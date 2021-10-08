В Ливане полный блэкаут. Нету свету

10:21 10.10.2021

13 часов назад, источник: BBC News Русская служба

Ливан погрузился во мрак. Во всей стране нет света

Ливан погрузился в темноту, после того как из-за нехватки топлива остановились две крупнейшие электростанции в стране. Такие блэкауты в Ливане происходят постоянно, свет выключался также и на прошлых выходных, но, по всей видимости, на этот раз все гораздо серьезнее.



Блэкауты в Бейруте нередки. Фотография сделана в августе этого года. Свет в окнах у людей с дизельными генераторами |

Госкомпания Électricité du Liban пытается решить проблему, но предупреждает, что света может не быть до понедельника, а то и больше. Власти попробуют использовать топливо из резервов военных, но когда они его получат, неизвестно.



Люди давно привыкли к веерным отключениям электричества, свет во многих районах Бейрута отключают на несколько часов ежедневно, иногда света нет более 22 часов. У многих ливанцев есть дизельные генераторы, но дизтопливо тоже в дефиците, и свет сейчас только у тех, кто может себе их позволить.



Перебои с электричеством не могли не сказаться на повседневной жизни людей.



"Я думаю только об одном - как после тяжелого рабочего дня подняться по лестнице, чтобы добраться до квартиры на седьмом этаже", - рассказывает 60-летняя работница частной бейрутской больницы Сюзан Шарафеддин в интервью газете Middle East Eye.



Ливанские власти отказались субсидировать топливо, цены на электроэнергию взлетели, и ей пришлось снизить силу тока, чтобы не тратить всю свою зарплату только на оплату счетов за дизельные генераторы.



"Мои соседи сделали то же самое, а управляющая компания, чтобы сократить расходы, решила отключить электричество в лифтах", - объясняет она.



Еще один собеседник газеты, владелец небольшого продуктового магазина, рассказал, что ему пришлось существенно сократить ассортимент товаров.



Свет есть только у тех, у кого есть дизельные генераторы |

"Я больше не продаю молочные продукты и вообще продукты, которые могут испортиться, если электричество опять выключится. Представьте, если кто-то из моих покупателей - они же мои соседи и друзья - отравятся пропавшим сыром, купленным в моем магазине?" - говорит продавец.



Худший кризис

Энергетический кризис - лишь часть экономических проблем Ливана. Жители страдают от катастрофической нехватки бензина, лекарств и даже питьевой воды. Более половины населения Ливана оказалась за чертой бедности, страна должна 90 млрд долларов. При официальном обменном курсе 1500 ливанских фунтов за доллар уличный курс достигает 20 000 тысяч.



Всемирный банк назвал ливанский финансовый и экономический кризис одним из тяжелейших в мире за 150 лет.



К экономическому кризису добавился политический: страна больше года жила без правительства, нового премьера удалось избрать лишь месяц назад.



Ухудшение условий жизни заставило ливанцев выйти на улицы, народное недовольство достигло небывалых масштабов, протесты не прекращаются с 2019 года.



Две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" (на фото) и "Дейр-Аммар" остановились из-за нехватки топлива, в частности, из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов. | Источник: AFP

В субботу остановились две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар" из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов.



О нехватке топлива Électricité du Liban предупреждала еще в сентябре, еще тогда запасы мазута находились на исходе. Потребность Ливана в энергии оценивается в 3500 Мвт. Госкомпания располагает мощностями для выработки 2200 Мвт, но и они недогружены.



Тогда же в сентябре помочь Ливану вызвались соседи ближневосточной страны - министры энергетики Египта, Иордании, Сирии и Ливана согласовали план возобновления поставок египетского газа и иорданской электроэнергии в Ливан по трубопроводам и ЛЭП, проходящим по сирийской территории.



В прошлом большую часть энергетических потребностей Ливана удовлетворяли ТЭС, которые работали на египетском газе, поступавшем через Сирию. Но из-за десятилетней сирийской войны газопроводы и насосные станции не эксплуатировались около 10 лет и нуждаются в инспекции, а возможно и в ремонте.



Радикальная шиитская группировка "Хезболла", которую часто называют фактическим правителем Ливана, параллельно договорилась с Ираном о поставках в страну иранского топлива.