Несокрушимый Талибан* вместо "Несокрушимой свободы"

00:41 10.10.2021 Что у американцев пошло не так в Афганистане?



Владимир Овчинский

Юрий Жданов



20 лет назад - 7 октября 2001 года в ответ на террористический акт 11 сентября началась военная операция США в Афганистане, которая получила название "Несокрушимая свобода". Она имела целью уничтожение террористической организации Аль–Каиды* (которая по версии США организовала этот чудовищный теракт), поддерживающего ее террористического режима Талибана*, и, одновременно, построение демократического государства Афганистан. Но, минуло двадцатилетие, американцы ушли (практически бежали) из Афганистана, Аль–Каида жива, Талибан вновь правит Афганистаном.



Накануне 20–летия этих событий Исследовательской службой Конгресса США (CRS) подготовлен документ "Двадцать лет военных действий в Афганистане: ключевые вопросы".



На что обращают внимание американские аналитики?



После 20 лет операций, обучения, инвестиций и наращивания потенциала быстрый крах Афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF), за которым последовал захват страны талибами*, вызывает дискуссии о том, как могла произойти такая значительная стратегическая неудача. Многие наблюдатели связывают такие неудачи с решениями, принятыми Соединенными Штатами, их европейскими и другими партнерами во время отстранения Талибана от власти в конце 2001 года, в том числе с тем, как структурировалось пост-талибское управление и афганские силы безопасности.



Результат кампании также дает возможность поразмышлять о том, как военные США проводили свои операции вместе со своими партнерами по коалиции, а также об общей эффективности вооруженных сил как инструмента для достижения стратегических целей.



В соответствии с Законом о государственной обороне на 2022 - й финансовый год в Сенате США предусмотрено создание Комиссии по Афганистану, которая будет оценивать войну в Афганистане и давать рекомендации для информирования о будущих операциях.



Уроки прошлого, чтобы подготовиться к будущему?



Некоторые наблюдатели утверждают, что излишнее внимание к использованию уроков, извлеченных из Афганистана, в существующих доктринах, обучении и оперативных подходах, ставит под угрозу адаптацию Соединенных Штатов к ведению прошлых войн, а не будущих. Другие утверждают, что такая проверка необходима, потому что возможности, которые использовались во время кампании в Афганистане, такие как наращивание иностранного военного потенциала и общегосударственные оперативные подходы, потенциально могут быть адаптированы, чтобы позволить США лучше бороться с конкуренцией между великими державами. Имеется ввиду исследование гибридной войны, войны в серой зоне и других непредвиденных обстоятельств.



Кроме того, многие из предполагаемых критических недостатков афганской кампании присутствовали на уровнях принятия решений в Вашингтоне, столицах коалиции и Кабуле, что затрудняло преобразование достижений на местах в общий успех. Взятые вместе, эти варианты могут указывать на широкие системные проблемы, связанные с тем, как Соединенные Штаты вместе со своими партнерами по коалиции ведут свои войны. Если не решить такие проблемы, они могут помешать будущим военным усилиям США.



Кампания (не) согласованности?



Единство командования, то есть четкое разграничение того, кто кому подчиняется в военной иерархии, является ключевым принципом военных операций. По мнению некоторых наблюдателей, организация операций в Афганистане, как географически, так и функционально, "не позволила достичь единства командования или единства усилий" в течении значительной продолжительности кампании. Географически этап кампании Международных сил содействия безопасности (ISAF, 2003–2014) был организован по провинциям, а также по районам. Различные страны-участники коалиции возглавляли группы по восстановлению провинций (ГВП) и сгруппировали присутствие и деятельность своих вооруженных сил вокруг деятельности соответствующих ГВП. Таким образом, национальные столицы Коалиции де-факто участвовали в принятии решений, когда дело доходило до проведения операций в провинциях, что временами противоречило директивам регионального командования (РК). Другие страны наложили де-юре ограничения на действия, которые их войска могли выполнять (например, ограничение ночных операций), так называемыми предостережениями.



По всему Афганистану проводились следующие операции.



Операции по обеспечению безопасности, в основном выполняемые батальонными оперативными группами, призванные создать условия, в которых могут иметь место действия по построению и развитию управления. Позже в ходе кампании эти операции проводились в партнерстве с ANDSF. Несколько усложняло ситуацию то, что ANDSF организовал свои структуры вдоль географических границ, отличных от зоны действия ISAF / коалиции.



