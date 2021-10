Раскрыта личность легендарного амер-маньяка Зодиака. Им оказался Гэри...

12:56 09.10.2021 Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.

Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?



В США в очередной раз объявили о том, что установили личность серийного убийцы, скрывавшегося под псевдонимом Зодиак. Этот преступник стал настолько популярным, что каждый год полиция США получает сотни сообщений от людей, которые уверены, что точно знают, кто Зодиак на самом деле. "Лента.ру" решила разобраться в легендах, окружающих неуловимого маньяка.



Цветы и кровь в Калифорнии



Конец 1960-х годов был горячим временем в США. Гремели последние аккорды эпохи хиппи, молодежь восстала против "власти взрослых", дух свободы, пропитанный сексом, наркотиками и рок-н-роллом, носился в воздухе.



И именно в Калифорнии конца 60-х совершали свои преступления два, вероятно, самых известных американских серийных убийцы. Но если коммуна Чарльза Мэнсона была быстро разоблачена, а ее лидер, подводивший под свои преступления сомнительную идеологическую базу, провел остаток жизни в тюрьме, то так и не пойманный Зодиак превратился в культового персонажа. В первую очередь потому, что так и не понес наказания.



Зодиак, в отличие от большинства серийных убийц, не удовлетворялся чтением отчетов о своих "подвигах" в прессе, а активно общался со СМИ и полицией, издевался над следствием и всячески старался поддержать интерес к своей персоне на протяжении как минимум четырех лет.



Полицейские никогда не поймают меня, потому что я слишком умен для них

Зодиак



Места для свиданий



20 декабря 1968 года некто расстрелял влюбленную пару студентов Дэвида Фарадея и Бетти Лу Дженсен в их автомобиле на берегу озера Герман. Преступление было совершено после десяти часов вечера, свидетелей и улик полиции найти не удалось, и дело встало.



Около полуночи 4 июля 1969 года нападению снова подверглись влюбленные в автомобиле. На этот раз преступник стрелял в Майкла Маджо и Дарлин Феррин. Через 40 минут в Главное управление полиции Вальехо поступил звонок. Звонивший признался в преступлении и сообщил, что именно он "убил тех ребят в прошлом году", явно намекая на Фарадея и Дженсен.



Диспетчеру, которая приняла звонок анонима, показалось, что он читал свое заявление "по бумажке". Позже звонок отследили, и выяснилось, что он поступил с телефона-автомата в нескольких сотнях метров от дома Феррин и в паре кварталов от полицейского управления. Впрочем, на этот раз одной из жертв удалось выжить. Майкла Маджо, несмотря на тяжелые ранения в грудь и лицо, удалось спасти.



Говорит Зодиак



31 июля 1969 года в редакции трех калифорнийских газет - Vallejo Times-Herald, San Francisco Chronicle и San Francisco Examiner - пришли три письма, автор которых брал на себя ответственность за два нападения на влюбленные пары, совершенные 20 декабря 1968 и 4 июля 1969 годов. Каждое из писем содержало часть шифрованного текста.



7 августа 1969 года в редакцию газеты San Francisco Examiner пришло новое анонимное письмо. С этого момента и началась история убийцы Зодиака. В большинстве случаев серийным убийцам жуткие имена придумывает народ или пресса, но Зодиак сам назвал себя так в сообщении.



Письмо было ответом на требования шефа полиции к автору предыдущих анонимок предоставить доказательства причастности к совершенным убийствам. Зодиак выдал подробности, которые не разглашались и могли быть известны только полиции. На следующий день школьному учителю Дональду Гардену и его супруге из города Салинас удалось расшифровать посланное 31 июля Зодиаком сообщение.



Мне нравится убивать, потому что это весело. Это даже веселее, чем убивать диких животных, потому что человек - самое опасное животное из всех. Это самый волнующий опыт, это даже круче, чем с девчонкой кувыркаться

Зодиак

цитата из письма



Следующий ход



Вечером 29 сентября 1969 года Зодиак напал на отдыхающих на озере Берриесса Брайана Хартнелла и Сесилию Энн Шепард. На этот раз преступник устроил настоящее шоу. Он предстал перед своими жертвами в черном капюшоне, "напоминающем одеяние палача". Кроме того, на убийце было надето нечто вроде фартука со знаком в виде перечеркнутой крестом окружности.



Зодиак нанес жертвам множественные ножевые ранения, а после нарисовал на их автомобиле фломастером тот же знак, что был на его одеянии. В 19:40 он позвонил в офис шерифа округа Напа и сообщил о преступлении



Полицейским удалось снять с трубки еще свежие отпечатки пальцев, однако они не значились в картотеках. Третье нападение снова оказалось удачным для Зодиака только наполовину - Хартнелл выжил. Впрочем, когда подоспела скорая, и Шепард была еще в сознании и успела описать своего убийцу.



