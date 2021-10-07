 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.10.2021
01:36  Американскую субмарину Connecticut, судя по всему, таранила китайская подлодка
00:59  Global Times: КПК учится на ошибках СССР
00:54  Г.Каримову мучают в тюрьме. Даже официальная омбудсменша заметила синяки
00:46  Талибы могут проникнуть и на Кавказ. Что делать Азербайджану? - Ага Гасымов
00:45  Комитет СНГ новой РосГосдДумы возглавит старый бездельник коммунист Калашников
00:38  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:35  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - А.Степанов

00:33  Иран грозит ввергнуть Закавказье в 629 год, - С.Ищенко
00:29  В Казахстане решились полностью запретить собачьи бои
00:28  Почему государство не регулирует цены на уголь в Кыргызстане? - "ВБ"
00:25  Древне-туркменская Гонур-депе конкурировала с Вавилоном, - новости туркм-аркадак-наук
00:24  Америкой управляют два друга - Байден и Альцгеймер? - С.Плотников
00:23  Католической Италии приходит конец. Христианство исчезает из общества либеральной демократии, - В.Малышев
00:17  Праздник национального позора. Украина готовится с размахом отметить юбилей палачей из УПА*, - С.Гомзикова
00:07  Запущена "VR-Turkmenistan" – компьютерная игра в жанре приключений
00:05  Афганские талибы настаивают, что спорт - не богоугодное дело, - "СП"
00:03  ЛУКОЙЛ расширился в Азербайджане. Компания увеличила свою долю в месторождении Шах-Дениз
Пятница, 08.10.2021
20:18  Как Лавров на Смоленской Абдоллахияну хвост оторвал, - Э.Фатуллаев
20:14  В афганском Кундузе взорвали (вместе с прихожанами) шиитскую мечеть - 100 трупов
18:20  Главреду российской дем-шизной "Новой газеты" дали Нобелевскую премию мира
13:28  "Мисс Туркестан-2021" стала очаровательная Султанбиби
13:24  Есть ли настоящая забота о государственном языке в Казахстане? - Н.Нуртазина
07:22  Пока китайской экономике нужна наша нефть, у России есть надежда, - "СП"
07:16  В Туркмении новый министр адалат (юстиции) - Мереттаган Таганов
07:14  Инициативы и позиция Казахстана в новых афганских реалиях, - Олег Васильев
07:09  Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений
07:06  Выпущенный на свободу в Алматы А.Атабек не оставил мысли о "великой Алашской революции"
06:55  Саудовские шейхи прикупили английский ф/к "Ньюкасл"
01:17  Родной земли не отдадим ни пяди, разве что с узбеками поделимся…, - "СП"
01:16  Зачем американцы вооружили талибов? - Валерий Панов
01:07  О чем не говорили в Сочи президенты Путин и Эрдоган
00:55  "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы", - научная конференция в Москве (15/10, анонс)
00:51  "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин
00:50  Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа
00:48  "США ждут, что первый выстрел в этой истории сделает Китай"
00:40  В Казахстане учреждены новые медали - "За безупречную службу" и другие
00:39  В Таиланде есть все, кроме туристов, - Ане Хебайзен
00:38  "Нас просто застрелят". Талибы запретили женский спорт
00:35  "Я поседела": история побега Гул Афруз от талибов на автобусе
00:27  Война Судного дня: сражение, которое изменило Израиль
00:26  Паровозная комедия, или Нема дурных. "Единоросы" отказываются от мандатов Думы
00:20  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:19  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - "НГ"
00:16  Новые правители Афганистана ищут покровительства Пекина, - В.Скосырев
00:13  Кладбище кораблей в Мангистау - опубликовано видео с высоты
00:09  Зеленский на руках Путина: Спи спокойно, сытый крошка, баюшки-баю…
00:06  Градоначальник Бишкека: у мэрии имеются долги на 1,3 миллиарда сомов
00:05  Парламент Украины возглавил член команды КВН "Три толстяка"
00:04  Обыкновенный черный расизм: никаких белых! - Пол Робертс
Четверг, 07.10.2021
23:09  Атомную подлодку США Connecticut кто-то/что-то таранило в Индийском океане
21:32  Лучший друг бандерлогов. Путин на свою "днюху" раздает газовые пряники Украине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Талибы могут проникнуть и на Кавказ. Что делать Азербайджану? - Ага Гасымов
00:46 09.10.2021

Талибы могут проникнуть и на Кавказ. Что делать Азербайджану?
Ага Гасымов, обозреватель haqqin.az 6 октября 2021,
После ухода войск США из Афганистана в мире все чаще раздаются призывы к сотрудничеству с правительством "Талибана". Так, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество к поддержанию диалога с талибами. "Такой диалог, - считает Генсек, - следует вести во имя солидарности с афганским народом".

