Комитет СНГ новой РосГосдДумы возглавит старый бездельник коммунист Калашников

00:45 09.10.2021

Стало известно, какие комитеты возглавят представители КПРФ в новой Госдуме



Фракция КПРФ может сохранить комитеты, которые возглавляла в нижней палате российского парламента VII созыва.



Как передает РИА Новости со ссылкой на проект постановления рабочей группы депутатов по подготовке первого пленарного заседания, представители КПРФ могут возглавить пять комитетов - комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во главе с председателем Леонидом Калашниковым, комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям с Сергеем Гавриловым, комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики с Николаем Харитоновым.



Главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей может стать Нина Останина, а комитета по аграрным вопросам - Владимир Кашин.



Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин в продолжение серии отдельных встреч с лидерами думских фракций пообщался с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым.



В ходе этой встречи обсуждались перспективные планы работы в новом составе нижней палаты парламента РФ.