Операции ANDSF по наращиванию потенциала, предназначенные для обучения и оснащения сотен тысяч афганских военнослужащих, которые впоследствии будут развернуты по всему Афганистану. Другие невоенные правительственные элементы США создали и обучили отдельные афганские военизированные формирования, в основном используемые в целях борьбы с терроризмом.



Контртеррористические операции, часть из которых проводились силами специальных операций США и коалиции. Разделенный характер некоторых из их действий означал, что иногда партнеры по коалиции не имели представления о таких действиях, происходящих в их зонах ответственности.



Организация военной кампании, возможно, вызвала бесполезные трения и швы между компонентами. Ключевой вопрос заключается в том, способствовал ли и в какой степени способ организации военных действий в Афганистане общему провалу кампании.



Продолжительность кампании?



Отчасти из-за исследований, показывающих, что с 1945 года успешные контрповстанческие действия длятся в среднем 14 лет, эксперты и официальные лица утверждали, что успех в Афганистане, вероятно, потребует долгосрочного подхода. Тем не менее, циклы развертывания (часто от шести месяцев до года во время кампании в Афганистане), разработанные для уравновешивания оперативных потребностей с моральным духом и благосостоянием военнослужащих и их семей, возможно, привели к краткосрочным подходам к операциям. В результате многие наблюдатели охарактеризовали непрерывность кампании как значительную проблему, утверждая, что Соединенные Штаты вели не одну 20-летнюю войну, а, скорее, проведено 20 войн, рассчитанных на один год, когда войска и ключевые лидеры сменяли друг друга на театре военных действий и покидали его.



Усилия по смягчению этой проблемы с помощью программ, разработанных для повышения ситуационной и культурной осведомленности на местах, таких как Human Terrain Teams или программа Af/Pak Hands, были, вероятно, заблокированы бюрократической инерцией и проблемами управления.



Политики могут подумать о том, возможны ли альтернативные методы смягчения структурной предвзятости США в сторону краткосрочного мышления кампании.



Загадка измерений эффективности?



Измерение прогресса кампании, чтобы узнать, добились ли Соединенные Штаты успеха или нет, было по своей сути сложной и в конечном итоге неэффективной аналитической задачей. Значительное внимание было уделено оценке исходных данных, например, количеству обученных сотрудников ANDSF, а не результатов, например, могут ли афганские войска поддержать и будут ли поддерживать правительство в Кабуле.



Кроме того, стратегические цели кампании со временем менялись - от обеспечения стабильности к противоповстанческой деятельности и обучению ANDSF. Поэтому стало труднее определить, как на самом деле выглядит успех и, соответственно, что нужно было измерить, чтобы понять, достигают ли Соединенные Штаты своих целей. Политики могут переосмыслить и оживить военно-оперативный аналитический потенциал, чтобы лучше оценить, преуспевают ли Соединенные Штаты в будущих усилиях военного времени.



Усилия всего правительства?



Официальные лица сменявших друг друга администраций неоднократно утверждали, что для достижения успеха в Афганистане потребуется мобилизовать соответствующие ресурсы и возможности всех ведомств в правительстве США. Тем не менее бюрократическое раздутие и неэффективная общая координация, по-видимому, вылились в межведомственные трения и неспособность провести действительно общегосударственную кампанию.



Некоторые утверждают, что это связано с тем, что единственным органом исполнительной власти, в котором агентства собираются вместе для координации такой деятельности, является Совет национальной безопасности, который по закону не предназначен для работы в качестве оперативного органа, отвечающего за сложные военные операции.



Усилия в середине 2000-х годов по изучению и реорганизации межведомственного взаимодействия с целью улучшения общегосударственной деятельности и операций, таких как Проект реформы национальной безопасности, не привели к институциональным изменениям, которые потенциально могли бы улучшить оперативную согласованность между департаментами и ведомствами во время Афганской кампании и не только.



Если в будущих войнах может потребоваться общегосударственный подход, политики могли бы изучить, созданы ли институты национальной безопасности США для предоставления "общегосударственных" решений и почему.



Ресурсы для кампании?



В связи с вышеизложенным, за 20 лет оценки эффективности военных усилий по сравнению с гражданскими программами значительно изменились. Изначально, Военное командование проинформировало, что значительный прогресс был достигнут в противоповстанческой деятельности, борьбе с терроризмом, а также в обучении и оснащении ANDSF.



Для военных молчаливое одобрение Конгресса и распределение индивидуальных и организационных вознаграждений создали извращенные стимулы для офицеров на всех уровнях искажать информацию.



Этот взаимовыгодный процесс стал самоусиливающимся как для военного, так и для гражданского руководства, что чрезвычайно затруднило изменение стратегии или полное прекращение войны.



