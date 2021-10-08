Председатель Соцфонда Киргизии Орозалиев уволен за "неумение работать 24 часа"

10:40 10.10.2021

Председатель Соцфонда Жаныбек Орозалиев снят с занимаемой должности. Эту информацию АКИpress подтвердил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.



"Я его уволил, потому что он не умеет работать 24 часа", - сказал он.



Орозалиев занимал эту должность с мая 2021 года.