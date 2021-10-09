 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.10.2021
18:47  Умер первый президент Ирана (в 1979-81 гг.) Абольхасан Банисадр
18:41  Британия готовится стать доминионом США, - В.Михеев
12:56  Раскрыта личность легендарного амер-маньяка Зодиака. Им оказался Гэри...
12:54  22-летняя дочь Рамзана Кадырова дослужилась до министра культуры Чечни
10:28  Байден разом в 2 раза увеличил ежегодную квоту на прием мигрантов в США - до 125 тыс. оглоедов
09:21  Узбекистан не собирается возвращаться в ОДКБ. Отсидимся в отдельном окопе... , - МИД А.Камилов
08:44  Умер 33-летний депутат УкрРады Поляков. Отравлен женой - депутаткой Скороход?

01:36  Американскую субмарину Connecticut, судя по всему, таранила китайская подлодка
00:59  Global Times: КПК учится на ошибках СССР
00:54  Г.Каримову мучают в тюрьме. Даже официальная омбудсменша заметила синяки
00:46  Талибы могут проникнуть и на Кавказ. Что делать Азербайджану? - Ага Гасымов
00:45  Комитет СНГ новой РосГосдДумы возглавит старый бездельник коммунист Калашников
00:38  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:35  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - А.Степанов
00:33  Иран грозит ввергнуть Закавказье в 629 год, - С.Ищенко
00:29  В Казахстане решились полностью запретить собачьи бои
00:28  Почему государство не регулирует цены на уголь в Кыргызстане? - "ВБ"
00:25  Древне-туркменская Гонур-депе конкурировала с Вавилоном, - новости туркм-аркадак-наук
00:24  Америкой управляют два друга - Байден и Альцгеймер? - С.Плотников
00:23  Католической Италии приходит конец. Христианство исчезает из общества либеральной демократии, - В.Малышев
00:17  Праздник национального позора. Украина готовится с размахом отметить юбилей палачей из УПА*, - С.Гомзикова
00:07  Запущена "VR-Turkmenistan" – компьютерная игра в жанре приключений
00:05  Афганские талибы настаивают, что спорт - не богоугодное дело, - "СП"
00:03  ЛУКОЙЛ расширился в Азербайджане. Компания увеличила свою долю в месторождении Шах-Дениз
Пятница, 08.10.2021
20:18  Как Лавров на Смоленской Абдоллахияну хвост оторвал, - Э.Фатуллаев
20:14  В афганском Кундузе взорвали (вместе с прихожанами) шиитскую мечеть - 100 трупов
18:20  Главреду российской дем-шизной "Новой газеты" дали Нобелевскую премию мира
13:28  "Мисс Туркестан-2021" стала очаровательная Султанбиби
13:24  Есть ли настоящая забота о государственном языке в Казахстане? - Н.Нуртазина
07:22  Пока китайской экономике нужна наша нефть, у России есть надежда, - "СП"
07:16  В Туркмении новый министр адалат (юстиции) - Мереттаган Таганов
07:14  Инициативы и позиция Казахстана в новых афганских реалиях, - Олег Васильев
07:09  Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений
07:06  Выпущенный на свободу в Алматы А.Атабек не оставил мысли о "великой Алашской революции"
06:55  Саудовские шейхи прикупили английский ф/к "Ньюкасл"
01:17  Родной земли не отдадим ни пяди, разве что с узбеками поделимся…, - "СП"
01:16  Зачем американцы вооружили талибов? - Валерий Панов
01:07  О чем не говорили в Сочи президенты Путин и Эрдоган
00:55  "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы", - научная конференция в Москве (15/10, анонс)
00:51  "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин
00:50  Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа
00:48  "США ждут, что первый выстрел в этой истории сделает Китай"
00:40  В Казахстане учреждены новые медали - "За безупречную службу" и другие
00:39  В Таиланде есть все, кроме туристов, - Ане Хебайзен
00:38  "Нас просто застрелят". Талибы запретили женский спорт
00:35  "Я поседела": история побега Гул Афруз от талибов на автобусе
00:27  Война Судного дня: сражение, которое изменило Израиль
00:26  Паровозная комедия, или Нема дурных. "Единоросы" отказываются от мандатов Думы
00:20  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:19  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - "НГ"
00:16  Новые правители Афганистана ищут покровительства Пекина, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британия готовится стать доминионом США, - В.Михеев
18:41 09.10.2021

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 09.10.2021 |

Продать Британию с потрохами американскому капиталу?

