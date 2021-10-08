 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.10.2021
12:56  Раскрыта личность легендарного амер-маньяка Зодиака. Им оказался Гэри...
12:54  22-летняя дочь Рамзана Кадырова дослужилась до министра культуры Чечни
10:28  Байден разом в 2 раза увеличил ежегодную квоту на прием мигрантов в США - до 125 тыс. оглоедов
09:21  Узбекистан не собирается возвращаться в ОДКБ. Отсидимся в отдельном окопе... , - МИД А.Камилов
08:44  Умер 33-летний депутат УкрРады Поляков. Отравлен женой - депутаткой Скороход?
01:36  Американскую субмарину Connecticut, судя по всему, таранила китайская подлодка
00:59  Global Times: КПК учится на ошибках СССР

00:54  Г.Каримову мучают в тюрьме. Даже официальная омбудсменша заметила синяки
00:46  Талибы могут проникнуть и на Кавказ. Что делать Азербайджану? - Ага Гасымов
00:45  Комитет СНГ новой РосГосдДумы возглавит старый бездельник коммунист Калашников
00:38  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:35  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - А.Степанов
00:33  Иран грозит ввергнуть Закавказье в 629 год, - С.Ищенко
00:29  В Казахстане решились полностью запретить собачьи бои
00:28  Почему государство не регулирует цены на уголь в Кыргызстане? - "ВБ"
00:25  Древне-туркменская Гонур-депе конкурировала с Вавилоном, - новости туркм-аркадак-наук
00:24  Америкой управляют два друга - Байден и Альцгеймер? - С.Плотников
00:23  Католической Италии приходит конец. Христианство исчезает из общества либеральной демократии, - В.Малышев
00:17  Праздник национального позора. Украина готовится с размахом отметить юбилей палачей из УПА*, - С.Гомзикова
00:07  Запущена "VR-Turkmenistan" – компьютерная игра в жанре приключений
00:05  Афганские талибы настаивают, что спорт - не богоугодное дело, - "СП"
00:03  ЛУКОЙЛ расширился в Азербайджане. Компания увеличила свою долю в месторождении Шах-Дениз
Пятница, 08.10.2021
20:18  Как Лавров на Смоленской Абдоллахияну хвост оторвал, - Э.Фатуллаев
20:14  В афганском Кундузе взорвали (вместе с прихожанами) шиитскую мечеть - 100 трупов
18:20  Главреду российской дем-шизной "Новой газеты" дали Нобелевскую премию мира
13:28  "Мисс Туркестан-2021" стала очаровательная Султанбиби
13:24  Есть ли настоящая забота о государственном языке в Казахстане? - Н.Нуртазина
07:22  Пока китайской экономике нужна наша нефть, у России есть надежда, - "СП"
07:16  В Туркмении новый министр адалат (юстиции) - Мереттаган Таганов
07:14  Инициативы и позиция Казахстана в новых афганских реалиях, - Олег Васильев
07:09  Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений
07:06  Выпущенный на свободу в Алматы А.Атабек не оставил мысли о "великой Алашской революции"
06:55  Саудовские шейхи прикупили английский ф/к "Ньюкасл"
01:17  Родной земли не отдадим ни пяди, разве что с узбеками поделимся…, - "СП"
01:16  Зачем американцы вооружили талибов? - Валерий Панов
01:07  О чем не говорили в Сочи президенты Путин и Эрдоган
00:55  "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы", - научная конференция в Москве (15/10, анонс)
00:51  "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин
00:50  Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа
00:48  "США ждут, что первый выстрел в этой истории сделает Китай"
00:40  В Казахстане учреждены новые медали - "За безупречную службу" и другие
00:39  В Таиланде есть все, кроме туристов, - Ане Хебайзен
00:38  "Нас просто застрелят". Талибы запретили женский спорт
00:35  "Я поседела": история побега Гул Афруз от талибов на автобусе
00:27  Война Судного дня: сражение, которое изменило Израиль
00:26  Паровозная комедия, или Нема дурных. "Единоросы" отказываются от мандатов Думы
00:20  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:19  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - "НГ"
00:16  Новые правители Афганистана ищут покровительства Пекина, - В.Скосырев
00:13  Кладбище кораблей в Мангистау - опубликовано видео с высоты
00:09  Зеленский на руках Путина: Спи спокойно, сытый крошка, баюшки-баю…
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден разом в 2 раза увеличил ежегодную квоту на прием мигрантов в США - до 125 тыс. оглоедов
10:28 09.10.2021

Президент США Джо Байден двукратно увеличил квоту приема беженцев в страну с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. в 2022 финансовом году (начался в стране с 1 октября). Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Белым домом.

"Принятие в США до 125 тыс. беженцев в 2022 финансовом году оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам", - подчеркнул американский лидер. При этом из стран Европы и Центральной Азии вашингтонская администрация намерена принять 10 тыс. беженцев.

Ранее правительство предупредило Конгресс о намерении увеличить квоту приема беженцев в страну.

Глава государства в мае увеличил лимит приема беженцев в минувшем 2021 финансовом году до 62,5 тыс. человек с установленной ранее его предшественником на этом посту Дональдом Трампом самой низкой квоты с 1980 года в 15 тыс. человек. Президент в феврале заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633764480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года №669
- Сенаторы ратифицировали Соглашение о гуманитарном разминировании в СНГ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2021 года №701
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2021 года №702
- О вредных и глупых затеях
- Государственный секретарь провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Акимат Алматы слабо контролирует ситуацию с застройкой
- В Мажилисе обсудили законопроект по вопросам противодействия коррупции
- Ремонт длиною в бесконечность…
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  