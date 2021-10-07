Почему государство не регулирует цены на уголь в Кыргызстане? - "ВБ"

00:28 09.10.2021

8 октября 2021 - Наталья Крайнова



Почему государство пока не регулирует цены на уголь в Кыргызстане?



В Кыргызстане в условиях растущих цен на уголь Госагентство антимонопольного регулирования объясняет почему до сих пор не введено государственное регулирование цен.



Как сообщает сегодня, 8 октября, пресс-служба антимонопольного органа, в соответствии с законодательством, Госагентством осуществляется контроль за тарифообразованием (ценообразованием) только на товары и услуги субъектов естественных монополий, а также на платные услуги, оказываемые государственными органами. В исключительных случаях, устанавливаются цены/тарифы по решениям/поручениям кабинета министров КР.



Производство и реализация угля не подпадает под сферу естественной монополии.



"Вместе с тем, учитывая, что уголь входит в перечень социально значимых товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен, при условии роста цен на 20 и более процентов в течение месяца, территориальными подразделениями Госагентства на постоянной основе проводится опрос розничных цен на уголь в разрезе топливных баз и стационарных точек продаж угля. Кроме того, в рамках защиты прав потребителей среди продавцов угля (топливные базы, стационарные точки продаж) проводится разъяснительная работа по вопросу недопущения нарушений (отсутствие весов, отсутствие информации о цене товара)", - сообщает антимонопольный орган.



Сообщается, что основной причиной повышения цен на уголь в осенне-зимний период является сезонный фактор, в зимнее время повышается спрос со стороны потребителей. В отдельных регионах страны уголь не добывается, и реализуется через посредников и импортеров. Таким образом, с учетом перевозки угля с места добычи до места реализации, в зависимости от расстояния перевозки/транспортировки, цена розничной реализации превышает закупочные цены.



Также отмечается, что в рамках реализации постановления правительства КР "О подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года" №137 от 9 апреля 2021 года, Госагентством еще в первом полугодии текущего года были:



установлены цены на уголь 21-й угледобывающей компании, осуществляющей поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса республики, согласно перечню, представленному ГП "Кыргызкомур". При этом, минимальный уровень цены на уголь был установлен на уровне – 1250 сом за 1 тонну, максимальный уровень составил – 1350 сом за тонну;

определены цены на перевозку угля автотранспортными средствами по маршрутам (тн/км) "Кара-Кече" - ж/д станция Балыкчы и "Мин-Куш" - ж/д станция Балыкчы - ТЭЦ г. Бишкек на уровне - 2,90 сом.

Антимонопольный комитет еще раз напоминает, что вмешательство в процесс ценообразования на конкурентных рынках допустимо лишь на основании решения кабинета министров КР, в случае введения государственного регулирования цен.



"В сложившейся ситуации, учитывая, что вопросы обеспечения экономического развития соответствующей территории являются вопросами местного значения, необходимо принятие соответствующих мер со стороны органов местного самоуправления:



отслеживание ситуации на рынке угля и в случае повышения цен на 20 и более процентов, внесение в министерство экономики и финансов КР предложения о сдерживании цен на эти товары, проведение разъяснительной работы среди предпринимателей по вопросам сдерживания цен.

организация продажи угля производителями и поставщиками, с созданием условий для них (освобождение от арендной платы за занимаемые торговые объекты, находящиеся в муниципальной собственности или установить размер минимальной арендной платы и др.).

В случае введения государственного регулирования, государственным антимонопольным органом будут проведены мероприятия в рамках законодательства КР", - сообщает антимонопольный орган.