Могут ли благовоспитанные, законопослушные и богобоязненные джентльмены раздавать друг другу тумаки и пинать ногами, катаясь по асфальту прямо у АЗС? Могут, если простояли все утро в очереди за бензином только для того, чтобы убедиться, что резервуары пусты и подвоза не предвидится. И если дело происходит в Британии, ищущей себе новое амплуа после торжества местных сепаратистов, устроивших выход (Брекзит) из Европы.

Некрасивую сценку с участием 8-10 разгневанных мужчин описал в "Твиттере" британец Дэнни Альтман. Совсем не благостная картина мгновенно испортившихся нравов, стоило островитянам столкнуться с дефицитом горючего на заправках, привела автора к умозаключению: "Я теперь формально нахожусь на постбрекзитном Диком Западе" (I’m now officially in post-Brexit wild-West).

Конечно, преувеличение. До торжества нравов стреляющих с бедра американских ковбоев Британии еще далеко. Перебои с доставкой топлива вызваны всего лишь оттоком водителей бензовозов с континента, не согласившихся с ухудшением условий их труда. Правительство в пожарном порядке выдало разрешение проштамповать трехмесячные въездные визы для 5000 шоферов большегрузов из стран, расположенных через Ла-Манш. Однако визы временные и не помогут заткнуть возникшую брешь. Британии не хватает примерно 100 тысяч водителей.

Проблема масштабная. Как пояснил Эндрю Опай, большой чин в Британском консорциуме розничной торговли, "водители – это клей, который удерживает вместе наши логистические цепочки" (drivers are the glue which hold our supply chains together).

Напасти со всех сторон

Лихорадит и другие отрасли британской экономики. Скотобойни не досчитались умельцев, способных разделывать туши животных, и сейчас некому свежевать 120 тысяч свиней, приготовленных на убой. Местные кассандры пугают сограждан, что в этом году на столах не окажется даже рождественской индейки.

Фото: REUTERS/Pool/Toby Melville

Переполошился гостиничный бизнес, лишившийся наемных тружеников. Причиной стало указание правительства не пускать в страну тех, кого отнесли к категории "низкоквалифицированных работников". Капитаны индустрии гостеприимства утверждают, что их бизнес не относится к низкоквалифицированному труду и приводят в доказательство профессии шеф-повара и сомелье.

Истоки дефицита на британском рынке занятости в том, что локдауны, спровоцированные "пандемией", подорвали здоровье сферы общественного питания и гостиничного хозяйства. В целом же с Британских островов "съехало" и вернулось домой около 1,3 миллиона гастарбайтеров. В июле-августе зарегистрирован миллион вакансий.

Помимо проседания рынка труда, обозначился дефицит насущных товаров. Официальная формулировка призвана успокоить: мол, "кризис логистических цепочек" (supply chain crisis). Не хватает углекислого газа, противного экологистам, но необходимого для охлаждения мяса, а также для производства прохладительных напитков и, главное, британского эликсира спокойствия – пива.

Бьют тревогу врачи общей практики, посылающие пациентов на сдачу анализа крови – нет пробирок. Они отгружаются в основном американской фирмой Becton Dickinson, сиречь это привозной товар. Заокеанская компания разъяснила нарушение поставок: "Возникли транспортные проблемы, связанные и с портами, и с объемами грузов, фрахтованием самолетов, а также сложности при пересечении британской границы". Так выглядит пост-Брекзит.

Однако самым чувствительным для самочувствия британской экономики и домохозяйств оказался беспрецедентный взлет стоимости электроэнергии. За последние 12 месяцев цена за мегаватт-час выросла почти в 7 раз. Ажиотаж вокруг срочно востребованного природного газа, вызванный ставкой на электричество от солнечных батарей и ветряков, привел к полноформатному кризису.

"Невидимая рука рынка" неспособна в одночасье восполнить недостачу важнейшего кровотока экономики – энергии. Подземные хранилища газа на континенте опорожняются в темпе фокстрота. Катарский и американский СПГ, по обыкновению, резво устремился на премиальные азиатские рынки, где отмечен устойчивый подъем. Свара между Алжиром и Марокко, продолжающаяся внутренняя пря в Ливии лишают Европу устойчивой подпитки по донным трубопроводам североафриканскими углеводородами. У Норвегии есть естественные пределы наращивания добычи на старых, медленно истощаемых месторождениях Северного моря.

При этом "Газпром" как единственный потенциальный спаситель европейской химической промышленности, ТЭЦ и домохозяйств по-прежнему подвергается дискриминации при полном попрании "священных" принципов свободного рынка.