11 октября в Сан-Франциско неизвестный пассажир застрелил таксиста Пола Стайна. Убийца похитил ключи от машины, кошелек жертвы и оторвал кусок окровавленной рубашки покойного. Свидетелями преступления стали трое подростков. Они успели вызвать полицию еще до того, как преступник покинул автомобиль.



В паре кварталов от места преступления офицеры встретили белого мужчину, который подходил под изначальное описание, данное свидетелями, однако патрульные только спросили встречного, не видел ли он вооруженного преступника. Тот якобы указал им направление, в котором скрылся убийца.



Позже появились данные, что в полицейской ориентировке предполагаемый убийца значился как чернокожий. Произошло это якобы из-за диспетчера, принимавшего звонок от свидетелей - он по ошибке передал патрульным, что преступник черный.



Это было последнее убийство, которое следователи официально связывают с деятельностью Зодиака. 14 октября в редакцию The Chronicle пришло письмо от маньяка, в котором он заявил, что убил таксиста и приложил к посланию кусок рубашки, взятый с места преступления.



Шоу продолжается



В письме Зодиак сообщил, что теперь он намерен совершить нападение на школьный автобус. Он якобы намеревался прострелить машине колесо, а потом расстрелять выбегающих детей. Впрочем, ничего подобного не случилось.



Позже представившийся Зодиаком человек сообщил, что позвонит в эфир утреннего телешоу Окленда, если там будут адвокаты Фрэнсис Ли Бэйли или Мелвин Беллай. Последний пришел на шоу, и звонок действительно состоялся, но, как выяснилось позже, представившийся Зодиаком зритель был пациентом психиатрической клиники.



8 ноября в редакцию The Chronicle пришло еще одно письмо, которое удалось расшифровать только в 2020 году. В нем Зодиак говорил, что в студию телешоу звонил не он. На следующий день в новом письме маньяк описал свою встречу с полицией после убийства таксиста.



Кто вы, мистер Зодиак?



В 1970 году Зодиак написал еще несколько писем, в одном из которых обещал взорвать школьный автобус. В 1974-м он взял на себя еще несколько преступлений и утверждал, что убил 37 человек. После этого письма от неуловимого маньяка прекратились.



Главным и единственным официальным подозреваемым в преступлениях Зодиака долгие годы оставался Артур Ли Аллен. Он несколько раз задерживался за домогательства к подросткам, а в 1969 году проходил по делу Зодиака, так как жил всего в нескольких минутах ходьбы от места убийства Дэвида Фарадея и Бетти Лу Дженсен.



В 1972 году трейлер Аллена обыскали следователи, но ничего связывающего его с убийствами Зодиака не нашли. В 1974 году его арестовали по подозрению в серии убийств семи девушек. После этого убийства прекратились, а Аллена отправили в психиатрическую лечебницу, где он провел три года



В 1991 году с появлением ДНК-тестов за Аллена взялись снова. У него нашли тайник с оружием и часы марки "Зодиак", которые ему подарила мать в 1967 году. Артур сдал образцы слюны для ДНК-анализов и прошел проверку на полиграфе. В итоге мужчину отпустили, хотя сомнения в его невиновности были огромными благодаря косвенным уликам.



Сам Аллен утверждал, что он невиновен, и раздавал интервью СМИ, заявляя, что стал жертвой политических игр. Впрочем, выживший Майкл Маджо, которому к тому моменту был 41 год уверенно опознал Аллена по фотографии как напавшего на него человека.



Все шло к тому, что Аллена все-таки признают Зодиаком, но в августе 1992 года он умер от сердечного приступа. В 2002 году была проведена ДНК-экспертиза, после которой выяснилось, что образцы Аллена не совпадают с образцами, которые, как считало следствие, точно оставил Зодиак.



Новое открытие



Дело Зодиака так и остается одной из главных полицейских загадок XX века, а полиция не особо распространяется о подробностях расследования. Однако в начале октября на арену вышли участники группы детективов The Case Breakers, в которую входят бывшие агенты ФБР, полицейские, военные, журналисты и просто энтузиасты. Эта группа занимается расследованием "глухарей", среди которых, например, исчезновение профсоюзного лидера Джимми Хоффа.



Они утверждают, что наконец установили истинную личность неуловимого убийцы, и им оказался некий Гэри Фрэнсис Пост, умерший в 2018 году в возрасте 80 лет.



