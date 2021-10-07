 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Древне-туркменская Гонур-депе конкурировала с Вавилоном, - новости туркм-аркадак-наук
00:25 09.10.2021

Гонур-депе – столица способная конкурировать с Вавилоном

Около четырех тысяч лет назад в древней дельте реки Мургаб процветала земледельческая цивилизация, оставившая многочисленные следы наличия высокой культуры. Поискам столицы этой цивилизации многие годы посвятил археолог, основатель и многолетний руководитель Маргианской экспедиции, академик Виктор Иванович Сарианиди.



Самой первой находкой ученого стала крохотная пластина, состоящая из извилистых бороздок, образующих какой-то замысловатый узор. Перевернув находку Сарианиди убедился, что пластина содержит специальный рисунок, изображающий то ли быка, то ли овцебыка в окружении змей и драконов. Это был амулет с сюжетной композицией, ставший для ученого первым вещественным свидетельством того, что люди населяли эти места несколько тысяч лет назад.

Начатые после находки амулета масштабные раскопки привели команду ученых и археологов к невероятным результатам. Была найдена столица древней Маргианы город Гонур-депе. Он был самым не только самым крупным поселением во всей Маргиане, но и одним из крупнейших городов своего времени. Были обнаружены дворец и храмы, которые по своему изяществу ничем не уступали аналогичным сооружениям древних Ассирии и Вавилона.

Археологи выяснили, что город возник в 2300 – 2250 годах до н.э. и просуществовал около 600–800 лет. Только центральная часть монументальных сооружений занимала к тому моменту, когда поселение покинули люди, площадь более 25 гектаров.

В Гонур-депе были найдены уникальные образцы керамической посуды, оттиски печатей и амулетов с различными сюжетными изображениями, изделия из золота, бронзы и слоновой кости.

Большая часть находок из столицы Маргианы, являющихся одними из самых ценных экспонатов нескольких туркменских музеев, не имеет аналогов во всем мире.

Кандидат исторических наук, начальник Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Мухаммед Аннаевич Мамедов отмечает, что открытия, сделанные в древней дельте Мургаба, стали одними из самых больших археологических сенсаций ХХ века. Виктору Сарианиди на основе данных полученных в результате многолетних изысканий удалось убедительно доказать, что Древняя Маргиана была пятым центром мировой цивилизации наряду с Месопотамией, Египтом, Индией и Китаем.

Работающие в настоящее время в древней дельте Мургаба специалисты, входящие в состав Туркмено-российской Маргианской археологической экспедиции, отмечают вклад главы государства в изучение уникального исторического оазиса и огромное внимание, которое Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уделяет вопросу изучения и сохранения историко-культурного достояния туркменского народа.

Роман Тепляков

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633728300
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