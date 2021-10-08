Умер первый президент Ирана (в 1979-81 гг.) Абольхасан Банисадр

18:47 09.10.2021

В Париже скончался Абольхасан Банисадр, первый президент Ирана



В Париже 9 октября скончался Абольхасан Банисадр, первый президент Исламской Республики Иран. Ему было 88 лет. Экс-президент ушел из жизни в субботу в больнице Сальпетриер после продолжительной болезни, пишет агентство Fars в статье "Банисадр скончался в день, когда совершил измену родине и народу". Причина смерти политика не называется.



Банисадр родился в Хамадане семье аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра. Политик получил образование в Тегеранском университете, окончив теологический и юридический факультеты.



В 1979 году в Иране в результате революции была свергнута шахская монархия. Была образована исламская республика, к власти в которой пришла элита Банисадр был соратником Хомейни и занимал множество высших постов, а также принимал участие в составлении первой конституции Ирана.



В январе 1980 года на всеобщих выборах был избран президентом республики, набрав 76,5% голосов. Однако после начавшейся ирано-иракской войны летом 1981 года парламент объявил Абольхасану Банисадру импичмент "за деятельность, направленную против исламского духовенства".



Летом 1981 года Банисадр был вынужден покинуть страну из-за разногласий с верховным лидером Ирана аятоллой Хомейни. Франция предоставила бывшему иранскому президенту политическое убежище. В последние годы он активно писал статьи об Иране, высказываясь против исламского режима и его лидеров.



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Саййед Абольхасан Банисадр (перс. سیدابوالحسن بنی‌صدر‎; 22 марта 1933, Хамадан, Хамадан - 9 октября 2021, Париж) - иранский государственный деятель, первый президент Ирана, демократически избранный сразу после Исламской революции 1979 года.



Родился в западном Иране, в провинции Хамадан.

Сын известного аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра. Учился в столичной исламской школе. Закончил сначала теологический, а затем юридический факультеты Тегеранского университета. Занимался научно-исследовательской работой в области экономики в социологическом институте.



Начал политическую деятельность со сбора подписей под требованием национализации нефтедобычи. Вступил в антишахское студенческое движение в 1960-х, дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления и был ранен в ходе восстания в 1963. В 1964 году бежал во Францию, где присоединился к исламской оппозиции в изгнании во главе с аятоллой Хомейни, войдя в "четверку" его ближайших советников (Аббас Амир-Энтезам, Садек Готбзаде и Ибрагим Язди). Учился и преподавал во Франции 17 лет, получил докторскую степень в Сорбонне. В звании профессора читал лекции по экономике развивающихся стран.



Вернулся в Иран вместе с Хомейни в феврале 1979 и был включен в состав Исламского революционного совета. Был назначен заместителем, а 6 ноября 1979 года - министром экономики и финансов и одновременно (на несколько недель) министром иностранных дел в переходном правительстве Ирана. Был избран в Совет экспертов по составлению проекта новой конституции страны.



Абольхасан Банисадр в годы президентства.

25 января 1980 года был избран президентом Ирана на четырехлетний срок, набрав на выборах 76,5 % голосов. 4 февраля официально вступил в должность. Хомейни же стал Высшим руководителем с полномочиями в любой момент снять Банисадра с должности. Даже церемония инаугурации прошла в госпитале, где лежал Хомейни после сердечного приступа.



Не являлся представителем духовенства. Хомейни настоял на том, чтобы исламское духовенство не занимало все посты в правительстве и в ходе революции оказывал поддержку Банисадру. Однако вскоре отношения между ними стали ухудшаться. Рахбар обвинил Банисадра в неспособности адекватно руководить войсками в ходе ирано-иракской войны и снял с президента полномочия верховного главнокомандующего.



21 июня 1981 Меджлис вынес Банисадру импичмент с формулировкой "за деятельность, направленную против исламского духовенства". В ночь с 21 на 22 июня подразделения КСИР блокировали его дом и резиденцию, а также взяли под арест главных редакторов крупнейших газет. Утром 22 июня Хомейни подписал указ об освобождении Банисадра от обязанностей президента Ирана.



По некоторым сведениям, аятолла отдал приказ ликвидировать Банисадра, однако схватить его не удалось. Несколько недель ему удалось скрываться, а 29 июля он бежал из страны вместе с главой ОМИН М. Раджави (который в 1982-1984 гг. был женат на его дочери Фирузе). В побеге большую роль сыграли офицеры иранских ВВС во главе с полковником Бензадом Моэзи, угнавшие самолет ВВС Boeing 707 во Францию, где живет и по сей день. Занимается общественной деятельностью (в октябре 1981 года вместе с ОМИН и Демократической партией Иранского Курдистана создал Национальный Совет Сопротивления Ирана), а также пишет статьи об Иране, выступая против исламского режима и его лидеров.



В 1991 году издал книгу "Моя очередь говорить: Иран, революция и секретные сделки с США", в которой рассказал, в частности, о договоренностях с Р. Рейганом о продлении кризиса с американскими заложниками в Тегеране до президентских выборов 1980 года, плане Г. Киссинджера создать палестинское государство на территории иранской провинции Хузестан и тайных переговорах З. Бжезинского с С. Хуссейном перед вторжением Ирака в Иран в 1980 году.