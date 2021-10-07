Иран грозит ввергнуть Закавказье в 629 год, - С.Ищенко

00:33 09.10.2021 Иран грозит ввергнуть Закавказье в 629 год

Года не прошло со второй карабахской войны, а берегам Каспия грозит куда более разрушительный военный ураган



Сергей Ищенко



Мрачная тень на глазах обостряющегося противостояния между Израилем и Ираном все гуще окутывает не только Ближний Восток, но даже южное побережье Каспия и бывшее советское Закавказье. Война, о степени вероятности и возможном исходе которой сегодня гадает весь мир, еще не началась, но артиллерийские залпы уже гремят. Правда, пока далековато от Израиля - вблизи государственных границ и Армении и Азербайджана. А министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдуллахиян 6 октября срочно примчался в Россию чтобы выяснить позицию Москвы во все более вероятном вооруженном противостоянии. Кого? С кем? Во имя чего?



В военно-политическом отношении карта региона уже сегодня выглядит очень взрывоопасно. На границе с Ираном и Арменией Турция и Азербайджан начали новый этап совместных войсковых учений "Нерушимое братство-2021", которые продлятся до 8 октября. Одновременно на базе Центра базовой боевой подготовки (ЦБТ) Сил обороны Грузии стартовали многонациональные командно-штабные маневры ETERNITY 2021. На них подразделение быстрого реагирования Управления стратегической защиты трубопроводов МВД Грузии совместно с теми же азербайджанцами и турками отрабатывают порядок защиты и обороны нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан во время возможного кризиса.



По другую сторону потенциальной линии фронта вблизи границы с Азербайджаном Иран в считанные дни завершил сосредоточение стратегической по масштабам войсковой группировки в составе 16-й бронетанковой и 21-ой Тебризской пехотных дивизий, 64-й пехотной бригады Урмия, батальона Революционной гвардии "Ашура 31", 65-й воздушно-десантная бригады специального назначения и коммандос 25-й бригады специального назначения. На приграничные аэродромы перелетели фронтовые бомбардировщики Су-24МК, многоцелевые истребители F-14A Tomcat и F-4E Phantom, военно-транспортные самолеты Ил-76ТД и С-130E/H "Геркулес", вертолеты AH-1 Super Cobra и CH-47C Chinook.



Вплотную к Азербайджану персы придвинули и свои оперативно-тактические ракетные комплексы Fateh-313 и Zulfikar с дальностью поражения целей до 700 километров. А еще - ударные беспилотные летательные аппараты Shahed-191, которые уже начали стаями демонстративно летать "в сторону Каспийского моря".



Многое объясняет очень многозначительное название организованных этой группировкой учений, в которых сегодня участвуют перечисленные очень внушительные силы персов - "Покорители Хайбара". Чтобы понять, что в действительности там происходит и против кого, давайте заглянем в глубь веков.



Хайбар - так некогда назывался населенный иудеями пустынный оазис к северу от Медины в северо-западной часть Аравийского полуострова (ныне - Саудовская Аравия). Летописи гласят, что туда часть еврейских племен бежала после неудачных войн с древним Римом. По преданиям благословенный уголок среди безжизненных песков был сначала осажден, а затем и захвачен в 629 году мусульманским отрядом во главе с самим пророком Мухаммедом.



Теперь, похоже, роль оазиса Хайбар Тегеран прямо и недвусмысленно отвел Азербайджану. Потому что, уверено руководство персидского государства, за спиной Баку в Закавказье слишком явственно проглядывает военно-политический силуэт армии Израиля. Более того. В Иране уверяют, что израильские военные готовятся использовать территорию бывшей советской республики для организации внезапной и сокрушительной воздушно-космической операции против научно-производственных центров ядерной программы персов.



Очевидно, логика Тель-Авива тут выглядит так. По распространенному в мире мнению, до создания собственной полноценной атомной бомбы Ирану остались считанные то ли месяцы, то ли даже недели. "Свободная пресса" подробно писала об этом 12 сентября 2021 года в материале "Министр обороны Израиля: Иран к ноябрю обзаведется ядерной бомбой".



Понятно, что если такое оружие у персов вот-вот появится, то оно будут предназначено в первую очередь против США и Израиля, которому Иран давно уже отказывает в самом праве на существование. И полное уничтожение этой страны считает своей глобальной целью. Понятно, с помощью атомного оружия персам осуществить подобный замысел было бы проще всего.



