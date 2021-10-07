Г.Каримову мучают в тюрьме. Даже официальная омбудсменша заметила синяки

00:54 09.10.2021

Омбудсман рассказала о состоянии Гульнары Каримовой

Адвокат Гульнары Каримовой в сентябре сообщила, что во время встречи с клиенткой она заметила синяки на ее руках. Омбудсман Феруза Эшматова заявила, что состояние дочери первого президента было нормальным, когда они встречались в колонии, и что в колонии будет проведен повторный мониторинг. Она также сообщила о возобновлении краткосрочных свиданий в тюрьмах Узбекистана.



Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) Феруза Эшматова 8 октября на встрече с журналистами ответила на вопрос о состоянии дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которая находится в заключении.



По ее словам, в стране имеется более 200 исправительных учреждений, которые омбудсман посещает по графику.



"Я лично несколько раз посещала женскую колонию (женская колония общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова - ред.), в том числе с мониторинговым визитом. [С ней] была беседа", - заявила она.



В июле дочь Гульнары Каримовой Иман сообщала, что она и адвокаты не могут встретиться с матерью. "Я вернулась в Узбекистан, чтобы попытаться увидеться с ней, однако правительство продолжает придумывать причины, чтобы держать ее без связи с внешним миром; запрет на доступ даже к адвокатам, телефонные звонки, письма и т. д.", - написала она в Instagram.



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Феруза Эшматова предположила, что сторонам не удалось встретиться из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. "Сейчас лично от них к нам не поступало такое обращение [о свидании]", - сказала она.



Омбудсман также отметила, что в настоящее время краткосрочные свидания в колониях возобновились, поскольку Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом "немного ослабила ограничения".



Адвокат осужденной Фанни Маргайраз сообщила газете Le Temps, что 7 и 8 сентября ей удалось навестить клиентку в тюрьме впервые с июня 2019 года.



"На этот раз мы смогли увидеться с ней только в присутствии узбекского адвоката и переводчика. У нее было несколько синяков на руках", - отметила она.



Феруза Эшматова сообщила, что в колонии, где содержится Гульнара Каримова, будет проведен повторный мониторинг.



"Мы проведем мониторинг еще раз, потому что мы уже там были. Я с ней встречалась. Было все нормально, когда я с ней встречалась. У нас еще будет [мониторинг], потому что после мониторинга мы перепроверяем", - сказала омбудсман.



На вопрос, все ли с ней хорошо, уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека коротко ответила: "Да".



Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии №21 с весны 2019 года. В марте 2020 года Верховный суд сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.



В мае прошлого года в Узбекистан из Франции были возвращены активы Каримовой на 10 млн долларов. Министерство юстиции обещало регулярно представлять общественности информацию о расходовании принадлежавших ей и возвращаемых в страну средств.



В сентябре прошлого года также стало известно, что Узбекистан и Швейцария достигли рамочного соглашения, согласно которому активы на сумму около 131 млн долларов, изъятых со швейцарских счетов Гульнары Каримовой, будут возвращены в Узбекистан.