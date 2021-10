Британия готовится стать доминионом США, - В.Михеев

18:41 09.10.2021 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 09.10.2021 |



Продать Британию с потрохами американскому капиталу?



Могут ли благовоспитанные, законопослушные и богобоязненные джентльмены раздавать друг другу тумаки и пинать ногами, катаясь по асфальту прямо у АЗС? Могут, если простояли все утро в очереди за бензином только для того, чтобы убедиться, что резервуары пусты и подвоза не предвидится. И если дело происходит в Британии, ищущей себе новое амплуа после торжества местных сепаратистов, устроивших выход (Брекзит) из Европы.



Некрасивую сценку с участием 8-10 разгневанных мужчин описал в "Твиттере" британец Дэнни Альтман. Совсем не благостная картина мгновенно испортившихся нравов, стоило островитянам столкнуться с дефицитом горючего на заправках, привела автора к умозаключению: "Я теперь формально нахожусь на постбрекзитном Диком Западе" (I’m now officially in post-Brexit wild-West).



Конечно, преувеличение. До торжества нравов стреляющих с бедра американских ковбоев Британии еще далеко. Перебои с доставкой топлива вызваны всего лишь оттоком водителей бензовозов с континента, не согласившихся с ухудшением условий их труда. Правительство в пожарном порядке выдало разрешение проштамповать трехмесячные въездные визы для 5000 шоферов большегрузов из стран, расположенных через Ла-Манш. Однако визы временные и не помогут заткнуть возникшую брешь. Британии не хватает примерно 100 тысяч водителей.



Проблема масштабная. Как пояснил Эндрю Опай, большой чин в Британском консорциуме розничной торговли, "водители – это клей, который удерживает вместе наши логистические цепочки" (drivers are the glue which hold our supply chains together).



Напасти со всех сторон



Лихорадит и другие отрасли британской экономики. Скотобойни не досчитались умельцев, способных разделывать туши животных, и сейчас некому свежевать 120 тысяч свиней, приготовленных на убой. Местные кассандры пугают сограждан, что в этом году на столах не окажется даже рождественской индейки.



Фото: REUTERS/Pool/Toby Melville



Переполошился гостиничный бизнес, лишившийся наемных тружеников. Причиной стало указание правительства не пускать в страну тех, кого отнесли к категории "низкоквалифицированных работников". Капитаны индустрии гостеприимства утверждают, что их бизнес не относится к низкоквалифицированному труду и приводят в доказательство профессии шеф-повара и сомелье.



Истоки дефицита на британском рынке занятости в том, что локдауны, спровоцированные "пандемией", подорвали здоровье сферы общественного питания и гостиничного хозяйства. В целом же с Британских островов "съехало" и вернулось домой около 1,3 миллиона гастарбайтеров. В июле-августе зарегистрирован миллион вакансий.



Помимо проседания рынка труда, обозначился дефицит насущных товаров. Официальная формулировка призвана успокоить: мол, "кризис логистических цепочек" (supply chain crisis). Не хватает углекислого газа, противного экологистам, но необходимого для охлаждения мяса, а также для производства прохладительных напитков и, главное, британского эликсира спокойствия – пива.



Бьют тревогу врачи общей практики, посылающие пациентов на сдачу анализа крови – нет пробирок. Они отгружаются в основном американской фирмой Becton Dickinson, сиречь это привозной товар. Заокеанская компания разъяснила нарушение поставок: "Возникли транспортные проблемы, связанные и с портами, и с объемами грузов, фрахтованием самолетов, а также сложности при пересечении британской границы". Так выглядит пост-Брекзит.



Однако самым чувствительным для самочувствия британской экономики и домохозяйств оказался беспрецедентный взлет стоимости электроэнергии. За последние 12 месяцев цена за мегаватт-час выросла почти в 7 раз. Ажиотаж вокруг срочно востребованного природного газа, вызванный ставкой на электричество от солнечных батарей и ветряков, привел к полноформатному кризису.



"Невидимая рука рынка" неспособна в одночасье восполнить недостачу важнейшего кровотока экономики – энергии. Подземные хранилища газа на континенте опорожняются в темпе фокстрота. Катарский и американский СПГ, по обыкновению, резво устремился на премиальные азиатские рынки, где отмечен устойчивый подъем. Свара между Алжиром и Марокко, продолжающаяся внутренняя пря в Ливии лишают Европу устойчивой подпитки по донным трубопроводам североафриканскими углеводородами. У Норвегии есть естественные пределы наращивания добычи на старых, медленно истощаемых месторождениях Северного моря.



