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|Умер 33-летний депутат УкрРады Поляков. Отравлен женой - депутаткой Скороход?
08:44 09.10.2021
В Киеве умер депутат Верховной Рады. Полиция не исключила отравление
Депутат украинского парламента 33-летний Антон Поляков умер в Киеве 8 октября. Ему стало плохо в такси. Предварительной причиной следствие назвало острую коронарную недостаточность. Однако будет проверена и версия об отравлении.
Поляков - депутат от Черниговской области. Он бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа", но в 2019 году был исключен из ее состава. После этого он присоединился к депутатской группе "За будущее".
Согласно сообщению полиции, перед смертью он поссорился со своей девушкой, депутатом Анной Скороход. В его крови обнаружен алкоголь в концентрации одного промилле, он около часа катался со своим знакомым, после чего пересел в такси, где и умер, передает "Украинская правда".
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Иван Выговский заявил на пресс-конференции, что выдвинуто несколько версий случившегося, передает Украинская редакция Азаттыка. Не исключается отравление, как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
Еще одна версия - хроническое заболевание депутата. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". Возбуждение дела по этой статье в Украине является обычной процедурой при неожиданной смерти человека.