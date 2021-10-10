США сомневаются в Эрдогане и делают ставку на министра обороны Акара? - А.Асалыоглу

16:25 10.10.2021 10 октября 2021



Согласно информации журнала Der Spiegel, две недели назад немецкая полиция провела обыск в одном из отелей Дюссельдорфа, в результате которого был задержан 40-летний гражданин Турции, который, как утверждают, является членом Национальной разведывательной организации Турции (MİT). При нем были обнаружены пистолет, боеприпасы и список последователей движения турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Задержанный проходит под именем "Али Д.". После изучения СМС-сообщений в его телефоне было установлено, что он работает на MİT. Расследование ведет федеральный прокурор Питер Франк, занимающийся делами, связанными со шпионажем и терроризмом. Издание сообщает, что 17 сентября в полицию обратился сотрудник отеля в районе Обербилк города Дюссельдорф, который сообщил, что у одного из постояльцев при себе имеется пистолет. Сотрудники подразделения по спецоперациям оцепили прилегающие улицы и несколько часов обыскивали отель.



В Бельгии возбуждено уголовное дело против "турецких киллеров"



Как сообщает турецкая редакция DW, расследование, проведенное в Бельгии в отношении покушения на сопредседателя Народного конгресс Курдистана Ремзи Картала и члена исполнительного совета Ассоциации обществ Курдистана Зубейира Айдара, завершено, возбуждено уголовное дело. Есть конкретные доказательства в причастности турецких властей к данным покушениям. Расследование долгое время оставалось конфиденциальным. Брюссельский суд первой инстанции 27 апреля должен был решить, будет ли возбуждено уголовное дело по данному факту или нет, но его отложили. На последнем слушании от 21 мая судьи приняли решение возбудить уголовное дело. Первое слушание было назначено на 1 октября. Это дело является первым в своем роде в Европе, поскольку "группа турецких убийц" с ее обширными связями впервые будет предана суду. В ходе расследования найдены важные доказательства того, что турецкие власти имеют прямое отношение к покушениям. Главный штаб "группы убийц" находится во Франции, сеть шпионов и наемных убийц Анкары базируется в Париже. Французские власти осведомлены об этом. При этом Париж в ответ на запрос бельгийцев предоставил неполную информацию. Записи телефонных разговоров, фотографии и документы, касающиеся подозреваемых, указывают "на очевидную связь с режимом Эрдогана".



Эрдоган слишком болен?



"Голос Америки" (СМИ - иностранный агент) цитирует одного из ведущих экспертов Вашингтона по Турции Стивена А. Кука, который заявил, что было бы большой ошибкой игнорировать признаки возможного ухудшения состояния президента Турции и председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана. Не исключено, что он состоянию здоровья, скорее всего, не сможет бороться за переизбрание в 2023 году. Кук отметил, что некоторые американские наблюдатели в этой ситуации симпатизируют министру национальной обороны Турции Хулуси Акару - и делают большую ошибку, так как идеологически глава минобороны стоит на той же позиции, что и Эрдоган.



В Турции обнаружено израильское шпионское ПО



Согласно сообщению турецкого телеканала NTV, в Турции было обнаружено шпионское ПО, созданное израильской компанией Candiru. Программное обеспечение, также называемое "Языком дьявола", предназначалось для политиков, журналистов, активистов и ученых Турции, Испании и Сингапура. Согласно отчету, опубликованному компанией ESET, занимающейся кибербезопасностью, были установлены факты проникновения ПО Candiru в турецкие, российские и палестинские компьютеры. Израильская газета Haaretz также сообщила, что программное обеспечение было выявлено на многих компьютерах в Европе и на Ближнем Востоке. В отчете ESET, опубликованном на прошлой неделе, указывается, что в июле компании Citizen Lab и Microsoft Threat Intelligence Center объявили, что "программное обеспечение Candiru было продано третьим лицам, которые могут использовать его для слежки за людьми, в том числе за оппозиционерами, журналистами, активистами, политиками и правозащитниками".



Ответ США на приобретение Турцией у России второй партии ЗРС С-400



Согласно новости, опубликованной на портале Bold Medya, первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман дала оценку заявлению Эрдогана о том, что Анкара планирует закупить у России вторую партию зенитного ракетного комплекса С-400. "Мы призывали Турцию на всех уровнях и при каждой возможности не держать у себя систему С-400 и воздерживаться от закупки любой другой российской военной техники", - отметила Шерман в заявлении для прессы во время своего визита в Швейцарию. Она добавила, что Соединенные Штаты продолжат посылать четкий сигнал Анкаре о том, "какими будут последствия, если они продолжат двигаться в этом направлении". В то же время Шерман подчеркнула, что Вашингтон ценит отношения с Турцией, особенно учитывая ее роль в развитии ситуации в Сирии, а также помощь, которую турецкая сторона предоставила для безопасности кабульского аэропорта имени Хамида Карзая.



МИД Египта об отношениях с Турцией



Как сообщает Shaber со ссылкой на Bloomberg, министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что в отношениях между Каиром и Анкарой наблюдается прогресс, Египет находится в процессе поиска способов восстановления отношений с Турцией. Подтвердив готовность нормализовать двусторонние отношения, Шукри добавил, что странам еще предстоит проделать для этого большую работу. Также министр подчеркнул, что во втором раунде переговоров между Турцией и Египтом были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы и дана соответствующая оценка. В интервью Bloomberg TV Шукри также коснулся темы вывода войск США из Афганистана. По его словам, вывод американских военных из страны не означает, что Америка полностью покинет регион.