Институциональное влияние на вооруженные силы США?



Многие наблюдатели сравнивают военные усилия в Афганистане с войной во Вьетнаме, во многом потому, что оба конфликта привели к падению поддерживаемых США институтов безопасности.



Американские военные после Вьетнама, как сообщается, страдали от широко распространенного злоупотребления наркотиками, проблемы с дисциплиной и расовых противоречий, и считались деморализованными и неэффективными. Эксперты в целом сходятся во мнении, что на восстановление и реформирование вооруженных сил США после Вьетнама ушло не менее десяти лет.



Некоторые эксперты утверждают, что "проигрыш в войне может ослабить любую военную организацию и может серьезно подорвать моральный дух и уверенность в себе", а "без внимания они могут поставить под угрозу эффективность военных действий в долгосрочной перспективе".



Некоторые предлагают изучить институциональное благополучие вооруженных сил США, а именно - что пошло не так в течение 20 лет войны, и продемонстрировать, что они усвоили эти уроки и извлекли из них выводы. Так, военное руководство США должно четко определить, что пошло не так с эвакуацией из Афганистана, и взять на себя полную ответственность за свою часть.



***



7 октября 2021 года New York Times опубликовал фотографии своего фотокорреспондента Тайлера Хикса, который прибыл в Афганистан в конце 2001 года, вскоре после того, как 7 октября авианалеты США положили начало вторжению. Он создал своеобразную фотолетопись войны. Хикс сопровождал боевиков Северного Альянса, которые вскоре вытеснили талибов из Кабула с помощью американских авианалетов и сил специальных операций.



Хикс возвращался в Афганистан более 30 раз в течение следующих двух десятилетий, записывая почти каждую главу войны, которая длилась 20 лет. Он сфотографировал американские войска в бою, гибель афганских мирных жителей в результате взрывов талибов, спорные афганские выборы, школьниц, посещающих уроки, и борьбу простых афганцев за выживание в условиях насилия, голода и конфликтов, которые часто казались бесконечными и неразрешимыми.



Особенно болезненным воспоминанием для Хикса была смерть американского солдата в 2009 году в долине Коренгал на востоке Афганистана.



Его последняя командировка в Афганистан в июле 2021 года завершила фотолетопись Хикса. Он оказался недалеко от авиабазы ??Баграм, где почти 20 лет назад сфотографировал казнь бойца Талибана Северным Альянсом.



В 2001 году Баграм был разрушенной бывшей советской базой, которая в конечном итоге стала крупнейшей американской авиабазой в Афганистане.



В июле 2021 года база снова была заброшена - на этот раз американскими войсками, последний рейс которых вылетел ночью после того, как отключили электричество и базу оставили засыпанной детритом, оставшимся после выполнения боевой задачи. Хикс бродил по базе в одиночестве, фотографировал и время от времени встречал солдат афганского правительства, ошеломленных неожиданным выходом американцев.



Фотографии Баграма были одними из последних, которые сделал Хикс перед отъездом из Афганистана незадолго до того, как талибы ворвались в Кабул в середине августа 2021 года, положив конец войне и дорогостоящей и противоречивой американской эпохе.



Эти фотографии вместе с другими яркими снимками, сделанными за два десятилетия, приведены ниже:

https://zavtra.ru/blogs/nesokrushimij_taliban_vmesto_nesokrushimoj_svobodi



Нашествие, октябрь 2001 г.



Боевики Северного Альянса заглядывают в контролируемую талибами деревню из прифронтовой деревни Горбонд

Бойцы Северного Альянса на танке в Джабул-Серадж

Бойцы Северного Альянса осматривают разрушенный дом женщины, убитой американской бомбой, сброшенной на контролируемую Северным Альянсом деревню Гани Хил.



Предупреждение, ноябрь 2001 г.



Истребители Северного Альянса курсируют через Кабул, столицу страны, встретив незначительное сопротивление при входе в столицу. Большая часть талибов уже бежала на юг.

Боец Северного Альянса, который был ранен в грудь на последнем вздохе на Майдан-Шаре, в 20 милях к юго-западу от столицы.

Боец Северного Альянса на гористой линии фронта у перевала Саланг.



Убийство пленного, ноябрь 2001 г.



Боевики Северного Альянса вытаскивают из канавы раненого боевика Талибана по пути в Кабул.

После того, как он умоляет сохранить ему жизнь, они стреляют ему в грудь.

Боевики увозят тело талиба.



Эра США начинается, 2002 г.



Вертолеты Black Hawk на авиабазе Баграм к северу от Кабула.

Тысячи американских солдат расширяют базу Баграм.