Совсем недавно, 27 сентября, на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций премьер-министр Израиля Нафтали Беннет складывающуюся ситуацию прокомментировал предельно решительно: "Ядерная программа (Ирана) достигла критической точки, и наше терпение тоже… Красные линии уже пересечены. Международные надзорные организации игнорируются. Надежды оказались ложными".



Что дальше делать еврейскому государству по логике Беннета? Только готовить немедленный упреждающий военный удар по соответствующим секретным предприятиям Ирана (прежде всего - по заводу в Натанзе к югу от Тегерана и по подземному заводу в Фордо), чтобы попытаться если не сорвать, то хотя бы замедлить опасный для всего мира процесс завершения тамошней ядерной программы.



Как именно, какими силами и с какого направления наносить упреждающий удар? Техника решения этой проблемы, как и положено, поручена израильским военным. Главное, что предстоит решить командованию ЦАХАЛ: как и через чье воздушное пространство пилотируемой и беспилотной авиацией добираться до иранской территории, у которой нет общих границ с Израилем?



Сугубо географически пролет ударных самолетов возможен через Сирию и Турцию. Но в Сирии стоит внушительная группировка ПВО России, роль совсем уж стороннего наблюдателя которой в предстоящей операции вряд ли подойдет. С Анкарой у Тель-Авива политические отношения тоже далеки от лучезарных. Следовательно, и там, и там в дело могут вмешаться дальнобойные российские зенитно-ракетные системы С-400.



Теоретически у ЦАХАЛ существует так называемый "южный" маршрут - через Египет и Саудовскую Аравию. Но его значительная протяженность (не менее 2400−2600 километров) потребует участия в обеспечении удара целого воздушного флота самолетов-заправщиков, которых у Израиля в достаточном количестве пока нет.



На пути к Ирану для ЦАХАЛ существует еще небо Ирака и Иордании. Но и таким маршрутом (даже отбрасывая в сторону тоже практически неизбежные политические препоны, особенно - со стороны Багдада), израильским летчикам лететь все же далековато. А, следовательно, - внезапность появления еврейской авиации над хорошо защищенными с точки зрения ПВО персидскими целями едва ли возможно гарантировать.



Вот и выходит: как ни крути глобус - в сложившихся внешнеполитических обстоятельствах максимально близко подобраться к Ирану израильтянам проще всего через Азербайджан. С которым у Тель-Авива в последние десятилетия совершенно не случайно сложилось подлинное стратегическое партнерство. Достаточно, на мой взгляд, отметить, что, по данным SIPRI, около 60% импорта оружия Азербайджаном приходится именно на Израиль. А Тель-Авив - второй по величине потребитель азербайджанской нефти в мире.



Между тем, протяженность общей границы со страною персов у этой бывшей советской республики почти 700 километров. Летай - не хочу. Но штука в том, что Тегеран уверяет мировое сообщество: израильтяне нынче не просто хотят - но активно готовят свою боевую авиацию лететь именно этим маршрутом. И якобы с попустительства Баку скрытно накапливают для этого силы и средства на берегах Каспия.



Никаких внятных данных на эту тему персы не выкладывают. Возможно - не считают нужным, собираясь решить проблему новоявленного, с их точки зрения, прикаспийского "оазиса Хайбар" самостоятельно. Хотя некоторые косвенные признаки тайного присутствия израильских военных в этих краях в прессе уже мелькали и продолжают мелькать.



Так, еще в 2019 году штатовская The New York Times сообщила, что американские спутники-шпионы периодически наблюдают за тем, как израильские беспилотники взлетают с военно-воздушных баз в Азербайджане и раз за разом направляются к иранской границе. "Они вели фото- и видеосъемку ядерных объектов Ирана и выясняли, обнаружат ли иранские средства ПВО это вторжение?", - сообщает издание. То есть - осуществляли регулярную разведку с воздуха.



Чуть позже о появлении израильских БПЛА в Азербайджане заявил и портал Free News. По его данным, Израиль уже использовал эти свои боевые машины, о появлении которых на своей земле официальный Баку и тогда хранил гробовое молчание, для нанесения удара по иранским военным в Ираке.



