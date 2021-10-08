Иран потирает руки: Израиль подерется с Россией за сирийский газ?

12:37 10.10.2021 Москва косвенно претендует на часть еврейского месторождения "Левиафан"



Александр Ситников



По итогам переговоров с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сделал важное заявление: Москва и Тегеран договорились организовать встречу президентов РФ и Ирана. По его словам, "наша договоренность на эту тему свидетельствует о том, что наши отношения стратегические и привилегированные между нашими странами. Мы воспринимаем Россию в качестве стратегического партнера для Исламской Республики Иран".



Наша пресса, особенно близкая к Кремлю, была на редкость скупа в оценках этих переговоров. Так, правительственный рупор "Российская газета", комментируя встречу Лаврова и Абдоллахияна, акцент сделала на поставках "Спутника V" в Исламскую Республику, а также на переговорах в венском формате по ренессансу Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, более известной, как "ядерная сделка".



Такая подача информации российских официальных СМИ похожа на реверанс в сторону Вашингтона и Брюсселя. Дескать, Тегеран готов к дискуссиям по СВПД. И, вправду, почему бы персам не поговорить о своей программе, если янки заинтересованы в сделке. Ну, и Москве это выгодно: типа, без России такие проблемы не решаются. Короче, Путину лучшей морковки перед западным ослом не найти. Кстати, было уже 6 раундов в венском формате по восстановлению ядерной сделки, сколько еще будет, никто не знает.



В Иране на переговоры Лаврова-Абдоллахияна отреагировали более эмоционально, чем в России. Оно и понятно: Ибрахим Раиси, клирик-ортодокс и по совместительству президент ИРИ, будет принят самим Владимиром Путиным, главой страны, чей ракетно-ядерный потенциал способен испепелить США.



Тамошние СМИ также отмечают, что многолетнее военное сотрудничество с русскими в Сирии совместно с армией Асада привело к поражению США, Израиля и Турции в этой стране. Теперь смена власти в Дамаске не стоит в международной повестке дня Соединенных Штатов. Одно это является ярким свидетельством успеха совместной силовой политики Москвы и Тегерана. Сегодня и впрямь позабылось, что 10 лет назад, когда началась гражданская война в САР, янки пророчили действующему главе Сирии скорую судьбу Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.



Итак, Иран считает, что бомбовые удары российских ВКС по протурецким прокси-силам в лице "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ), которую возглавляет "отмороженное" бандформирование "Джебхат ан-Нусра"** - чистой воды местный ИГИЛ***, - привели к военному кризису в самой Турции и скоро закончатся освобождением севера Сирии.



На юге Сирии с точки зрения Ирана тоже все замечательно. Сирийские войска и лояльные им формирования в ходе тяжелого штурма взяли город Дераа-эль-Балад, самый близкий к Голанам суннитский анклав, долгое время являющийся буфером между Хезболлой и Израилем.



В этой связи израильская газета Jerusalem Post с горечью писала: "Между прочим, Россия никогда не прекращала играть на поле иранской оси… На Голанах она ввергла нас в муку, хоть и пообещала Израилю держать на расстоянии 80 километров от израильских границ Хезболлу - Хезболлу, которую мы увидели у нас под носом, переодетую в сирийских солдат, - Хезболлу, которая теперь расширяет на сирийских Голанах свои баллистические базы, электронные боевые устройства против израильского неба".



Есть версия, что Путин в вопросе касательно Голан давал личные обещания бывшему премьер-министру Израиля Нетаньяху. Значит, с приходом во власть Беннета, у Кремля руки, образно говоря, оказались развязаны. Тем более что янки сделали "большой драп" из Афгана. Как говорится, грех не воспользоваться таким моментом.



Плюс к этому велика вероятность, что удара по ядерным объектам ИРИ со стороны Израиля и США не будет. 2 октября начальник Управления военной разведки Израиля (одной из трех ключевых спецслужб еврейского государства - АМАН) генерал-майор Тамир Хайман сделал важное заявление: "Иран не движется в сторону прорыва с разработками ядерного оружия, а перспектива его получения может быть далеким будущим".



По большому счету, иранцы правы. Несмотря на невидимые, но существенные терки между Москвой и Тегераном по отдельным сирийским вопросам, персы стали стопроцентными бенефициарами ввода российских войск в Сирию. Даже то, что израильские ВВС не смогли остановить взятие города Дераа-эль-Балад свидетельствует о том, что Москвой в реальности была установлена бесполетная зона над Голанскими высотами.



Благодаря этому была спасена Хезболла от убийственных бомбовых ударов израильской авиации. А также иранцы смогли себе позволить начать переброску наиболее боеспособных войск из Сирии на границу с Азербайджаном с тем, чтобы заставить уже президента Алиева прекратить сотрудничество с Тель-Авивом. И здесь иранцами движет инстинкт самосохранения. С учетом того, что Тегеран уже привык драться, над Баку нависла реальная угроза войны.



Понятно, что персы потирают руки от удовольствия, а Абдоллахиян возвращается из Москвы домой в хорошем настроении. А что получила Россия от сирийской кампании?



Считается, что наша армия мало того, что закалилась в реальных сражениях, но и модернизировала оружия с учетом их применения на поле боя. Однако, иранцы пишут, что главным призом русских может стать один из самых больших "газовых баллонов" мира, находящийся в Сирии. За контроль над ним, точнее за передел сфер влияния, сегодня ведется нешуточная борьба.



В Сети стала гулять карта якобы иранского влияния в САР, опубликованная протурецкой группировкой, именуемой себя "Сирийской национальной армией". Так вот: в соответствии с ней опять-таки якобы Израиль и США могут наносить удары по иранцам. Нюанс лишь в том, что в эту зону попали две наши базы - Хмеймим и Тартус, ставшие костью в горле НАТО в домашнем море альянса - Средиземном.



Сообщается, что в мае ХАМАС выпустил более 2000 ракет "Кассам" по Израилю, часть из которых разорвалась на израильской шельфовой площадке "Тамар", на которой вела разведку газа американская компания Chevron совместно с суверенным фондом ОАЭ Mubadala. Работы остановили сразу и сконцентрировались на второй площадке "Левиафан", которая находится под более надежной защитой еврейских корабельных систем ПРО.



В свою очередь, по информации ряда иранских СМИ, "в районе порта Тартус русские уже некоторое время ведут разведку газа" - того самого, которым атлантисты хотели заместить голубое топливо "Газпрома". Возможно, суда дотягивается кладовая "Левиафана". Так ли это на самом деле, судить сложно.



Не исключено, такая информация является трактовкой шиитских СМИ, основанной на том, что здесь ведет работы российская компания "Стройтрансгаз" (CTG), у которой есть контракт сроком на 49 лет для расширения порта Тартус.



Впрочем, даже в Израиле пишут, что под дном восточного Средиземноморья так много газа, что есть смысл искать его даже вблизи Тартуса. Значит, это ровно тот случай, когда дыма без огня не бывает. В пользу этой версии говорит тот факт, что Москва сейчас делает ставку на скорейшее освобождение Сирии, без чего опасно вкладываться в местные энергетические проекты, какими бы они ни были выгодными. Обратной стороной медали может стать конфронтация между Москвой и Тель-Авивом из-за "одного из самых больших в мире газовых баллонов".



*Верховный суд России признал организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической и запретил ее деятельность на территории страны.



**Исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией Верховным судом. Ее деятельность в России запрещена.



*** "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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