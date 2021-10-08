Жилье, авто и энергия. Чему китайцы научат Россию

00:43 10.10.2021

Отрасли, которые Поднебесная развивает в нашей стране, помогая нашей экономике



Константин Ольшанский



Китай инвестирует в самые разные отрасли российской экономики - от строительства АЭЗ до реконструкции торговых центров. В нынешнем году, несмотря на пандемию, вложения Китая в Россию выросли на треть, составив $ 200 млн. Рост, безусловно, продолжится, ведь сейчас на стадии реализации еще несколько крупных проектов китайского бизнеса.



Равнозначный обмен: сырье в обмен на высокие технологии



Директор Евразийского департамента Министерства торговли КНР Ван Кайсюань сообщил журналистам, что за первые семь месяцев 2021 года объем китайских вложений в российскую экономику превысил $ 200 млн. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, это еще и восстановительный рост: в 2018 году прямые инвестиции Китая в Россию составили $ 720 млн (для сравнения: в том же году Россия вложила в китайское народное хозяйство лишь $ 57 млн).



Стоит отметить, что Китай является и крупнейшим внешнеторговым партнером России, причем уже с 2010 года. Уже к 2024 году, согласно консенсусу, достигнутому Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, товарооборот должен приблизиться к отметке в $ 200 млрд.



Основная доля приходится, конечно, на углеводороды, которые Россия поставляет в Китай. Но речь вовсе не идет о "сырьевой зависимости". На самом деле китайский бизнес на протяжении многих лет последовательно инвестировал в российскую углеводородную отрасль, фактически обеспечив ее глобальную конкурентоспособность.



Среди самых значимых проектов можно отметить "Ямал СПГ", "Удмуртнефть", "Восток энерджи" и многие другие. Еще в 2017 году Beijing Gas Group закрыла сделку с "Роснефтью" на покупку 20% нефтегазовой компании "Верхнечонскнефтегаз" за $ 1,1 млрд. Год спустя китайская и российская компании объявили о готовности создать в России сеть газонаполнительных станций для автомобилей.



Китайских девелоперов интересуют Москва и Петербург



Работают в России и китайские девелоперы. Самый известный проект реализован в Санкт-Петербурге - это комплекс "Балтийская жемчужина", который включает в себя 500 тысяч кв. м помещений, как жилых, так торговых и коммерческих. Строительство стартовало еще в 2004 году, и суммарная стоимость проекта превысила $ 1 млрд.



Инвестором была Shanghai overseas united investment company (SOUIC), которая, в свою очередь, была учреждена несколькими крупными китайскими корпорациями. Любопытно, что комплекс "Балтийская жемчужина" является одним из крупнейших в Европе.



Другие крупные девелоперские проекты Китая в России - это комплекс "Парк Хуамин" и "Военторг" в Москве.



В "Парк Хуамин" компания China Huaming International Investment Corporation вложила порядка 300 млн. Строительство стартовало еще в 2008 году, его реализация была запланирована на 2019 год, но полностью комплекс на улице Вильгельма Пика открылся немного позже. Здесь построены отели, жилые апартаменты, бизнес-центр, а вокруг комплекса разбит единственный в Москве парк в традиционном китайском стиле.



В 2017 году китайский инвестиционный фонд Fosun завершил сделку по приобретению "Военторга" (ныне "Воздвиженка-центр") в центре Москвы. Сумма сделки оценивается в $ 172 миллиона с учетом того, что в бизнес-центре есть 70 тысяч кв. м. Китайская сторона считает инвестицию крайне удачной, так как из-за отсутствия качественных офисных площадей в центре Москвы такая большая площадь зданий уникальна.



Китайцы в Туле делают автомобили, а под Липецком - растят дрожжи



Китайские инвесторы проявляют интерес и к другим отраслям. Так, с 2015 года в Тульской области (индустриальный парк "Узловая") реализуется самый крупный инвестпроект Китая в российское машиностроение - компания Great Wall Motor построила завод по сборке своих автомобилей под брендом Haval.



Совокупные инвестиции Great Wall составили около $ 500 миллионов, а начать производство удалось уже в 2019 году. Локализация должна вырасти до 50%, то есть половина комплектующих будет китайская, а половина - российская.



Главный китайский биотехнологический проект - это завод "Ангел Ист Рус", который построен и работает в Данковском районе Липецкой области. Завод стоимостью $ 100 миллионов ежегодно производит по 30 тысяч тонн сухих дрожжей. Производство является крупнейшим инвестиционным проектом корпорации Angel Yeast за пределами Китая (в самом Китае у Angel Yeast 8 заводов, а также производство в египетской провинции Бани-Свейф). На липецкой фабрике создано более 550 рабочих мест.



Своеобразным "сердцем" китайского бизнеса в России является бизнес-парк Greenwood, построенный China Chengtong Holding Group в подмосковном Красногорске. Сделка была закрыта в 2010 году. Бизнес-парк включает в себя 14 тысяч кв. м выставочных и конференц-залов и 23 тысячи кв. м офисов. Руководителем Greenwood является Чжоу Лицюнь - он же и председатель Союза китайских предпринимателей в России.



Присутствие китайского бизнеса в России растет - расширяется и московский бизнес-центр. В прошлом году началось строительство второй очереди Greenwood. Планируется возвести 136 тысяч кв. м, что позволит центру войти в пятерку крупнейших в Московском регионе. Будет создано 4 тысячи новых рабочих мест. Но главное - бизнес-центр позиционируется как центр международной торговли. И символ крепнущих отношений двух стран.