журналисты дистанционно проверили Байдена на признаки старческого слабоумия.



Болезнь Альцгеймера - это трагедия для пожилого человека и его родственников. Но если старческим слабоумием страдает сам президент США - это катастрофа для государства. От личного врача Байдена, а ныне главного медика Белого дома Кевина О’Коннора, бесполезно ждать объективной информации. Кроме понятия врачебной тайны он теперь обязан хранить "государственную тайну", напоминает "The American Thinker". Однако, список симптомов болезни Альцгеймера не секрет и любой наблюдательный человек имеет право делать свои выводы, анализируя поведение "Сонного Джо".



В популярной брошюре Центра контроля и профилактики заболеваемости "Десять тревожных признаков болезни Альцгеймера", первым признаком болезни названа потеря памяти, необходимость постоянно сверяться с записями. Между тем, забывчивость - это фирменный стиль Байдена, без бумажки он не может вспомнить даже простейшую информацию. В частности, это было очень заметно на пресс-конференции, посвященной последствиям урагана Ида.



Другой признак старческого слабоумия - трудности с планированием маршрута передвижения и "сбои" при выполнении привычных задач. Классикой грустной политической сатиры стал эпизод, когда в марте 2021 года Джо Байден заблудился на зеленой лужайке по дороге к борту номер один. К вертолету, в итоге, его отвели помощники и вице-президент Камала Харрис.



Сложности с адекватным восприятием пространства и места наблюдались у Байдена еще в бытность его кандидатом в президенты США. В феврале 2020 года, выступая на митинге в штате Южная Каролина (есть еще штат Северная Каролина), Байден бодро заявил с трибуны, что судьбы США решается "прямо здесь, в штате Северо-Южная Каролина". Также, в разгар предвыборной компании, у Байдена наблюдались сбои с пониманием времени - прошедшего и будущего. По понятным причинам демократическая пресса в то время не заостряла внимание на "милых странностях" "Сонного Джо".



Важный признак старческого слабоумия - трудности с устной речью. Британский еженедельник "The Sun" весной 2021 года обратил внимание, что почти каждая пресс-конференция Джо Байдена превращается в мучительную пытку для самого президента и журналистов. Байден "бессвязно бормочет на камеры", периодически напрочь забывая, о чем только что говорил, пишет "The Sun". Издание напоминает, что Соединенные Штаты являются главным союзником Британии, поэтому психическое состояние президента США законно тревожит англичан.



Еще один симптом болезни Альцгеймера - неспособность найти привычные вещи на привычных местах. Всем памятен момент, когда после выступления в городе Дулуте, штат Джорджия, президент Джо Байден сетовал в микрофон, что не может найти медицинскую маску. Между тем, маска явственно торчала из его кармана.



Резкие и неоправданные перемены настроения также могут свидетельствовать о развитии старческого слабоумия. Тут уместно вспомнить про необъяснимую агрессию Джо Байдена в отношении репортера CNN в Женеве. "Вы ничего не понимаете!" - орал Байден на журналистку Кейтлин Коллинз после встречи с Владимиром Путиным. Эта сцена произвела очень тягостное впечатление на всех присутствующих.



Наконец, самые характерные симптомы болезни Альцгеймера - беспомощность в решении проблем, угасание способности здраво размышлять, трезво оценивать угрозы. Трагедия с эвакуацией военных и гражданских лиц из Афганистана произошла только из-за неспособности Байдена адекватно реагировать на вновь возникшую угрозу, полагает "The American Thinker". Более того, недавний договор о строительстве атомных субмарин для Австралии - также пример отсутствия здравомыслия у президента США. Созданием нового военного альянса Джо Байден походя жестоко унизил национальную гордость французов и лично Эммануэля Макрона. Хотя мог подать "пилюлю" иначе, или вообще, как дальновидный политик, позвать Францию в новый альянс.



В целом, издание приходит к выводу, что Джо Байден демонстрирует практически все признаки болезни Альцгеймера. В таком состоянии пожилой человек уже недееспособен. Он должен находиться в покое под постоянным наблюдением медиков, а не пытаться контролировать Сенат, федеральное правительство и внешнюю политику США. За какие заслуги верховной властью в Соединенных Штатах обладает глубоко больной человек, рассказал политолог-американист Роман Старосельцев.



- За первый год правления Джо Байдена стало очевидно, что "сонный Джо" не способен выполнять обязанности президента. Почему Конгресс не предпринимает попыток сместить его в соответствии с 25-ой поправкой к Конституции США?



- Действительно, физическая слабость Джо Байдена уже начала негативно сказываться на международном авторитете Соединенных Штатов. Даже союзники все чаше игнорируют мнение "гегемона" по самым разным вопросам, чего раньше не могли себе позволить. Геополитические соперники США, такие как Россия и Китай, вообще начали строить свое будущее без оглядки на Америку.



Между тем, в самих Штатах сложилась двоякая ситуация - ее можно назвать "капканом Байдена". Лидерам демократов в Конгрессе и Сенате нужен слабый президент, чтобы без проблем пропихивать свои законы. Для того они и протащили Джо Байдена на президентский пост "тушкой и чучелком". А республиканские конгрессмены и сенаторы до жути боятся худшего сценария: явления нынешнего вице-президента Камалы Харрис на посту президента Соединенных Штатов. Так что Байдена будут реанимировать до последнего - он устраивает в США всех, хотя по разным причинам.