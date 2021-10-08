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Кто и как будет спасать Афганистан? - С.Тарасов
00:44 10.10.2021

Кто и как будет спасать Афганистан?

Предстоящее заседание Московского формата по Афганистану можно рассматривать как попытку России выйти из политического тупика, возникшего в этой стране с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возможно, в Москве удастся хотя бы контурно обозначить план политического урегулирования афганского кризиса.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 9 октября 2021, 10:29 - REGNUM

Министры иностранных дел на Генассамблее ООН ведут подготовку к встрече лидеров государств в формате саммита "Большой двадцатки" (G20) по Афганистану. Его намечено провести 12 октября в расширенном составе с участием Катара, МВФ и Всемирного банка, а также соседних с Афганистаном стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает ситуацию в Афганистане катастрофической и что за безопасность в мире должна отвечать ООН, ее Совет Безопасности в лице постоянных пяти членов.

"Это, конечно, сейчас очень удобный случай, для того чтобы "оттоптаться" на том, что произошло в Афганистане, и на американской политике, - говорил лидер России на пленарном заседании Восточного экономического форума. - Действительно, это катастрофа, и это правда. Это не мои слова, это слова самих американских аналитиков". Путин заявил, что "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает важной для себя задачу восстановления разрушенной инфраструктуры в Афганистане, им самим сложно это сделать, поэтому Москва поддерживает созыв донорской конференции в рамках ООН. Более того, по словам российского президента, "основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно Соединенные Штаты, страны НАТО, которые - это очевидная вещь - несут прямую ответственность за… тяжелые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране".

Ранее в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН прошла министерская встреча G20, посвященная ситуации в Афганистане, на которой обсуждались проблемы международного содействия восстановлению республики и своевременный перевод стране финансовых средств. После того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию Вашингтона заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов, из которых более 7 миллиардов долларов находились в американских банках. Правда, в конце сентября министерство финансов США разрешило своему правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, проводить ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировкой "Сеть Хаккани" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для облегчения гуманитарных нужд афганцев.

В свою очередь директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Кабуле Мэри Эллен МакГроарти заявила об угрозе коллапса экономики страны. По ее словам, зарплаты не выплачиваются, здравоохранение "рушится на глазах", цены на продукты и горючее выросли до беспрецедентного уровня, стоимость пшеницы поднялась на 28%. Засуха и экономический кризис ставят людей в Афганистане на грань выживания. По данным ООН, 14 млн человек в республике испытывают нехватку продовольствия, недоедание угрожает более чем 2 миллионам детей. Но главное в том, что отсутствие средств в казне может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня Афганистан, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием, как это было все последнее время. А западные союзники вместо того, чтобы оказывать содействие Кабулу в восстановлении финансового и экономического положения страны, прибегают к тактике санкций, чтобы добиться каких-то результатов во внутренней и внешней политике Афганистана, тогда как с новым правительством необходимо начать налаживание диалога.

На данном этапе роль модератора международного диалога и внутриполитического регулирования решила взять на себя Москва. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что Москва решила пригласить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москву на саммит, который запланирован на 20 октября в российской столице. Напомним, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже посещали Москву минувшей зимой, потом в начале июля нынешнего года. Ранее представитель "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявлял о намерениях движения развивать отношения с Россией на высоком уровне. "Мы сейчас будем проводить в Москве так называемый "московский формат", - заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. - Это все центральноазиатские страны, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, Россия и сами афганцы. Это шаг на пути к подготовке международной конференции, которую уже анонсируют, которая должна рассмотреть вопрос восстановления в Афганистане".

Главной темой встречи в Москве станет восстановление Афганистана после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти. По оценке экспертов, предстоящее заседание московского формата можно рассматривать как попытку России выйти из политического тупика, возникшего в Афганистане с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Москва решила вернуться к консультативному формату на своей площадке, тогда как ее прежняя тактика политического заигрыванию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захлебнулась. Вопреки ранее высказанным прогнозам, Россия не стала спешить с признанием движения, а его исключение из списка "террористических организаций" возможно только после того на уровне Совета Безопасности ООН. В то же время Москва, выступая инициатором созыва форума, остерегается выступать в роли главного игрока в Афганистане и регионе в целом, делая ставку на налаживание взаимопонимания и взаимодействия между другими внешними игроками, с которыми она намерена корректировать свою афганскую стратегию в широком формате.

Тем более что многое в Афганистане находится в "подвешенном" состоянии. Как считает берлинский эксперт Вольфганг Рихтер, "ключевым вопросом для России остается, ограничатся ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) созданием "национального проекта исламского халифата" или будут сотрудничать с исламистско-джихадистскими силами, которые преследуют цели за пределами региона, как это было 20 лет назад". Поэтому ставится задача создать условия или ситуацию, при которых "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трансформировался бы из мессианского движения в способную управлять страной партию с поддержкой большинства афганцев. Конечно, те, кто знает Ближний Восток, понимает, что быстрой социализации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет, понадобится время и немалые политические и дипломатические усилия не только со стороны Москвы для того, чтобы изменить ход афганских событий по негативному сценарию. Многое будет зависеть от оценок действий "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мировым сообществом.

Но сможет ли выйти на такие решения "московский формат" или главное будет определяться на заседаниях в формате расширенной "тройки", то есть представителей России, США, Китая и Пакистана, которые намечено провести после саммита? Нельзя исключать, что заработает и какая-нибудь другая параллельная мирная инициатива. Пока же просматривается первый эффект: укрепление позиций "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и перспективы официального признания "нового Кабула" на международной арене. Возможно, удастся хотя бы контурно обозначить план политического урегулирования афганского кризиса через цепочку структурированных переговоров. Без этого привлекать ресурсы для борьбы с экономическим и гуманитарным кризисом будет сложно или невозможно. "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен продемонстрировать изменение поведения, действовать в сторону развития экономики и политической стабильности и безопасности в стране, без чего невозможно вернуть поддержку доноров и создать условия для привлечения инвестиций. Получится ли?

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633815840
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