Тень Тэтчер выглянула из-за тучи

В условиях топливного кризиса у правительства Бориса Джонсона невелик выбор. Раскочегарили угольные электростанции. Однако европейский рынок угля бьется в истерике, цены взлетели, предложений не густо и новых поставщиков не предвидится. Две британские энергокомпании, Avro Energy и Green Supplier, которые обслуживали более 800 тысяч клиентов, разорились.

Когда в ходе интервью премьер-министра Бориса Джонсона (БоДжо) спросили, не является ли вывалившийся разом ворох социально-экономических проблем результатом выхода Британии из Европейского союза, он не стал этого отрицать. Правда, утверждает, что все, мол, идет по плану, что очереди на АЗС и вымывание иностранных рабочих – неизбежный процесс перестройки, означающей избавление от пагубной экономической модели, основанной на низкой заработной плате.

Борис Джонсон уверенно чувствует себя у руля Британии

Фото: REUTERS Pool

Третий человек в его кабинете, министр иностранных дел Лиз Трусс подводит идеологическую базу под ничегонеделание: "Я не верю в командно-административную экономику" (I don’t be lieve in a command-and-control economy) – у нас, мол, все строится на свободном предпринимательстве. Следовательно, нечего винить первого министра, пусть с дефицитом ресурсов и рабочей силы разбирается бизнес.

Логика Лиз Трусс и БоДжо напоминает разъяснение Маргарет Тэтчер в ту пору, когда она взялась за перекройку всего социально-экономического уклада Британии под лозунгом "Выживает сильнейший". Железная леди тогда с беззастенчивой прямотой объявила согражданам: прежде чем будет хорошо, станет плохо.

Первая часть пророчества не осуществилась. Начавшаяся в результате тэтчеровских реформ деиндустриализация бывшей мастерской мира, скупка ее промышленных активов немцами и даже индийцами, разбухание финансового сектора с гипертрофией спекулятивного капитала и офшорами – все вместе направило Британию по нисходящей траектории. Брекзит только ускорил падение.

Тайный смысл Брекзита?

К чести и достоинству обитателей Британских островов стоит отнести их умение относиться к превратностям судьбы стоически, демонстрируя чувство юмора. Вот пара высказываний лондонцев: "Не так все плохо. Я не мог сегодня купить хлеба и молока, но вполне могу протянуть на шоколадных батончиках" (I can live on chocolate bars). Или: "Да, не смог раздобыть бензина. Но это не страшно, я все равно решил сегодня пропустить поход на работу" (I decided to skip work anyways). Тем не менее по большому счету англичанам сейчас не до шуток.

Чем в этом случае объяснить невозмутимость властей предержащих? Возможно, Борис Джонсон предвидел обрушившееся на Британию гамлетовское "море бед" ("sea of troubles"), но посчитал, что это побочный ущерб при изменении статуса, роли и места Британии в мире?

О чем речь? По мнению эксцентричного леворадикального пророка-блогера Умара Хака, "Британия превратится в конечном счете в подобие 51-го американского штата. Ее Национальная система здравоохранения и Би-би-си станут собственностью американских хедж-фондов, ее население будет питаться американской пищей, а умы граждан будут отравлены американской мусорной культурой".

Значительнее другое умозаключение язвительного блогера: "У Британии сегодня остался единственный шанс – быть американизированной. Это всегда представляло собой заключительный этап Брекзита – продать Британию с потрохами американскому капиталу".

Можно усомниться в том, что правящий класс бывшей владычицы морей согласится отойти на второй план. Тем не менее в условиях, когда регионализация спорит с глобализацией, когда оформляется тенденция на создание замкнутых территориальных альянсов, именно в качестве младшего партнера или даже неформального доминиона США у Британии есть шанс остаться в лидерах среди стран "золотого миллиарда".

В таком контексте разрыв торгово-хозяйственных связей с континентальной Европой, скоропостижная сецессия, устроенная брекзитирами, приобретают характер многоходовой стратегии. Ее конечным результатом может стать образование институализированного англосаксонского альянса во главе с "большой двойкой" – США и Британией.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633794060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года №669
- Сенаторы ратифицировали Соглашение о гуманитарном разминировании в СНГ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2021 года №701
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2021 года №702
- О вредных и глупых затеях
- Государственный секретарь провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Акимат Алматы слабо контролирует ситуацию с застройкой
- В Мажилисе обсудили законопроект по вопросам противодействия коррупции
- Ремонт длиною в бесконечность…
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  