22-летняя дочь Рамзана Кадырова дослужилась до министра культуры Чечни

12:54 09.10.2021

Старшая дочь Рамзана Кадырва - Айшат стала министром культуры Чечни.



На данный момент ей 22 года.



Она является выпускницей Чеченского государственного университета.



С 2016 года возглавляет модный дом Firdaws.



В первый раз об Айшат заговорили, когда она представила коллекцию своей одежды в Зарядье.



Тогда поздравить с ее успехом пришли Иосиф Пригожин со своей женой Валерией, Ольга Бузова и Алена Водонаева, Анна Хилькевич и Лариса Долина.



Последняя назвала платья Айшат - роскошными.



Однако постепенно дочь президента Чечни отошла от модного бизнеса и стала госслужащей.