Одним из главных доказательств, как и во многих других случаях, является сходство Поста с портретом Зодиака, составленным по описаниям свидетелей. На этот раз исследователи утверждают, что обнаружили фотографию в архиве Поста, на которой у него замечены шрамы на лбу, такие же, как у Зодиака.



Кроме того, детективы из The Case Breakers связали Поста с убийством, произошедшим в городе Риверсайд 30 октября 1966 года. Его в разное время тоже рассматривали как преступление Зодиака. Тогда неизвестный зарезал 18-летнюю Чери Джо Бейтс. Более того, 29 ноября того же года в редакцию местной газеты Riverside Press-Enterprise пришло анонимное письмо, автор которого признавался в убийстве и утверждал, что "оно было не первым и не последним".



Гэри Фрэнсис Пост в то время жил всего в 15 минутах езды от колледжа Риверсайда, где убили девушку. Кроме того, в 1966 году полиция нашла рядом с местом преступления наручные часы, забрызганные краской, а Пост всю жизнь проработал маляром



На месте убийства Бейтс был найден след армейского ботинка. Пост был ветераном ВВС, и такие же следы находили рядом с местами преступлений Зодиака. Участники The Case Breakers утверждают, что криптограммы Зодиака обретают истинный смысл, если вставить в них полное имя Гэри Фрэнсиса Поста.



Журналисты связались с женщиной по имени Гвен, которая в 1970-1980-х годах росла по соседству с семьей Поста. Он с женой иногда присматривал за девочкой, и, как она утверждает, был жестоким мужем, а ее учил стрелять из пистолета.



Он жил двойной жизнью. Повзрослев, я поняла, что картинка складывается. Подростком я не сопоставляла все факты, но теперь уверена, что Гэри - это Зодиак

Гвен

соседка Гэри Фрэнсиса Поста



Бывший пилот ВВС США Ханс Смит рассказал, что в течение 10 лет скрывал информатора, который сбежал из "банды", возглавляемой Постом. Банда якобы действовала в калифорнийском районе Хай-Сьерра, а из него "делали машину для убийства".



Женщина по имени Мишель, которая состоит в гражданском браке с сыном Поста, утверждает, что Гэри Фрэнсис Пост преследовал ее вместе со своей "бандой из трех человек". Кроме того, она отказалась назвать свою фамилию, так как уверена, что даже через три года после смерти Поста его подельники "хранят ему верность".



Полиция пока отказывается как-либо комментировать новые данные, ссылаясь на то, что дело Зодиака все еще не закрыто. Да и вообще, похоже, что представители закона не проявили особого интереса к новому расследованию. Более того, Пост уже попадал под подозрение, но правоохранители отвергли его причастность к этому делу.



Сколько было Зодиаков?



Подозреваемых в убийствах, совершенных Зодиаком, было очень много. В разное время его преступления приписывали не только Артуру Ли Аллену, но даже Чарльзу Мэнсону и его секте. В 2007 году некий Деннис Кауфман заявил, что его отчим был Зодиаком. Он заявил ФБР, что нашел среди вещей родственника "подозрительные предметы", якобы указывающие на виновность последнего. В 2010 году следователи опровергли эту версию.



В 2009 году в одном из эпизодов программы MysteryQuest канала History Channel предполагалось, что Зодиаком был Ричард Гайковский, работавший редактором контркультурной газеты Good Times в Сан-Франциско. Якобы его внешность очень похожа на описание убийцы, а полицейский диспетчер, которая говорила с Зодиаком после второго нападения, опознала его голос.



В 2001 году некий Луи Джозеф Майерс признался другу, что именно он совершил убийства Зодиака. Мужчина умирал от цирроза печени и решил раскрыть душу знакомому. В его биографии действительно есть некоторые совпадения с Зодиаком, однако большая часть информации была получена со слов самого Майерса.



Подобных историй и "признаний" еще очень много. Часто они строятся только на внешнем сходстве подозреваемых или совпадении некоторых фактов биографии.



Расследование The Case Breakers рано или поздно, возможно, и заинтересует компетентные органы, но пока можно сказать только то, что дело Зодиака все еще открыто, и будет ли когда-нибудь найден неуловимый убийца - неизвестно.



Никита Савин Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633773360

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года №669

- Сенаторы ратифицировали Соглашение о гуманитарном разминировании в СНГ

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2021 года №701

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2021 года №702

- О вредных и глупых затеях

- Государственный секретарь провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Акимат Алматы слабо контролирует ситуацию с застройкой

- В Мажилисе обсудили законопроект по вопросам противодействия коррупции

- Ремонт длиною в бесконечность…