Афганский солдат в пещере в районе Тора-Бора, где скрывался Усама бен Ладен.



Президентские выборы 2004 г.



Мужчины узнают о голосовании в школе в Баграме.

Женщины ждут голосования в мечети в Кабуле.

Хамид Карзай побеждает на выборах, набрав более 50 процентов голосов.



Возврат операционной гарантии, 2006 г.



Солдаты 10-й горнострелковой дивизии армии США в деревне Хазарбуз в провинции Забул.

Рота Чарли попала в засаду талибов в долине незадолго до наступления темноты во время патрулирования.

Компания Чарли забирается вертолетом по завершении двухнедельной операции.



Растущие обязательства, 2007 г.



Взвод 82-й воздушно-десантной дивизии армии США обыскивает деревню Эспонди в поисках оружия.

Офицер Афганской национальной полиции. Американское правительство вложило миллиарды долларов в обучение и оснащение афганских сил безопасности.

Молитва перед трапезой в честь Дня благодарения солдатам 82-й воздушно-десантной армии.



Замок, 2008 г.



Боевой пост Лоуэлл, изолированная американская и афганская база, известная как замок, недалеко от Каму в провинции Нуристан.

Медики спасают жизнь афганского повара, который был ранен в результате минометного обстрела повстанцев.

Солдат Афганской национальной армии, обучаемый американскими морскими пехотинцами во время засады повстанцев возле Каму.



Коренгал, 2009 г.



Американский патруль в долине Коренгал, убежище боевиков Талибана.

Американский солдат, раненный падающим валуном во время патрулирования в горах Коренгала.

Солдаты на заставе Коренгал во время поминальной службы по ПФК. Ричард Дьюотер, 21 год, погиб в результате взрыва бомбы во время патрулирования.



Выборы 2009 г.



Афганцы выстраиваются в очередь для голосования в Кабуле в рамках президентской гонки в день разрозненных атак талибов.

Карзай переходит на второй срок в 2009 году после спорных и затяжных выборов, которые серьезно подорвали его отношения с Соединенными Штатами.

Раненый мужчина выброшен из-за пределов штаб-квартиры сил НАТО и Министерства транспорта в Кабуле после взрыва заминированного автомобиля.



Увеличение, 2010 г.



Солдаты американского спецназа доставляют смертельно раненного солдата Афганской национальной армии к вертолету для медицинской эвакуации Black Hawk в провинции Кандагар.

Морские пехотинцы с ротой К, третий батальон, шестой морской пехотинец, работают, чтобы очистить район в Марье, провинция Гильменд, который был источником засад.

Солдаты роют завалы после того, как бомба разрушила аванпост в провинции Кандагар. Шесть американцев были убиты.



У границы Пакистана, 2011 г.



Американские солдаты в долине Чарбаран, засушливой высокогорной долине в провинции Пактика, которая служила транзитной зоной для боевиков, перебравшихся из Пакистана.

Подразделение 77-й полевой артиллерии армии США ведет огонь из 105-миллиметровой артиллерийской артиллерии по ракетной позиции талибов недалеко от границы с Пакистаном.

Солдаты были доставлены на вертолете для прочесывания и обыска района, находящегося под контролем сети талибов Хаккани, в надежде предотвратить новые нападения на Кабул.



Воздушная война, 2012 г.



Американские истребители F A-18F Super Hornet после взлета с авианосца John C. Stennis в Северном Аравийском море на пути в провинцию Кандагар для выполнения боевого задания.

На летной палубе Стенниса.

Истребитель F A-18F заправляется топливом с KC-10 над провинцией Кандагар.



Американский ночной, 2013 г.



Солдаты Афганской национальной армии находят автомобиль, атакованный и выведенный из строя во время засады талибов в районе Сангин, враждебном очаге боевиков в северной провинции Гильменд.

Афганские солдаты молятся в импровизированной мечети в штабе бригады в Сангинском районе.

Изрешеченный пулями караульный пост в штабе бригады Афганской национальной армии в Сангине.



Крах, 2021 г.



Боевики ополчения собираются в Мазари-Шарифе в июле, чтобы получить инструкции по защите города от нападения талибов. Город, когда-то являвшийся оплотом Северного Альянса, был захвачен талибами всего несколько недель спустя.

Авиабаза Баграм была практически заброшена в июле после того, как американцы покинули базу, где когда-то находились тысячи военнослужащих.

Пассажир ожидает допуска на КПП в Герате. Талибан скоро захватит город, третий по величине в Афганистане.



*запрещенные в РФ террористические организации Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633815660

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