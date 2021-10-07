Кремль делает генеральную уборку интернета, - Libеration

22:44 09.10.2021

7 октября 2021 г.

Эрик Ландаль | Libération



(...) "Такой маневр стал обычным явлением для самых продвинутых российских пользователей интернета. При попытке попасть на определенные сайты, например, на сайт "Фонда борьбы с коррупцией"*/** заключенного оппозиционера Алексея Навального, на главной странице провайдера вам вежливо, но твердо объясняют, что доступ туда в России запрещен. И тогда, в несколько кликов вы подключаетесь к VPN-сервису за границей, и блокировки исчезают... Так было до недавнего времени. В последние дни при подключении к серверам NordVPN, ExpressVPN, Hola и другим популярным сервисам, которые должны обходить блокировки, вы получите только пустые страницы", - пишет журналист Liberation Эрик Ландаль.



"Было время, когда российский интернет-жандарм Роскомнадзор считался синонимом некомпетентности, федеральной службой, ничего не смыслившей в функционировании интернета, выставившей себя на посмешище своими попытками заблокировать весной 2018 года систему мгновенного обмена сообщениями Telegram, в результате чего ей удалось лишь нанести вред всей русской сети... но не добиться своей цели. Сегодня всем уже не до шуток. За это время параллельно произошел технологический прогресс и политический сдвиг", - говорится в статье.



"С технологической точки зрения начинают ощущаться эффекты так называемого закона о "суверенном интернете", более известного как "закон об изоляции российского интернета", который вступил в силу в ноябре 2019 года. С тех пор российские власти оснастили провайдеров доступа так называемыми модулями центрального процессора "CPU", что позволяет проверять данные, проходящие через сети с помощью технологии DPI (DeepPacketInspection), блокировать и замедлять их по желанию", - говорится в публикации.



(...) "Прежде всего, удалось обойти проблему инфраструктуры фиксированного интернета: основное усилие цензуры приходится на мобильный интернет. Он гораздо более централизованный, на нем три основных оператора, которые разделили между собой рынок, его особенно легко контролировать и подвергать цензуре, - пишет Libération."Блокирующее оборудование установлено практически у всех операторов мобильной связи, - отмечает Станислав Шакиров, технический директор ассоциации защиты интернет-пользователей "РосКомСвобода". - Это мощная аппаратура, которая позволяет блокировать даже протоколы VPN. Методы обхода все еще можно использовать, но они становятся все более сложными и все менее доступными для широкой публики".



(...) "Тем более, что технический прогресс российских цензоров является лишь одним из аспектов этой эскалации. В случае с видео, приложениями и документами GoogleDocs от команд Алексея Навального решение удалить этот контент или сделать его недоступным в России принял сам Google, так же, как и блокировку их бота в Telegram осуществили администраторы системы обмена сообщениями. Зрелище того, как российские платформы, такие как Яндекс или социальная сеть ВКонтакте, подчиняются приказам властей, уже не ново, однако истинная новизна заключается в том, что отныне мишенями становятся крупные иностранные компании, и они покоряются", - комментирует журналист.



"Платформы, которые раньше сопротивлялись, теперь полностью подчинились предписаниям власти, - отмечает исследователь Кевин Лимонье, автор книги "Геополитика русского интернета". -Такая эволюция носит скорее политический, чем технологический характер". Российское правительство, которое когда-то неохотно набрасывалось на глобальных веб-гигантов, больше не боится угрожать им блокировкой или даже, в случае Google, угрожать уголовным преследованием их российских сотрудников, чтобы заставить их покориться. Недавно после удаления каналов RT Germany под прицелом Роскомнадзора оказался YouTube. Федеральная служба требует их восстановления, угрожая, что в противном случае, видеохостинг будет полностью заблокирован в России. Еще несколько месяцев назад подобное испытание силой было невообразимо", - резюмирует Эрик Ландаль.



* -- организация, признанная экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ



** - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента и признанная судом экстремистской организацией



Источник: Libération