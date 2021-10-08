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Узбекистан не собирается возвращаться в ОДКБ. Отсидимся в отдельном окопе... , - МИД А.Камилов
09:21 09.10.2021

Узбекистан не собирается возвращаться в ОДКБ

8 октября 2021

Стратегического партнерства со странами Центральной Азии и мировыми державами вполне достаточно для поддержания безопасности в регионе, считают в МИДе РУз

По какому внешнеполитическому курсу пойдет Узбекистан в ближайшие годы, в интервью главному редактору газет "Правда Востока" и "Янги Ўзбекистон" рассказал министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов. Интервью опубликовано в пятницу, 8 октября.

Как считает глава МИДа, сегодня отношение к Узбекистану изменилось коренным образом. Теперь его воспринимают "как страну, в которой формируются демократическое общество, сильная, конкурентоспособная экономика, инновационные институты и инфраструктура", отметил министр, приведя в доказательство своих слов вступление Узбекистана в члены Тюркского совета, продвижение переговоров по вступлению в ВТО, получение статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС и переговоры о расширенном партнерстве с Евросоюзом.

"В целом все эти факторы способствовали становлению нового облика Узбекистана как страны, открытой для всестороннего сотрудничества. На международной арене прочно утвердилось понятие "Новый Узбекистан", - уверен г-н Камилов.

Никаких военных союзов
Отвечая на вопрос о возможности возобновления участия Узбекистана в ОДКБ в связи с выводом войск США и НАТО из Афганистана и влиянием этого на региональную безопасность в Центральной Азии, Абдулазиз Камилов сказал: "Узбекистан всегда выступал и выступает за мирное решение всех вопросов, особенно конфликта в Афганистане, который долгие десятилетия вызывал тревогу соседних стран. ...В соответствии с национальным законодательством, в том числе согласно Концепции внешнеполитической деятельности и Оборонной доктрине Республики Узбекистан, наша страна не участвует в военных блоках. Кроме того, в практическом плане не менее важен и тот факт, что сегодня наша республика обладает значительным собственным потенциалом для обеспечения национальной безопасности. Успешно продвигаются реформы в сфере военного строительства, укрепляется военно-техническая база национальной армии".

Организация обновила прогноз роста экономик стран в регионе →

Как подчеркнул министр, "сталкиваясь с вызовами безопасности, делать ставку только на военную силу не всегда продуктивно. Ведь есть еще и другие инструменты, которые являются не менее результативными и даже в большинстве случаев действительно оказываются достаточно эффективными в противодействии вызовам безопасности. ...Например, в Центральной Азии существует сбалансированная система механизмов диалога стран региона с крупными партнерами в формате "5 + 1". Кроме того, в регионе, помимо ОДКБ, действуют такие организации, как СНГ и ШОС, в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы, в том числе касающиеся обеспечения региональной безопасности, включая проблему Афганистана".

Глава МИД напомнил, что недавно Узбекистан участвовал в саммите ОДКБ в качестве почетного гостя, а также был участником обсуждения ситуации в Афганистане на встрече в формате ШОС+ОДКБ в Душанбе. Установление стратегического партнерства со всеми государствами Центральной Азии и мировыми державами, сотрудничество с ними в борьбе с терроризмом и экстремизмом и военно-техническое сотрудничество, по мнению спикера, создает условия для купирования серьезных вызовов безопасности.

Афганские деньги нужно разморозить
Следующий вопрос касался торгово-экономических связей с новым правительством Афганистана. Признав, что обстановка в этой стране еще будет оставаться фактором напряженности в регионе, глава ведомства высказал мнение, что "Афганистан является источником не только вызовов и угроз, но и новых возможностей, которые могут быть положены в основу конструктивных, созидательных региональных проектов".

"В наших интересах не допустить международной изоляции Афганистана и появления на наших южных границах "страны-изгоя", не дать повториться сценарию конца 90-х годов прошлого столетия, - сказал он. - В Узбекистане исходят из необходимости не только предотвратить изоляцию Афганистана, но и активизировать оказание ему гуманитарной помощи. Мы открыли границу с этой страной и возобновили поставки товаров первой необходимости - продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии. Ташкент также выступает за размораживание афганских госактивов в зарубежных банках, призывает мировое сообщество продолжить реализацию в Афганистане социальных, экономических и инфраструктурных проектов".

Также г-н Камилов заявил, что Узбекистан совместно с международными партнерами и далее намерен продвигать трансафганские транспортно-коммуникационные проекты и продолжит работу по принятию специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Не хотим играть в чужие игры
Один из вопросов интервью касался соперничества внерегиональных государств в Центральной Азии. "Разделяете ли мнение о том, что в регионе продолжается и даже обостряется геополитическая конкуренция мировых держав? Если да, то как это может влиять на интересы и политику Узбекистана и других государств региона?" - спросили у министра иностранных дел.

"Будучи реалистом, приходится констатировать, что соперничество ведущих держав продолжается в глобальном масштабе, и их геополитическая конкуренция принимает отчетливые и порой довольно жесткие формы, - ответил он. - Кроме того, наш регион исторически являлся и в силу ряда известных обстоятельств остается местом притяжения геополитических интересов и неафишируемых притязаний крупных государств". Чтобы эти притязания не стали проблемой, государства региона должны укреплять свой суверенитет и независимость, региональную стабильность и безопасность. А еще - играть друг с другом по-честному.

"Узбекистан заинтересован в том, чтобы Центральная Азия была не регионом соперничества глобальных и региональных держав или ареной игры с нулевой суммой - zero sum game, а пространством их конструктивного и созидательного взаимодействия, - заявил спикер. - Мы продолжим выступать за равноправный, взаимовыгодный диалог, который даст реальные перспективы для всех участников, где каждая сторона должна быть в выигрыше. Разумная альтернатива антагонистическому соперничеству - честная и открытая конкуренция".

...Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, "Ташкентский договор") - региональная международная организация. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года, когда Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности. В 1993 к ОДКБ присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. В апреле 1999 года Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления договора. В 2006 году Узбекистан восстановил членство в ОДКБ, но в 2012-м приостановил свое участие в организации.

Источник - forbes.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633760460
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