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|22-летняя дочь Рамзана Кадырова дослужилась до министра культуры Чечни
12:54 09.10.2021
Старшая дочь Рамзана Кадырва - Айшат стала министром культуры Чечни.
На данный момент ей 22 года.
Она является выпускницей Чеченского государственного университета.
С 2016 года возглавляет модный дом Firdaws.
В первый раз об Айшат заговорили, когда она представила коллекцию своей одежды в Зарядье.
Тогда поздравить с ее успехом пришли Иосиф Пригожин со своей женой Валерией, Ольга Бузова и Алена Водонаева, Анна Хилькевич и Лариса Долина.
Последняя назвала платья Айшат - роскошными.
Однако постепенно дочь президента Чечни отошла от модного бизнеса и стала госслужащей.