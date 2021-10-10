Эксперимент нового мирового порядка – Америку превращают в страну дискриминации белых, - С.Князев

00:08 10.10.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 10.10.2021



Слом традиционных устоев идет все энергичнее



Уже несколько недель ведущие СМИ США забиты статьями, жестко критикующими студенческие братства и женские общества. По студенческим кампусам прокатилась волна демонстративных акций с требованиями запретить объединения студентов при университетах.



Студенческие братства и женские общества, известные под общим названием "греческая жизнь" (Greek life – из-за греческих букв в названиях), известны всем, кто смотрел американские фильмы о студентах. Правда, Голливуд изображает университетские объединения гротескно, сосредоточившись на развлекательной составляющей их жизни – вечеринках, ритуалах инициации, романтических приключениях. Однако братства – это нечто более серьезное. Академическая успеваемость их членов значительно выше, чем у обычных сверстников, получают дипломы о высшем образовании они в среднем на 20% чаще, чем другие студенты, а в будущем у них куда больше шансов достигнуть высокого общественного уровня. Так, среди выпускников, принадлежавших к одному только братству Phi Beta Kappa, насчитывается 17 президентов США, 38 судей Верховного суда, 136 лауреатов Нобелевской премии. В целом же членами братств были 85% членов Верховного суда, 63% президентов, 76% сенаторов и 85% директоров крупнейших предприятий.



Студенческие братства – старше самих Соединенных Штатов. Их создание началось в середине XVIII века, а в современном виде первое из них (то самое Phi Beta Kappa) окончательно оформилось в 1775-1776 годах.



Первоначально такие студенческие объединения были тайными обществами, соперничавшими с масонами. Члены братств тайно арендовали домики в лесах (за участие в подобных обществах в то время можно было подвергнуться исключению из вуза), в которых проводили свои ритуалы, обсуждали литературу, музыку, политику, устраивали вечеринки.



В первой половине XIX века братства были легализованы и отказались от тайного статуса, а членство в них стало носить престижный характер. В братства вступали студенты с высоким академическим потенциалом, которые после выпуска активно поддерживали друг друга. В итоге студенческие братства превратились в важнейший атрибут социальной культуры белых англосаксонских протестантов (White Anglo-Saxon Protestants, WASP – этнокультурной группы, послужившей костяком формирования американского общества и считающейся главным носителем традиционных ценностей в США).



Фото: chronicle



Хотя уже во второй половине XIX века некоторые студенческие общества начали практиковать в своих рядах "смешение полов" и прием представителей расовых меньшинств, большинство из них остались чисто женскими или чисто мужскими и преимущественно белыми. На фоне активизации движения за гражданские права в 1960-е годы темнокожие стали основывать собственные "греческие общества" и к белым особо не стремились. Кроме того, в братствах всегда плохо относились к гомосексуализму (даже когда в США это начали выдавать за норму).



Несмотря на наличие покровителей в американских верхах и академические успехи, сегодня братства оказались под жестоким ударом. Критикой в их адрес вдруг оказались забиты и региональные издания, и гиганты вроде "Нью-Йорк Таймз" и "Кроникл". А активисты, связанные с движениями BLM и MeToo инициировали проведение в университетских городках массовых акций протеста с требованием полностью ликвидировать братства.



Американские СМИ посвящают свои материалы таким темам, как гибель 19-летнего студента от отравления виски на вечеринке братства в Университете Вирджинии, нарушение "братьями" антиковидного законодательства, сексуальные домогательства к нетрезвым девушкам, употребление наркотиков во время студенческих вечеринок. Полностью игнорируют тот факт, что эти проблемы характерны для американского студенчества в целом, а не только для членов "братств". И под огнем критики оказались почему-то только организации белых студентов. В адрес же "черных" братств в СМИ продолжают публиковаться хвалебные материалы, а в кампусах открываются общественные объекты, предназначенные исключительно для темнокожих.



Популярная студенческая газета The McGill Daily опубликовала статью, в которой обвинила студенческие братства во всех мыслимых и немыслимых грехах, сделав при этом акцент на "гомофобии".



Разгромленное "активистами" здание братства. Фото: NYT



"Греческие организации сопротивлялись классовому (?! – Ред.) и расовому разнообразию", – утверждается в статье. "Я считаю, что они (братства. – Ред.) плохие, потому что богатым мужчинам не нужно пространство, в то время как женщинам и не мужчинам, разным по гендеру, пространство нужно", – вещает опрошенная изданием активистка.



Инициированные всевозможными меньшинствами "антибратские" протесты охватывают сейчас в Америке все больше университетских городков.



С 2020 года продолжается травля братств в Северо-Западном университете (штат Иллинойс). Их членов в соцсетях обвиняли в расизме, гомофобии, сексизме и домогательствах. А на днях активисты осадили общежития студенческих обществ и забросали их яйцами.



Одновременно протесты развернулись в Массачусетском университете. Активисты устраивают там сидячие забастовки и распространяют петиции с требованием запретить студенческое сообщество.



Фото: NYT



Затем акции протеста охватили Университет Восточного Мичигана, где "братьев" обвинили в десяти изнасилованиях, якобы совершенных ими с 2015 по 2020 год.



Похожая ситуация складывается во многих штатах: в Алабаме, Нью-Джерси, Мэриленде, Флориде, Айове, Небраске. Когда нет фактов изнасилования или употребления наркотиков со стороны членов братств, представителей студенческих обществ обвиняют в популяризации "культа насилия". Главное – запретить братства. А о том, что темнокожие в процентном отношении совершают изнасилования в США почти в три раза чаще белых мужчин, никто не вспоминает.



В Америке разворачивается агрессивное насаждение нравов, превращающих ее в страну диктатуры меньшинств. И дискриминация белого большинства постепенно становится элементом нового мирового порядка.