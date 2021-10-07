В Казахстане решились полностью запретить собачьи бои

00:29 09.10.2021

Собачьи бои будут полностью под запретом - Шалабекова



Собачьи бои будут полностью под запретом. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, передает корреспондент zakon.kz.



В законопроекте мы предусмотрели, что собачьи бои полностью будут под запретом. Но что касается трофейных собак, используемых в охоте, - эта сфера будет регулироваться законом "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира". Будут использоваться специальные площадки, чтобы охотничьи собаки не потеряли свои бойцовские качества и могли быть использованы в охоте. Все это будет регулироваться, - сказала она во время презентации законопроекта "Об ответственном обращении с животными" в Мажилисе.

Напомним, в 2020 году житель Жанаозена устроил жестокие собачьи бои. Тогда мужчину привлекли к ответственности по двум статьям Административного кодекса.



Ранее вице-министр экологии рассказала о новых нормах законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Теперь всех домашних питомцев нужно будет чипировать. Если этого не сделать, то придется платить штраф в размере 10 МРП - 29 170 тенге. При повторном нарушении штраф будет больше. Сделать это нужно до 1 сентября 2023 года.



Тамила Языкова, Нур-Султан