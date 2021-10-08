|23:45 Украинский кум Путина - депутат Медведчук, официально обвинен в гос-измене
23:37 Замученный антикоррупционщиками канцлер Австрии Курц ушел в отставку
22:44 Кремль делает генеральную уборку интернета, - Libеration
18:47 Умер первый президент Ирана (в 1979-81 гг.) Абольхасан Банисадр
18:41 Британия готовится стать доминионом США, - В.Михеев
12:56 Раскрыта личность легендарного амер-маньяка Зодиака. Им оказался Гэри...
12:54 22-летняя дочь Рамзана Кадырова дослужилась до министра культуры Чечни
10:28 Байден разом в 2 раза увеличил ежегодную квоту на прием мигрантов в США - до 125 тыс. оглоедов
09:21 Узбекистан не собирается возвращаться в ОДКБ. Отсидимся в отдельном окопе... , - МИД А.Камилов
08:44 Умер 33-летний депутат УкрРады Поляков. Отравлен женой - депутаткой Скороход?
01:36 Американскую субмарину Connecticut, судя по всему, таранила китайская подлодка
00:59 Global Times: КПК учится на ошибках СССР
00:54 Г.Каримову мучают в тюрьме. Даже официальная омбудсменша заметила синяки
00:46 Талибы могут проникнуть и на Кавказ. Что делать Азербайджану? - Ага Гасымов
00:45 Комитет СНГ новой РосГосдДумы возглавит старый бездельник коммунист Калашников
00:38 Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:35 Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - А.Степанов
00:33 Иран грозит ввергнуть Закавказье в 629 год, - С.Ищенко
00:29 В Казахстане решились полностью запретить собачьи бои
00:28 Почему государство не регулирует цены на уголь в Кыргызстане? - "ВБ"
00:25 Древне-туркменская Гонур-депе конкурировала с Вавилоном, - новости туркм-аркадак-наук
00:24 Америкой управляют два друга - Байден и Альцгеймер? - С.Плотников
00:23 Католической Италии приходит конец. Христианство исчезает из общества либеральной демократии, - В.Малышев
00:17 Праздник национального позора. Украина готовится с размахом отметить юбилей палачей из УПА*, - С.Гомзикова
00:07 Запущена "VR-Turkmenistan" – компьютерная игра в жанре приключений
00:05 Афганские талибы настаивают, что спорт - не богоугодное дело, - "СП"
00:03 ЛУКОЙЛ расширился в Азербайджане. Компания увеличила свою долю в месторождении Шах-Дениз
|20:18 Как Лавров на Смоленской Абдоллахияну хвост оторвал, - Э.Фатуллаев
20:14 В афганском Кундузе взорвали (вместе с прихожанами) шиитскую мечеть - 100 трупов
18:20 Главреду российской дем-шизной "Новой газеты" дали Нобелевскую премию мира
13:28 "Мисс Туркестан-2021" стала очаровательная Султанбиби
13:24 Есть ли настоящая забота о государственном языке в Казахстане? - Н.Нуртазина
07:22 Пока китайской экономике нужна наша нефть, у России есть надежда, - "СП"
07:16 В Туркмении новый министр адалат (юстиции) - Мереттаган Таганов
07:14 Инициативы и позиция Казахстана в новых афганских реалиях, - Олег Васильев
07:09 Презентация книги Назарбаевой во время карантина: санврач сообщил об отсутствии нарушений
07:06 Выпущенный на свободу в Алматы А.Атабек не оставил мысли о "великой Алашской революции"
06:55 Саудовские шейхи прикупили английский ф/к "Ньюкасл"
01:17 Родной земли не отдадим ни пяди, разве что с узбеками поделимся…, - "СП"
01:16 Зачем американцы вооружили талибов? - Валерий Панов
01:07 О чем не говорили в Сочи президенты Путин и Эрдоган
00:55 "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы", - научная конференция в Москве (15/10, анонс)
00:51 "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин
00:50 Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа
00:48 "США ждут, что первый выстрел в этой истории сделает Китай"
00:40 В Казахстане учреждены новые медали - "За безупречную службу" и другие
00:39 В Таиланде есть все, кроме туристов, - Ане Хебайзен
00:38 "Нас просто застрелят". Талибы запретили женский спорт
00:35 "Я поседела": история побега Гул Афруз от талибов на автобусе
00:27 Война Судного дня: сражение, которое изменило Израиль
00:26 Паровозная комедия, или Нема дурных. "Единоросы" отказываются от мандатов Думы
|Украинский кум Путина - депутат Медведчук, официально обвинен в гос-измене
23:45 09.10.2021
Куму Путина Медведчуку предъявили в Украине обвинение в государственной измене
Депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на своей странице в Facebook"е, что Медведчука подозревают в реализации "преступной схемы поставок угольной продукции" из провозглашенных сепаратистами так называемых Донецкой и Луганской республик с конца 2014 года по начало 2015 года. Депутат якобы отчитывался об этом перед властями России. Следствие предполагает, что его действия подрывали энергетическую независимость Украины. СБУ также проверит бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках нового дела в отношении Медведчука.
Депутата Верховной рады Виктора Медведчука отправили под домашний арест в мае этого года. Его вместе с еще одним депутатом от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасом Козаком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По данным следствия, они вступили в сговор с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалеку от побережья аннексированного Крыма, а также передавали спецслужбам России информацию, составляющую государственную тайну.
Медведчук - лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", она контролирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях, что считается ими недопустимым после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
Медведчук - кум российского президента Владимира Путина. Тот в 2004 году выступил крестным отцом младшей дочери украинского политика Дарьи.