Растет число противников президентской формы правления



Как пишет газета Sözcü, оппозиционные силы в Турции описывают президентскую форму правления как "единоличный" режим и предпринимают важные шаги для того, чтобы представить народу альтернативную систему. Шесть оппозиционных партий готовятся выступить с обращением к людям и призвать к возвращению к парламентской форме правления. Председатель Партии демократии и прогресса Али Бабаджан, который прежде являлся лидером Республиканской народной партии, "Хорошей партии" и "Партии будущего", перед заседанием парламента выступил перед общественностью. Это доказывает, что на сей раз лидеры оппозиционных партий консолидировали свои позиции в противостоянии власти.



Границу будут защищать наземные беспилотные транспортные средства



В Анкаре стартовал Международный саммит по военной радиолокации и безопасности границ. Об этом сообщила турецкая редакция Sputnik. Представленный на саммите военный беспилотный автомобиль представляет собой новую концепцию в области безопасности границ. Он выполняет функцию "Мобильной заставы", обеспечивает непрерывную разведывательную и надзорную деятельность в опасных точках, без риска для жизни людей. В разработке системы приняли участие такие компании, как: Best Grup и Meteksan Defense. Радар наблюдения за периметром Retinar PTR-X, интегрированный в военный беспилотный автомобиль, в настоящее время используется для обеспечения безопасности границ и безопасности критически важных объектов в Европе и Азии. Система может распознавать людей на расстоянии около 5 километров и автомобили на расстоянии около 12 километров. В области оборонной промышленности продолжают разрабатываться новые продукты для предотвращения потока мигрантов и перехода вооруженных групп через границы, это одна из самых важных проблем Турции за последние годы.



10 тысяч миллионеров покинули Турцию



За последние три года из Турции мигрировало 10 тысяч миллионеров. Турция заняла 3-е место в списке стран по оттоку миллионеров. Об этом пишет корреспондент газеты Dünya ekonomi Керим Улкер. В статье под громким заголовком "221 турецких миллионеров потратили миллиарды долларов для получения британской визы" сообщается, что если в 2015 году страну покинуло тысяча миллионеров, то в 2016 году эта цифра достигла 6000. Согласно "Отчету о миграции миллионеров", опубликованному южноафриканской компанией New World Wealth, данная тенденция сохранилась также и в 2017 году. В 2018 году Турцию покинуло 4 тысячи миллионеров, в 2019 году - 2100. За последние три года из Турции эмигрировало 23 тысячи человек, в том числе 10 тысяч миллионеров и 13 тысяч предпринимателей и деловых людей. Таким образом, Турция стала третьей страной, потерявшей больше всего миллионеров, после Китая и Индии.



Если на Грецию нападут - Франция поможет



Как пишет газета DUVAR, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем выступлении перед голосованием по заключенному с Францией соглашению об обороне заявил, что "Париж покажет поддержку Афинам в случае нападения Турции". Он также подтвердил, что соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией означает, что "в случае внешней угрозы, Греция и Франция всегда придут друг другу на помощь". "Мы ясно и недвусмысленно заявляем, что в случае нападения третьей стороны на одно из двух государств, военная помощь будет предоставлена незамедлительно", - сказал Мицотакис в своей речи в парламенте, который собрался для ратификации соглашения. "Мы все знаем, кто кому угрожает в Средиземном море", - отметил премьер.



Борьба с курдским языком



Как сообщает турецкий телеканал NTV, турецкий парламент открыл очередную сессию приступил к новому законодательному периоду, в связи с чем была установлена новая электронная система, включающая элементы синхронного перевода. Однако в набор языков - английский, французский, русский и арабский - не был включен курдский язык. Заместитель председателя прокурдской Демократической партии народов Мерал Даныш Бешташ выступила с речью и выразила свое недовольство в связи со сложившейся ситуацией. Выступая на сессии, Бешташ заявила, что функция синхронного перевода была полностью удалена из системы после ее критики. "То есть они удалили все остальные языки лишь для того, чтобы не добавлять курдский язык", - добавила Бешташ.



КОРОТКО О ВАЖНОМ



Начались раскопки в Зернаки Тепе в районе Эрчиш города Ван для исследования останков исторического города. В ходе раскопок планируется выявить влияние различных цивилизаций начиная от урартского периода до сасанидского периода.



Во время эпидемии правительство оставалось равнодушным к проблемам врачей, в результате чего более 8000 уволились по собственному желанию. Ежемесячно из страны иммигрирует около 80 врачей. Турецкая медицинская ассоциация начинает борьбу за удовлетворение требований врачей.



Евразийский центр изучения общественного мнения огласил результаты сентябрьского исследования. Согласно объявленным результатам, количество голосов Партии справедливости и развития и Республиканской народной партии (РНП) Турции совпадают. Больше половины участников голосования не желают переизбрания нынешнего президента Эрдогана.



Совет судей и прокуроров Турции решил уволить 13 судей и прокуроров на том основании, что уволенные имели отношение к перевороту.



Согласно последнему опросу исследовательского центра KONDA, ПСР потеряла 17% своих избирателей за 9 месяцев. Согласно сентябрьскому опросу KONDA, доля голосов ПСР упала до 32,7%. В декабре прошлого года доля голосов составляла 39,8%. Источник - regnum.ru

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