К диалогу с талибами уже призвали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Папа Римский Франциск, президент Казахстана, глава КНР Си Цзиньпин и даже Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который заявил, что группировка "Талибан" одержала победу в войне в Афганистане и Евросоюзу следует налаживать с ней диалог.

Между тем до прихода талибов у Азербайджан было налажено торгово-экономическое сотрудничество с Кабулом. Имелись и договоренности о повышении товарооборота, который в 2018 году достиг 71,5 млн долларов. Для Баку открывались неплохие перспективы экспорта товаров в эту страну, консультирования афганских чиновников по реформе системы услуг по типу ASAN xidmət и др. Если прислушаться к советам международных организаций, то сотрудничество Баку с Кабулом можно продолжить и с новым талибским правительством. Однако инвестиции требуют гарантии оборота и возвращения. А значит, следует иметь более-менее ясное представление о том, что же представляет собой новая власть в Кабуле и можно ли иметь с ней дело, как к этому призывают Генсек ООН и Папа Римский.

Парвиз Муллоджанов
Отвечая на этот вопрос haqqin.az, политолог, востоковед, исследователь Высшей школы социальных наук в Париже Парвиз Муллоджанов отметил, что правительство талибов сформировано на 80% из тех людей, которые были во главе "Талибана" в 90-е годы. В прошлом они имели тесные контакты с некоторыми западными компаниями, в частности с Unocal. Эта нефтяная компания даже лоббировала интересы талибов. Нынешняя афганская власть активно старается заполучить новых друзей среди крупных мировых компаний, а главное - наладить связи с правительством Узбекистана и Туркменистана.

"По своему характеру, - считает он, - власть талибов представляет собой нечто среднее между властью аятолл современного Ирана и террористической организацией ИГИЛ. То есть более радикальные, чем аятоллы, но не настолько отмороженные, как лидеры "Исламского государства". В экономических вопросах талибы достаточно договороспособные. Однако следует учитывать, что власть в Кабуле тоталитарная, с мировоззрением, которое направлено на подавление всего и вся внутри страны. Без сомнений, Афганистан будет убежищем для разного рода джихадистских организаций. Эта страна может взять на себя ту же роль, которую играл Судан в бытность лидером исламского фундаменталистского движения Хасана Абдуллы ат-Тураби. В свое время Судан стал центром джихадистских организаций, там были созданы многочисленные лагеря по подготовке террористов, которые потом разошлись по всей Африке, а часть этих людей влилась в "Аль-Каиду".

Как предвидит политолог, о гуманитарных и образовательных проектах, которые пытались реализовать в Афганистане различные страны, можно забыть. Нынешняя идеология афганских властей отрицает все, что было создано человечеством, особенно в политической и гуманитарной сфере, после VII века. В этом "Талибан" от ИГИЛ ничем друг от друга не отличаются.

В то же время, как указывает Муллоджанов, внутри талибской власти есть несколько групп. И хотя официально все в один голос говорят, что у них не существует интересов вне Афганистана, заместитель лидера талибов муллы Ахундзаде заявил, что Эмират Афганистан является эмиратом для всех мусульман мира. То есть амбиции были и остались.

Межпарламентская группа Азербайджана и Афганистана. Баку выстраивал с Кабулом взаимовыгодное сотрудничество. Что будет дальше?
"В современном мире любая страна, где созданы условия для распространения джихадизма, представляет угрозу стабильности других государств. И афганский экстремизм обязательно будет влиять на другие государства в регионе. К примеру, индийское правительство уже подсчитало, что на афганской территории действуют по меньшей мере 33 религиозные экстремистские организации. Среди них есть такие, чья деятельность прямо направлена на Центральную Азию и даже Кавказский регион. Причем состоят они из таджиков и, соответственно, кавказцев. В частности, спецслужбы Таджикистана получили данные о том, что базирующиеся в Афганистане таджикские джихадисты вместе с кавказскими группировками разрабатывали планы совместных операций на границе с Таджикистаном", - констатирует эксперт.