При этом "Газпром" как единственный потенциальный спаситель европейской химической промышленности, ТЭЦ и домохозяйств по-прежнему подвергается дискриминации при полном попрании "священных" принципов свободного рынка.



Тень Тэтчер выглянула из-за тучи



В условиях топливного кризиса у правительства Бориса Джонсона невелик выбор. Раскочегарили угольные электростанции. Однако европейский рынок угля бьется в истерике, цены взлетели, предложений не густо и новых поставщиков не предвидится. Две британские энергокомпании, Avro Energy и Green Supplier, которые обслуживали более 800 тысяч клиентов, разорились.



Когда в ходе интервью премьер-министра Бориса Джонсона (БоДжо) спросили, не является ли вывалившийся разом ворох социально-экономических проблем результатом выхода Британии из Европейского союза, он не стал этого отрицать. Правда, утверждает, что все, мол, идет по плану, что очереди на АЗС и вымывание иностранных рабочих – неизбежный процесс перестройки, означающей избавление от пагубной экономической модели, основанной на низкой заработной плате.



Борис Джонсон уверенно чувствует себя у руля Британии



Фото: REUTERS Pool



Третий человек в его кабинете, министр иностранных дел Лиз Трусс подводит идеологическую базу под ничегонеделание: "Я не верю в командно-административную экономику" (I don’t be lieve in a command-and-control economy) – у нас, мол, все строится на свободном предпринимательстве. Следовательно, нечего винить первого министра, пусть с дефицитом ресурсов и рабочей силы разбирается бизнес.



Логика Лиз Трусс и БоДжо напоминает разъяснение Маргарет Тэтчер в ту пору, когда она взялась за перекройку всего социально-экономического уклада Британии под лозунгом "Выживает сильнейший". Железная леди тогда с беззастенчивой прямотой объявила согражданам: прежде чем будет хорошо, станет плохо.



Первая часть пророчества не осуществилась. Начавшаяся в результате тэтчеровских реформ деиндустриализация бывшей мастерской мира, скупка ее промышленных активов немцами и даже индийцами, разбухание финансового сектора с гипертрофией спекулятивного капитала и офшорами – все вместе направило Британию по нисходящей траектории. Брекзит только ускорил падение.



Тайный смысл Брекзита?



К чести и достоинству обитателей Британских островов стоит отнести их умение относиться к превратностям судьбы стоически, демонстрируя чувство юмора. Вот пара высказываний лондонцев: "Не так все плохо. Я не мог сегодня купить хлеба и молока, но вполне могу протянуть на шоколадных батончиках" (I can live on chocolate bars). Или: "Да, не смог раздобыть бензина. Но это не страшно, я все равно решил сегодня пропустить поход на работу" (I decided to skip work anyways). Тем не менее по большому счету англичанам сейчас не до шуток.



Чем в этом случае объяснить невозмутимость властей предержащих? Возможно, Борис Джонсон предвидел обрушившееся на Британию гамлетовское "море бед" ("sea of troubles"), но посчитал, что это побочный ущерб при изменении статуса, роли и места Британии в мире?



О чем речь? По мнению эксцентричного леворадикального пророка-блогера Умара Хака, "Британия превратится в конечном счете в подобие 51-го американского штата. Ее Национальная система здравоохранения и Би-би-си станут собственностью американских хедж-фондов, ее население будет питаться американской пищей, а умы граждан будут отравлены американской мусорной культурой".



Значительнее другое умозаключение язвительного блогера: "У Британии сегодня остался единственный шанс – быть американизированной. Это всегда представляло собой заключительный этап Брекзита – продать Британию с потрохами американскому капиталу".



Можно усомниться в том, что правящий класс бывшей владычицы морей согласится отойти на второй план. Тем не менее в условиях, когда регионализация спорит с глобализацией, когда оформляется тенденция на создание замкнутых территориальных альянсов, именно в качестве младшего партнера или даже неформального доминиона США у Британии есть шанс остаться в лидерах среди стран "золотого миллиарда".



В таком контексте разрыв торгово-хозяйственных связей с континентальной Европой, скоропостижная сецессия, устроенная брекзитирами, приобретают характер многоходовой стратегии. Ее конечным результатом может стать образование институализированного англосаксонского альянса во главе с "большой двойкой" – США и Британией. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633794060

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года №669

- Сенаторы ратифицировали Соглашение о гуманитарном разминировании в СНГ

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2021 года №701

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2021 года №702

- О вредных и глупых затеях

- Государственный секретарь провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Акимат Алматы слабо контролирует ситуацию с застройкой

- В Мажилисе обсудили законопроект по вопросам противодействия коррупции

- Ремонт длиною в бесконечность…