А вот уже и самая свежая информация для размышления на сей счет. 1 октября 2021 года в прессе появились сообщения, будто неизвестный ударный беспилотник, прилетевший в воздушное пространство Ирана "со стороны Каспийского моря", высокоточным оружием внезапно разворотил секретный объект Корпуса стражей исламской революции неподалеку от Тегерана. Для убедительности этих сведений публикация сопровождена кадрами космической съемки объекта до и после удара. Как утверждается, пострадавшее иранское предприятие КСИР имеет отношение к производству баллистических ракет.



Правда, Тегеран никак не прокомментировал данные об атаке. Возможно, потому, что она в весьма невыгодном свете выставила ПВО Ирана, "проморгавшую" вторжение в охраняемое воздушное пространство. Однако если предположить, что одиночная атака и в самом деле имела место, то она, конечно, тоже носила главным образом разведывательный характер для организаторов будущего массированного нападения. И, конечно, принесла важнейшие данные о состоянии обороны противника на случай завершения разработки сценария воздушно-космической операции.



Наконец, как утверждают, Иран очень раздражают израильские радиолокационные станции, которые в последние месяцы зачем-то скрытно то ли азербайджанцами, то ли расчетами ЦАХАЛ устанавливаются в районе Ковсакана (Зангелана), год назад отвоеванного Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Такое заявление изданию Sputnik Армения сделала на днях российский востоковед Карина Геворкян. Что это могут быть за РЛ-станции?



Очень вероятно, речь идет о произведенных в Израиле EL/M-2084 MMR - универсальных РЛС для решения задач ПВО, засечки артиллерийских батарей противника и корректировки собственного артогня. Эти средства разведки и контроля воздушного пространства используются и в составе батарей ПВО/ПРО "Железный купол" и "Праща Давида". В 2020 году появлялись сообщения, что Азербайджан купил у Тель-Авива не менее четырех таких РЛС. И теперь пойди - разберись: азербайджанские EL/M-2084 MMR выдвинуты к Зангелану или все же собственно израильские? В глубокой тайне и под информационным прикрытием?



Видимо, Тегеран склоняется к последней версии. И усматривает такие сведения как звено в цепочке доказательств, что Израиль планомерно и без особой огласки действительно готовит атаку персидского государства из воздушного пространства Закавказья.



Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского меджлиса Ирана Фада Хусейнн-Малеки так по-восточному цветасто прокомментировал складывающуюся вокруг его страны обстановку: "Израильтяне должны знать, что в стремлении спровоцировать небольшие страны региона на создание угрозы для Ирана, они фактически играют с львиным хвостом".



Ну, кому в возможной войне Ирана с Азербайджаном и Турцией будет отведена роль льва, а кому - переоценившей свою ловкость шаловливой обезьянки, только реальные боевые действия и способны показать. Нас, очевидно, больше интересует другое: как в условиях нарастания нового кризиса в Закавказье быть России?



Пока складывается ощущение, что Москва снова, как и в годичной давности войне азербайджанцев с армянами за Нагорный Карабах, пытается устоять над схваткой. Во всяком случае, Сергей Лавров 6 октября, во время уже упомянутой встречи со своим иранским коллегой в Москве, заявил: "Россия выступает против наращивания военной активности и против того, чтобы какие-то учения носили провокационный характер".



Совершенно понятно, что эти слова адресованы обеим враждующим сторонам и уже поэтому вряд ли будут всеми услышаны. Еще Лавров заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.



Но и это вряд ли будет сегодня услышано изготовившимися к серьезной драке противниками. Хотя бы потому, что лишило бы Израиль главного в начавшейся большой стратегической игре: возможности хотя бы попытаться военной силой остановить или замедлить ядерную программу Ирана. А без этого совершенно непонятно как ему выживать рядом с режимом аятолл, когда тот на самом деле обзаведется собственной атомной бомбой.



А в это время



Силы безопасности Азербайджана, как водится перед любой войной, начали "зачистку" тыла будущего фронта от нежелательных и опасных с точки зрения Баку граждан. А именно - широкомасштабную операцию против "проиранских элементов" в этой закавказской республике. Таковы сведения израильской газеты Israel Hayom. Согласно источникам издания, операция включает аресты активистов, которые пытались продвигать в Азербайджане позицию верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи. Источник - СвободнаяПресса

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