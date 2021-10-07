Американскую субмарину Connecticut, судя по всему, таранила китайская подлодка

01:36 09.10.2021

Капитан 1 ранга назвал версию ЧП с американской подлодкой: доигрались

"Нельзя исключать и подводного хулиганства"



В Южно-Китайском море произошел опасный инцидент. Во время погружения американская атомная быстроходная ударная подводная лодка "Морской волк" класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неким неизвестным объектом. От сильного удара 11 моряков пострадали. Об этом сообщил телеканал CNN, со ссылкой на ВМС США. Столкновение произошло на прошлой неделе. "МК" попросил военно-морского эксперта оценить степень опасности ситуации.



"Нельзя исключать и подводного хулиганства"



По сообщениям американских СМИ, подлодка продолжает оставаться на глубине. Атомная силовая установка субмарины повреждений не получила. Американские моряки сейчас пытаются выяснить, что это за подводный объект, с которым произошло столкновение в этом регионе, который в последнее время из-за пересечения здесь интересов целого ряда стран становится все более опасным.



Прокомментировать это загадочное "подводное ДТП" "МК" попросил военного эксперта, капитана 1-го ранга запаса Владимира Гундарова.



– Американцы доигрались в "кошки-мышки", – заявил эксперт. – Новый инцидент свидетельствует об обострении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание нового военно-стратегического альянса AUKUS может спровоцировать обострение отношений между США, их союзниками и Китаем. Вероятно, это столкновение связано с тем, что две подлодки – американская и китайская – следили друг за другом. В какой-то момент произошла потеря гидроакустического контакта. Одна из лодок потеряла другую и начала опасно маневрировать, чтобы восстановить контакт. В этот момент, скорее всего, и произошло столкновение.



Но нельзя исключать и подводного хулиганства, когда командир одной подлодки просто решил показать, кто здесь хозяин, и начал совершать опасные маневры. В любом случае это связано именно с опасным маневрированием. А так как речь идет о том, что американский "Морской волк" столкнулся при изменении глубины погружения под водой, виновник этого подводного ДТП – именно он.



Эксперт напомнил, что для американцев случившееся в Южно-Китайском море с их SSN 22 – далеко не первый подобный инцидент. Так, в феврале 2001 года американская субмарина "Гринвилл" вблизи Гавайских островов (этот район американские подводники считают своим полигоном) случайно потопила японский траулер – учебное судно Ehime Maru. Оно принадлежало специализированной рыболовецкой средней школе, и не его борту в тот момент находились 13 учащихся, два преподавателя и 20 членов команды. Тогда командир американской субмарины по какой-то причине принял решение об экстренном всплытии. Подлодка на полном ходу устремилась вверх, выскочив из воды, словно огромный кит, и перевернула японское учебное судно. "Эхиме-мару" затонуло на глубине порядка 550 метров. Через десять минут автоматическое устройство корабля подало сигнал бедствия.



– На нашем флоте тоже, конечно, случалось разное, – сказал Владимир Гундаров. – В 80-90-е годы столкновения между нашими атомными подводными лодками происходили несколько раз. 3 октября 1986 года затонул ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-219 после того, как в его 6-й ракетной шахте произошел взрыв. Есть предположение, что это случилось из-за столкновения с американской атомной подлодкой, которая следила за ним.



Начиная с 2000-х годов, особенно после трагедии с "Курском", мы ведем себя под водой более осторожно.