Исламские радикалы из Кавказского региона, по его словам, перебрались в Афганистан из Ирака и Сирии. Точных данных, сколько среди них выходцев из Азербайджана, нет. Дело в том, что талибы называют всех боевиков с Кавказа "чеченцами". Однако известно, что кавказцы есть как в "Талибане", так и в ИГИЛ. Они входят в джихадистские организации, которые получают полное финансирование.

"Формирование первой интернациональной бригады "Лива" из выходцев из Центральной Азии, арабских стран и Кавказского региона произошло еще в конце первого правления талибов в 90-е годы. Во главе формирования, которое, по разным оценкам, достигало 6 тысяч боевиков, стоял один из заместителей муллы Омара - глава Исламского движения Узбекистана Джума Намангани. И этот Намангани обещал в 2002 году организовать большое наступление на Центральную Азию, чему помешали события 11 сентября 2001 года в США. Позже Джума Намангани был убит силами коалиции, и вся интернациональная бригада переместилась на север Афганистана, в регион Вазиристан. Там было создано несколько крупных баз боевиков. В 2012 году пакистанцы вертолетами перебросили бригаду в афганскую провинцию Бадовшан. И все последние 10 лет интербригада удерживала этот регион в своих руках", - отмечает Муллоджанов.

Рано или поздно отморозки проникнут в Центральную Азию и на Кавказ, убежден исследователь
Как указывает политолог, эта международная джихадистская бригада фактически была спецназом талибов на севере страны. И судя по всему, ее финансирует не только "Талибан", но и саудовские, катарские и частично частные фонды, которые финансировали "Аль-Каиду". "Лива" также имеет свой бизнес героина в Афганистане. Так что финансовые возможности международного формирования экстремистов довольно широкие, благодаря чему они в определенной мере самостоятельны в своих действиях. В целом же все действующие в Афганистане террористические организации тесно связаны с ИГИЛ, разница только в тактике. Если ИГИЛ стоял на позиции неограниченного террора, то другие джихадистские организации, в частности тот же "Талибан", считают, что неограниченный террор отпугивает сторонников мусульман, вызывает обратную реакцию отторжения. Поэтому они стараются быть относительно сдержанными в применении террора.

"Если джихадисты решатся проникнуть в Азербайджан, то, скорее всего, предпримут это не через территорию Ирана, а через Северный Кавказ. Дело в том, что в последние годы были сильно испорчены отношения между Тегераном и правительством Ашрафа Гани. Тегеран даже отказался поддерживать шиитскую оппозицию в Афганистане, которая воевала против талибов. Да и сейчас отношения ИРИ с новым руководством талибов, которое осуществило репрессии против шиитов, не лучшие. В Иран из Афганистана потянулся большой поток шиитов-беженцев. Так что вряд ли сунниты-джихадисты смогут воспользоваться иранской территорией, чтобы попасть в Южнокавказский регион. Наиболее удобный для них путь - через Северный Кавказ", - предполагает политолог.

Как утверждает Муллоджанов, в современном мире для проникновения экстремистов из одной страны в другую не приходится крадучись идти горными тропами и переходить границу в густых лесах. К услугам джихадистов в коррумпированных странах есть черный рынок поддельных паспортов и удостоверений личности. К примеру, в Центральной Азии можно купить "чистые" паспорта и дальше легальным путем попасть в другие государства.

"Талибы сейчас пускают пыль в глаза мировой общественности разговорами о том, что они могут вернуть конституцию времен монархии 1964 года. Между тем эта конституция противоречит их идеологии, так как предусматривает права женщин и различные другие свободы. Так что ничего этого не будет, у этих религиозных радикалов есть только одна конституция - шариат. Разговоры про конституцию 1964 года это как бы ответ на давление различных стран и прежде всего Пакистана, которые требуют от талибов наладить отношения с западным миром, чтобы европейцы разморозили банковские счета афганского правительства. Ведь до сих пор в Афганистане не работают банки, страна в очень тяжелой экономической ситуации. Поэтому талибы и выступают с лживыми обещаниями о том, что вернут конституцию 1964 года, дадут какие-то права женщинам и др.", - не сомневается Муллоджанов.

Источник - haqqin.az
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633729560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года №669
- Сенаторы ратифицировали Соглашение о гуманитарном разминировании в СНГ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2021 года №701
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2021 года №702
- О вредных и глупых затеях
- Государственный секретарь провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Акимат Алматы слабо контролирует ситуацию с застройкой
- В Мажилисе обсудили законопроект по вопросам противодействия коррупции
- Ремонт длиною в бесконечность…
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  